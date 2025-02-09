Найкращі ноутбуки 2025 року: які пристрої потрапили до рейтингу (фото, відео)

У добірці опинилися такі моделі, як Apple MacBook Air M3, Acer Aspire Go 15, Dell XPS13.

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Пристрої від Apple, Acer і Dell поповнили рейтинг найкращих ноутбуків початку 2025 року. Добірку створили експерти видання Tom's Guide.

Apple MacBook Air M3

Apple MacBook Air M3 Фото: tomsguide.com

Технічні характеристики:

Дисплей: 13,6 дюйма; 2560x1664

Процесор: Apple M3

Графічний процесор: 8-ядерний або 10-ядерний графічний процесор

Оперативна пам'ять: 8 ГБ — 24 ГБ

Накопичувач: SSD-накопичувач ємністю 256 ГБ-2 ТБ

MacBook Air M3 — це універсал, який дійсно гідний імені Air. Хоча він практично не відрізняється від MacBook Air з діагоналлю екрана 13-дюймів M2, який раніше очолював цей список, варіант M3 важко ігнорувати.

Acer Aspire Go 15

Acer Aspire Go 15 Фото: tomsguide.com

Технічні характеристики:

Дисплей: 15,6-дюймовий (1920x1080) 60 Гц РК-дисплей

Процесор: Intel Core i3-N305

Графічний процесор: Intel UHD Graphics

Оперативна пам'ять: 8 ГБ LPDDR5

Накопичувач: 128 ГБ UFS (універсальний флеш-накопичувач)

Протестований час роботи батареї: 10 год 15 хв.

Acer Aspire Go 15 — дешевий ноутбук у хорошому і в поганому сенсі. За 299 доларів користувач отримує товстий 15-дюймовий портативний лептоп з просторою клавіатурою, безліччю портів і 10+ годинами часу роботи від батареї.

Dell XPS13

Dell XPS13 Фото: tomsguide.com

Технічні характеристики:

Дисплей: 13,4 дюйма (1920 x 1200), несенсорний, ISP 60-120 Гц

Процесор: Snapdragon X Elite X1E-80-100

Графічний процесор: Qualcomm Adreno

Оперативна пам'ять: 16 ГБ

Накопичувач: SSD-накопичувач ємністю 512 ГБ

Хоча низка ємнісних сенсорних функціональних клавіш і невидима сенсорна панель є суперечливими дизайнерськими рішеннями, до яких потрібно звикнути, ті, хто звикне, будуть винагороджені одним із найкращих ноутбуків на ОС Windows. Dell XPS 13 2024 року може мати тільки пару портів USB-C, але якщо просто потрібна швидка і легка машина на Windows 11 для роботи, це відмінний вибір.

Нагадаємо, на виставці техніки Mobile World Congress (MWC 2024) у Барселоні компанія Lenovo продемонструвала експериментальний ноутбук із прозорим екраном.