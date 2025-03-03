Зарядиться без розетки: представлено ноутбук, який живиться від сонця (фото, відео)

За 20 хвилин ноутбук Lenovo Yoga Solar PC захоплює достатньо сонячної енергії, щоб відтворювати відео цілу годину, стверджують розробники.

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Компанія Lenovo представила на виставці Mobile World Congress у Барселоні новий концептуальний ноутбук Yoga Solar PC, який може використовувати сонячне світло для підзарядки батареї. Про це пише портал The Verge.

Lenovo Yoga Solar PC

Раніше, на виставці на виставці на виставці CES 2025 у Лас-Вегасі, компанія Lenovo також представила ноутбук ThinkBook Plus Gen 6 з дисплеєм, що розширюється вгору. Зі свого боку ноутбук Yoga Solar PC отримав кришку з вбудованою сонячною панеллю.

Заявлений коефіцієнт перетворення (кількість захопленого сонячного світла, що перетворюється на електроенергію) Yoga Solar PC становить понад 24%. Сонячна панель включає 84 сонячних елементи з конструкцією Back Contact cell. Усі монтажні кронштейни та електричні контакти, які збирають і передають вироблювану енергію, розташовані за сонячними елементами.

Lenovo Yoga Solar PC Фото: Lenovo

У Lenovo стверджують, що навіть за ефективності у 24% панель Yoga Solar PC "може поглинати і перетворювати достатньо сонячної енергії від прямого сонячного світла за 20 хвилин, щоб забезпечити живленням до однієї години відтворення відео".

Lenovo Yoga Solar PC Фото: Lenovo

Що стосується характеристик, Yoga Solar PC отримав процесор Intel Lunar Lake, 14-дюймовий OLED-дисплей, 32 ГБ оперативної пам'яті, 1 ТБ сховища, а також програмне забезпечення Lenovo Dynamic Solar Tracking, яке показує, який струм і напругу виробляє сонячна панель. Ноутбук має товщину 15 міліметрів і важить трохи більше 1 кілограма.

Для користувачів інших моделей Lenovo Yoga компанія також представила концепцію зовнішнього комплекту сонячної енергії, який може заряджати ноутбук через USB або заряджати зовнішній акумулятор, що входить до комплекту. Комплект включає пару сонячних панелей, які відкриваються як книга. Систему можна прикріпити до рюкзака або поставити самостійно за допомогою розкладної підставки.

Рішення для підзарядки ноутбуків Lenovo від сонця Фото: Lenovo

Lenovo поки не оголосила про плани щодо запуску у виробництво ні Yoga Solar PC, ні окремого комплекту для зарядки ноутбуків Lenovo Yoga за допомогою сонячного світла.

Нагадаємо, на виставці техніки Mobile World Congress у 2024 році компанія Lenovo продемонструвала експериментальний ноутбук із прозорим екраном і повністю сенсорною клавіатурою.