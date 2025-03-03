Зарядится без розетки: представлен ноутбук, который питается от солнца (фото, видео)

За 20 минут ноутбук Lenovo Yoga Solar PC захватывает достаточно солнечной энергии, чтобы воспроизводить видео целый час, утверждают разработчики.

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Компания Lenovo представила на выставке Mobile World Congress в Барселоне новый концептуальный ноутбук Yoga Solar PC, который может использовать солнечный свет для подзарядки батареи. Об этом пишет портал The Verge.

Lenovo Yoga Solar PC

Ранее, на выставке на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе, компания Lenovo также представила ноутбук ThinkBook Plus Gen 6 с дисплеем, который расширяется вверх. В свою очередь ноутбук Yoga Solar PC получил крышку со встроенной солнечной панелью.

Заявленный коэффициент преобразования (количество захваченного солнечного света, который преобразуется в электроэнергию) Yoga Solar PC составляет более 24%. Солнечная панель включает 84 солнечных элемента с конструкцией Back Contact cell. Все монтажные кронштейны и электрические контакты, которые собирают и передают вырабатываемую энергию, расположены за солнечными элементами.

Lenovo Yoga Solar PC Фото: Lenovo

В Lenovo утверждают, что даже при эффективности в 24% панель Yoga Solar PC "может поглощать и преобразовывать достаточно солнечной энергии от прямого солнечного света за 20 минут, чтобы обеспечить питанием до одного часа воспроизведения видео".

Lenovo Yoga Solar PC Фото: Lenovo

Что касается характеристик, Yoga Solar PC получил процессор Intel Lunar Lake, 14-дюймовый OLED-дисплей, 32 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ хранилища, а также программное обеспечение Lenovo Dynamic Solar Tracking, которое показывает, какой ток и напряжение вырабатывает солнечная панель. Ноутбук имеет толщину 15 миллиметров и весит чуть более 1 килограмма.

Для пользователей других моделей Lenovo Yoga компания также представила концепцию внешнего комплекта солнечной энергии, который может заряжать ноутбук через USB или заряжать входящий в комплект внешний аккумулятор. Комплект включает пару солнечных панелей, которые открываются как книга. Систему можно прикрепить к рюкзаку или поставить самостоятельно с помощью раскладной подставки.

Решение для подзарядки ноутбуков Lenovo от солнца Фото: Lenovo

Lenovo пока не объявила о планах по запуску в производство ни Yoga Solar PC, ни отдельного комплекта для зарядки ноутбуков Lenovo Yoga с помощью солнечного света.

Напомним, на выставке техники Mobile World Congress в 2024 году компания Lenovo продемонстрировала экспериментальный ноутбук с прозрачным экраном и полностью сенсорной клавиатурой.