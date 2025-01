Телевизоры, ноутбуки, батареи: лучшие технологии с крупнейшей выставки CES 2025 (видео)

Победители премии Best of CES имеют новизну, решают серьезную проблему для потребителей или устанавливают новый уровень качества.

Related video

В Лас-Вегасе, США, с 7 по 11 января проходит крупнейшая в мире Международная выставка потребительской электроники (СES) 2025, на которой многие производители показали свои новые образцы техники. Сайты CNET, ZDNET, PCMag, Mashable и Lifehacker изучили экспонаты и назвали лучшие устройства, наградив их премией Best of CES.

Участниками премии стали те компании, чей продукт или услуга представлены выставке CES 2025 и соответствуют как минимум одному из следующих критериев:

иметь убедительную новую концепцию или идею;

решать серьезную проблему потребителей;

быть новым или нести обновление существующего продукта, которое устанавливает новую планку производительности или качества.

Кандидаты были представлены редакцией CNET Group, а финалисты были выбраны голосованием редакторов СМИ, непосредственно побывавших на выставке CES 2025.

Лучший ИИ: Nvidia Cosmos

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг назвал Cosmos "первой в мире моделью основания мира", недостающим звеном, которое поможет расширить возможности роботов и автономных транспортны средств. По мнению экспертов, эта платформа ИИ обеспечит появление на CES новых изобретений в ближайшие годы.

Роботам требуется огромное количество данных для обучения, чтобы они приносили больше пользы. Cosmos может моделировать эти данные с помощью ИИ, беря цифровые модели дорог, заводов, домов и других физических пространств и преобразуя их в симуляции, которые новаторы могут использовать для создания роботов будущего.

Технология, скорее всего, будет работать намного лучше с чипами Nvidia, однако компания намерена обнародовать исходный код Cosmos и сделать его доступным каждому на Github, судя по словам Дженсена Хуанга.

Второе место в номинации для ИИ отдали Gemini для Google TV. Новая версия позволяет разговаривать с виртуальным помощником почти так же, как с настоящим человеком, ведь он лучше понимает запросы.

Лучший ноутбук: Asus Zenbook A14

Ноутубку Asus Zenbook A14 на выставке СES 2025 Фото: Cкриншот

Asus Zenbook A14 сочетает в себе долговечную батарею и некоторые неожиданные функции в портативном дизайне. Его легкий, но прочный корпус из "кералюминия" обладает прочностью алюминия и устойчивостью к царапинам керамики, к тому же пригоден для вторичной переработки.

Процессор Qualcomm Snapdragon X дает ему возможности Copilot Plus PC, такие как генерация текста, "умное" редактирование фотографий и возможность поиска в медиафайлах по текстовому запросу. Ноутбук получил большой набор портов (включая USB-C и HDMI 2.1) и беспроводных подключений, а тачпад позволяет управлять громкостью, яркостью и выбором трека, что весьма удобно.

Экспертам понравился OLED-дисплей и батарея, которая обещает более 30 часов автономной работы. Устройство весит менее килограмма, что делает его самым тонким и легким ПК Copilot Plus на сегодняшний день. Модель c чипом X Elite, представленная на СES 2025, поступит в продажу уже на следующей неделе по цене $1099, а модель со Snapdragon X Plus выпустят в марте по цене $899.

Обзор ноутбука Asus Zenbook A14

Некоторые обозреватели уже предрекают Asus Zenbook A14 судьбу "убийцы" MacBook Air.

Лучший телевизор: LG G5 OLED TV

Из всех телевизоров, которые команда экспертов увидела на выставке CES, LG G5 показался лучше всех. Они сошлись во мнении, что модель является фаворитом по качеству изображения в 2025 году благодаря технологии OLED.

LG утверждает, что новый телевизор на 40% ярче и обеспечивает лучшую контрастность при ярком освещении по сравнению со своим предшественником G4, который, в свою очередь, был одним из лучших телевизоров 2024 года. Производитель улучшил пульт дистанционного управления и сохранил элегантный дизайн галереи для почти полного отображения контента.

Беспроводной телевизор M5 этой же компании обеспечивает такое же качество изображения, но будет намного дороже, поскольку использует технологию беспроводного подключения, которая большинству покупателей не нужна.

LG G5 OLED TV на CES 2025

Лучшая техника для дома: Roborock Saros Z70

Гбрид пылесоса и швабры может находить, подбирать и уносить носки с помощью своей механической руки, что знаменует собой переход отрасли от технологии избегания объектов к технологии их удаления.

В отличие от многих "рукастых" роботов, которые были представлены на CES за последние годы, этот весьма работоспособен и действительно выходит на рынок, релиз запланирован на апрель 2025-го. Аналитики несколько часов наблюдали за ним во время живой демонстрации. При силе всасывании 22 000 Па Saros Z70 будет мощнее, чем почти любой другой современный робот-пылесос.

Но также и дороже: Roborock оценили примерно в $2000. Стоит ожидать, что модель он проложит путь для нового и более дешевого поколения роботов-пылесосов, которые предлагают делать всю уборку за владельцев.

Робот-пылесос Roborock Saros Z70 на выставке CES 2025

Лучшая автономность: бумажная батарея Flint

Образец бумажной батареи Flint, представленный на CES 2025 Фото: cnet.com

Стартап Flint из Сингапура предложил более устойчивое, доступное и масштабируемое решение по сравнению с традиционными литий-ионными аккумуляторами. В основе батареи лежит целлюлоза, действующая как естественная среда для переноса ионов между электронами. Она очень гибкая и компактная, по размеру может соответствовать батарейке монетного типа и питать умные часы.

В начале января Flint получил финансирование в размере $2 миллионов для запуска пилотного проекта в этом году. Благодаря ему в будущем человечество потенциально может отказаться от добычи лития, запасы которого не безграничны. Еще один весомый плюс по сравнению с традиционными аккумуляторами — бумажная батарея разлагается за шесть недель после использования.

Лучший игровой гаджет: Lenovo Legion Go S

Lenovo Legion Go S выделяется среди текущих и будущих игровых карманных компьютеров своей операционной системой и тем, какое значение она может иметь для всей отрасли.

Хотя он будет доступен с Windows 11, Lenovo также предложит версию с SteamOS от Valve, что сделает его единственным портативным устройством, не созданным Valve, на котором официально работает SteamOS. Это большая новость для тех, кто ищет альтернативу Steam Deck.

Legion Go S не имеет съемных контроллеров, как у более крупного Legion Go, и имеет меньший экран с более низким разрешением, но у него есть несколько полезных дизайнерских новшеств, таких как два порта USB 4 сверху, джойстики с эффектом Холла и большое пространство внутри для обновления хранилища. Go S также станет самым дешевым устройством Legion Go, когда он поступит в продажу в мае, его начальная цена составит всего $600.

Lenovo Legion Go S

Лучшая технология для здоровья и фитнеса: Ozlo Sleepbuds

Наушники Ozlo Sleepbuds Фото: Cкриншот

Ozlo Sleepbuds — это не просто удобные наушники, но и способ лучше выспаться ночью. Они разработаны так, чтобы находиться на одном уровне с ухом, поэтому позволяют спать на боку без какого-либо дискомфорта. Дизайн также предотвращает случайное выпадение.

В наушники встроены биометрические датчики для отслеживания сна и определения потенциальных нарушений в комнате, внутриушной будильник, который не разбудит спящего партнера, и батарея, выдерживает 10 часов работы. Sleepbuds могут воспроизводить звук непосредственно, то есть без подключения к другому устройству Bluetooth, например, к телефону.

Лучшее для мобильных телефонов: HMD OffGrid

Подавляющее большинство современных телефонов по сути бесполезны без сигнала сотовой сети, однако новый аксессуар OffGrid от HMD в корне меняет ситуацию. Донгл (аппаратный ключ) стоимостью $200 позволяет любому смартфону на Android или iPhone отправлять текстовые сообщения и связываться со службами экстренной помощи, подключаясь к спутниковым сетям.

Несколько последних телефонов, таких как iPhone 16 и Google Pixel 9, оснащены спутниковым подключением, но большинство потребителей обновляют свои телефоны только тогда, когда их текущее устройство ломается или требует замены, поэтому этот аксессуар дает старым телефонам возможность постоянно оставаться на связи, в некоторых случаях от этого может зависеть жизнь. Единственный минус — HMD требует ежемесячную подписку на свою услугу, которая начинается от $80 долларов в год.

Прибор HMD OffGrid на CES 2025

Лучшая странная технология: электроложка для соли Kirin

На выставке CES 2025 было много удивительных технологических решений, но больше всего внимания привлекла Kirin Electric Salt Spoon. Эта довольно большая ложка посылает электрический ток к вашему языку, чтобы сделать еду более соленой на вкус.

Идея благородна: сделать еду вкуснее, не добавляя вредной соли. Эксперты лично опробовали технологию и заметили лишь незначительную разницу, но, судя по отзывам посетителей выставки, индивидуальные впечатления отличаются. Электроложка уже продается в Японии, а позднее в 2025 году ее обещают завезти в страны Северной Америки.