Как улучшить скорость зарядки любого ноутбука: топ-5 советов от экспертов

Имеет значение, какое зарядное устройство используется, а также как откалиброван аккумулятор и подходит ли мощность зарядки для конкретного ноутбука.

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Существуют простые действия, которые способны улучшить скорость зарядки ноутбука в разы. Об этом пишет издание Make Use Of.

Правильное зарядное устройство

Ноутбук в работе Фото: Pixabay

При зарядке ноутбука всегда лучше использовать зарядное устройство, которое изначально поставлялось в комплекте, так как оно специально разработано для обеспечения идеальной выходной мощности для устройства.

Однако, если используется сменное зарядное устройство, важно убедиться, что оно соответствует спецификациям оригинального зарядного устройства. Есть смысл проверить данные о напряжении (В) и силе тока (А) — обычно они указаны на самом зарядном устройстве — и убедитесь, что они соответствуют рекомендациям руководства пользователя вашего ноутбука.

Если ноутбук поддерживает возможности быстрой зарядки, такие как USB-C Power Delivery (PD), использование совместимого зарядного устройства может обеспечить мощность до 140 Вт. В результате должно быть значительные улучшения в скорости зарядки.

Нет подключению других устройств во время зарядки

Ноутбук на столе

Часто ли телефон или другие USB-устройства заряжаются через ноутбук? Хотя это удобно, это может замедлить скорость зарядки ноутбука. Это происходит, потому что при подключении нескольких устройств ноутбук должен подавать питание на эти устройства и заряжать собственную батарею.

Поэтому лучше всего отключать от ноутбука все ненужные периферийные устройства во время зарядки, например, телефон или USB-колонки. Это позволит ноутбуку заряжаться быстрее.

Можно сохранять температуру ноутбука, управляя потоком воздуха

Девушка за ноутбуком Фото: Pexels

Если ноутбук становится слишком горячим, это может замедлить скорость зарядки и потенциально повредить внутренние компоненты с течением времени.

Например, использование ноутбука на мягких поверхностях, таких как кровать или диван, может заблокировать циркуляцию воздуха, что приведет к его перегреву. В ответ на это ноутбук может замедлить зарядку, чтобы предотвратить повреждение.

Чтобы избежать этого, лучше всего положить ноутбук на твердую ровную поверхность, которая позволяет воздуху свободно проходить через вентиляционные отверстия. Также можно рассмотреть возможность приобретения охлаждающей подставки или подставки для ноутбука, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и поддерживать устройство в прохладном состоянии.

Калибровка аккумулятора

Человек за ноутбуком

Хотя современные батареи для ноутбуков разработаны с учетом минимального обслуживания, их калибровка все равно может быть полезной в определенных случаях. Со временем цикл зарядки батареи может не совпадать с системным индикатором батареи, из-за чего ноутбук будет показывать неточные показания.

Калибровка батареи ноутбука может помочь исправить это. Этот процесс включает в себя полную зарядку до 100%, затем полную разрядку до 0% и повторную зарядку до 100% без перерыва.

Хотя повторная калибровка аккумулятора не окажет существенного влияния на общую скорость зарядки, она позволит системе принимать более точные решения относительно зарядки, что может косвенно улучшить производительность с течением времени.

Перейти в спящий режим для быстрого включения питания

Интернет-серфинг на ноутбуке Фото: Pexels

Когда при спешке нужно быстро зарядить свой ноутбук, перевод его в спящий режим может иметь ощутимое значение. В этом режиме ноутбук минимизирует потребление энергии, приостанавливая большинство функций, сохраняя при этом сеанс активным. В результате система потребляет меньше энергии, что позволяет аккумулятору заряжаться более эффективно, чем если бы ноутбук был полностью работоспособен.

Это особенно полезно, когда нужно быстрое повышение мощности и нет времени ждать полной зарядки. Независимо от того, какова задача, спящий режим помогает экономить энергию и ускоряет процесс зарядки.

Применение приведенных советов не займет много времени, однако приведет к заметным улучшениям в скорости зарядки ноутбука. Однако важно, что эти советы будут эффективны только в том случае, если аккумулятор ноутбука находится в хорошем состоянии. Если аккумулятор изнашивается, его можно заменить, чтобы эти советы работали так, как задумано.

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