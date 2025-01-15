"Растет" почти на 50%: Lenovo выпустит первый ноутбук с раздвижным экраном (видео)

При максимальном раскрытии дисплей ноутбука Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 вмещает два окна 16:9, расположенных одно над другим.

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Компания Lenovo представила на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе ноутбук ThinkBook Plus Gen 6 с дисплеем, который расширяется вверх. Об этом пишет New Atlas.

Презентация ThinkBook Plus Gen 6

Концепция ноутбука раздвижным экраном была представлена еще на мероприятии Lenovo Tech World 2022. Эта модель ориентирована на бизнес-специалистов, но будет полезна и тем, кому нужно больше вертикального пространства экрана — например, программистам, мастерам электронных таблиц и создателям контента.

"Пользователи получают почти 50% дополнительного пространства экрана в портативном форм-факторе, что делает его идеальным для бизнес-пользователей, которым нужна гибкость и эффективность на ходу", — отмечают в Lenovo.

ThinkBook Plus Gen 6 Фото: Lenovo

При максимальном раскрытии дисплей ThinkBook Plus Gen 6 вмещает два окна 16:9, расположенных одно над другим. В обычном состоянии диагональ OLED-дисплея составляет 14 дюймов, но когда пользователь нажимает кнопку на клавиатуре или машет рукой на веб-камеру, экран расширяется вверх, предлагая 16,7 дюйма от нижнего угла до верхнего.

В обоих случаях пользователь получает частоту обновления до 120 Гц, яркость 400 нит и 100-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3. Предусмотрена функция раздельного экрана, а также несколько вариантов расположения окон.

ThinkBook Plus Gen 6 Фото: Lenovo

По данным портала, ноутбук может быть оснащен процессорами Intel Core Ultra 7 серии 2, обеспечивающими оптимизированную для ИИ производительность, интегрированной графикой Arc X, а также 32 ГБ двухканальной оперативной памяти и SSD-накопителем емкостью 1 ТБ.

Ожидается, что ThinkBook Plus Gen 6 поступить в продажу в июне 2025 года, а его цена составит от 3499 долларов. В настоящее время ноутбук проходит испытания на прочность в соответствии со стандартами MIL-STD-810H.

ThinkBook Plus Gen 6 Фото: Lenovo

Напомним, на выставке техники Mobile World Congress (MWC 2024) в Барселоне компания Lenovo продемонстрировала экспериментальный ноутбук с прозрачным экраном.

Ранее Lenovo также объявила о старте продаж док-станции ThinkBook TGX eGPU. Устройство оснащено накопителем OcuLink, что позволяет ему обеспечивать пропускную способность 64 Гбит/с.