Як поліпшити швидкість зарядки будь-якого ноутбука: топ-5 порад від експертів

Має значення, який зарядний пристрій використовується, а також як відкалібрований акумулятор і чи підходить потужність зарядки для конкретного ноутбука.

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Існують прості дії, які здатні поліпшити швидкість зарядки ноутбука в рази. Про це пише видання Make Use Of.

Правильний зарядний пристрій

Ноутбук у роботі Фото: Pixabay

Під час заряджання ноутбука завжди ліпше використовувати зарядний пристрій, який спочатку постачався в комплекті, оскільки його спеціально розроблено для забезпечення ідеальної вихідної потужності для пристрою.

Однак, якщо використовується змінний зарядний пристрій, важливо переконатися, що він відповідає специфікаціям оригінального зарядного пристрою. Є сенс перевірити дані про напругу (В) і силу струму (А) — зазвичай вони вказані на самому зарядному пристрої — і переконайтеся, що вони відповідають рекомендаціям керівництва користувача вашого ноутбука.

Якщо ноутбук підтримує можливості швидкої зарядки, такі як USB-C Power Delivery (PD), використання сумісного зарядного пристрою може забезпечити потужність до 140 Вт. У результаті має бути значне поліпшення у швидкості заряджання.

Немає під'єднання інших пристроїв під час заряджання

Ноутбук на столі

Чи часто телефон або інші USB-пристрої заряджаються через ноутбук? Хоча це зручно, це може уповільнити швидкість заряджання ноутбука. Це відбувається, тому що під час під'єднання кількох пристроїв ноутбук повинен подавати живлення на ці пристрої та заряджати власну батарею.

Тому найкраще відключати від ноутбука всі непотрібні периферійні пристрої під час заряджання, наприклад, телефон або USB-колонки. Це дасть змогу ноутбуку заряджатися швидше.

Можна зберігати температуру ноутбука, керуючи потоком повітря

Дівчина за ноутбуком Фото: Pexels

Якщо ноутбук стає занадто гарячим, це може сповільнити швидкість заряджання і потенційно пошкодити внутрішні компоненти з плином часу.

Наприклад, використання ноутбука на м'яких поверхнях, як-от ліжко або диван, може заблокувати циркуляцію повітря, що призведе до його перегріву. У відповідь на це ноутбук може уповільнити заряджання, щоб запобігти пошкодженню.

Щоб уникнути цього, найкраще покласти ноутбук на тверду рівну поверхню, яка дає змогу повітрю вільно проходити через вентиляційні отвори. Також можна розглянути можливість придбання охолоджувальної підставки або підставки для ноутбука, щоб поліпшити циркуляцію повітря і підтримувати пристрій у прохолодному стані.

Калібрування акумулятора

Людина за ноутбуком

Хоча сучасні батареї для ноутбуків розроблено з урахуванням мінімального обслуговування, їх калібрування все одно може бути корисним у певних випадках. Згодом цикл заряджання батареї може не збігатися із системним індикатором батареї, через що ноутбук показуватиме неточні показання.

Калібрування батареї ноутбука може допомогти виправити це. Цей процес передбачає повне заряджання до 100%, потім повне розряджання до 0% і повторне заряджання до 100% без перерви.

Хоча повторне калібрування акумулятора не матиме істотного впливу на загальну швидкість заряджання, воно дасть змогу системі ухвалювати точніші рішення щодо заряджання, що може побічно поліпшити продуктивність із плином часу.

Перейти в сплячий режим для швидкого ввімкнення живлення

Інтернет-серфінг на ноутбуці Фото: Pexels

Коли під час поспіху потрібно швидко зарядити свій ноутбук, переведення його в сплячий режим може мати відчутне значення. У цьому режимі ноутбук мінімізує споживання енергії, призупиняючи більшість функцій, зберігаючи при цьому сеанс активним. У результаті система споживає менше енергії, що дає змогу акумулятору заряджатися ефективніше, ніж якби ноутбук був повністю працездатний.

Це особливо корисно, коли потрібне швидке підвищення потужності і немає часу чекати повного заряджання. Незалежно від того, яке завдання, сплячий режим допомагає економити енергію і прискорює процес заряджання.

Застосування наведених порад не займе багато часу, проте призведе до помітних поліпшень у швидкості заряджання ноутбука. Однак важливо, що ці поради будуть ефективні лише в тому разі, якщо акумулятор ноутбука перебуває в хорошому стані. Якщо акумулятор зношується, його можна замінити, щоб ці поради працювали так, як задумано.

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