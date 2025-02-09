Лучшие ноутбуки 2025 года: какие устройства попали в рейтинг (фото, видео)

В подборке оказались такие модели, как Apple MacBook Air M3, Acer Aspire Go 15, Dell XPS13.

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Устройства от Apple, Acer и Dell пополнили рейтинг лучших ноутбуков начала 2025 года. Подборку создали эксперты издания Tom's Guide.

Apple MacBook Air M3

Apple MacBook Air M3 Фото: tomsguide.com

Технические характеристики:

Дисплей: 13,6 дюйма; 2560x1664

Процессор: Apple M3

Графический процессор: 8-ядерный или 10-ядерный графический процессор

Оперативная память: 8 ГБ — 24 ГБ

Накопитель: SSD-накопитель емкостью 256 ГБ–2 ТБ

MacBook Air M3 — это универсал, который действительно достоин имени Air. Хотя он практически неотличим от MacBook Air с диагональю экрана 13-дюймов M2, который ранее возглавлял этот список, вариант M3 трудно игнорировать.

Acer Aspire Go 15

Acer Aspire Go 15 Фото: tomsguide.com

Технические характеристики:

Дисплей: 15,6-дюймовый (1920x1080) 60 Гц ЖК-дисплей

Процессор: Intel Core i3-N305

Графический процессор: Intel UHD Graphics

Оперативная память: 8 ГБ LPDDR5

Накопитель: 128 ГБ UFS (универсальный флэш-накопитель)

Протестированное время работы батареи: 10 ч 15 мин.

Acer Aspire Go 15 — дешевый ноутбук в хорошем и в плохом смысле. За 299 долларов пользователь получает толстый 15-дюймовый портативный лэптоп с просторной клавиатурой, множеством портов и 10+ часами времени работы от батареи.

Dell XPS13

Dell XPS13 Фото: tomsguide.com

Технические характеристики:

Дисплей: 13,4 дюйма (1920 x 1200), несенсорный, ISP 60–120 Гц

Процессор: Snapdragon X Elite X1E-80-100

Графический процессор: Qualcomm Adreno

Оперативная память: 16 ГБ

Накопитель: SSD-накопитель емкостью 512 ГБ

Хотя ряд емкостных сенсорных функциональных клавиш и невидимая сенсорная панель являются спорными дизайнерскими решениями, к которым нужно привыкнуть, те, кто привыкнет, будут вознаграждены одним из лучших ноутбуков на ОС Windows. Dell XPS 13 2024 года может иметь только пару портов USB-C, но если просто нужна быстрая и легкая машина на Windows 11 для работы, это отличный выбор.

Напомним, на выставке техники Mobile World Congress (MWC 2024) в Барселоне компания Lenovo продемонстрировала экспериментальный ноутбук с прозрачным экраном.