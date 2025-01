Топ-10 смартфонов с лучшим временем автономной работы: Samsung Galaxy, Oppo, Sony и другие

Эти устройства с солидным временем работы батареи не отяготят бюджет и точно не подведут.

В рейтинге — Samsung Galaxy S24+, Sony Xperia 10 IV, Oppo Reno 11 F 5G, Oppo A78 5G, Apple iPhone 15 Plus, Nokia XR20, Asus Zenfone 10, Nothing Phone 2a Plus, Nothing Phone 2a, CMF Phone 1. Подборку создал ресурс Tech Advisor.

Sony Xperia 10 IV

Плюсы

Великолепное время работы от батареи

Практичная легкая конструкция

Четкий OLED-экран

Минусы

Нет частоты обновления 120 Гц

Неравномерная камера

Медленная зарядка

Этот телефон ни в коем случае не является лучшим телефоном. Но если нужна продолжительность работы батареи, то среди полнофункциональных телефонов Android с Google Play Store Sony Xperia 10 IV превосходит всех конкурентов. В тесте батареи PC Mark он набрал 24 часа и 52 минуты — совершенно невероятный результат, который уверенно превосходит телефон, занявший второе место в этом списке.

Это значит, что Xperia 10 IV — единственный протестированный нами телефон, который действительно может работать до трех дней без подзарядки.

Это тем более впечатляет, учитывая, что толщина всего 8,3 мм. Плюс к этому защиту от воды и пыли IP68 и аудиоразъем 3,5 мм, а также привлекательный 6-дюймовый экран с высоким соотношением сторон 21:9 для просмотра полноэкранных фильмов.

Он медленно заряжается, камеры не самые лучшие, и в целом он немного скучный, но аккумулятор — лучший в своем роде.

Oppo Reno 11 F 5G

Плюсы

Сильные основная и фронтальная камеры

Большой, яркий экран

Поддержка расширяемого хранилища

Минусы

Разочаровывающие поддерживающие камеры

Производительность и сборка могли бы быть лучше

Недоступно в США.

Несмотря на то, что Xperia 10 VI обладает хорошим временем автономной работы, он был выпущен еще в 2022 году.

Его 5000 мАч-батарея не звучит как что-то особенное, но она обеспечивает действительно превосходное время автономной работы. В нашем тестировании два полных дня на одной зарядке были вполне достижимы.

Если батарея разрядится, 11 F 5G поддерживает быструю зарядку 67 Вт, хотя в Великобритании зарядное устройство не входит в комплект. Беспроводной зарядки тоже нет.

В остальном этот телефон среднего класса предлагает отличный дисплей, расширяемую память и сильные основную и фронтальную камеры.

Oppo A78 5G

Плюсы

Хорошая производительность за эту цену

Хороший дисплей с частотой 90 Гц

Превосходное время работы от батареи

Минусы

Средние камеры

Куча ненужного ПО

Дешевая сборка

Oppo A78 5G может быть дешевым, что видно по его дешевому качеству сборки и средним камерам, но он не экономит на времени работы от батареи.

В телефоне есть и другие достоинства, в том числе привлекательный дисплей с частотой обновления 90 Гц и достаточная производительность, чтобы продержаться целый день.

Apple iPhone 15 Plus

Плюсы

Отличная производительность A16 Bionic

Полезный динамический остров

Четкий, яркий дисплей

Прочная, высококачественная сборка

Минусы

Нет телеобъектива

Отображение только 60 Гц

Относительно дорого

Как упоминалось выше, iPhone не может запустить приложение PCMark. Однако реальное время работы батареи iPhone 15 Plus настолько хорошее, что нам пришлось включить его.

Apple публично не раскрывает емкость аккумулятора своих телефонов, но, похоже, это 4383 мАч. Однако энергоэффективность чипа A16 Bionic (который также обеспечивает отличную производительность) и оптимизации Apple приводят к звездному времени автономной работы.

Дисплей — это смешанная картина, яркий, подробный экран подводит то, что он все еще ограничен 60 Гц. Отсутствие телеобъектива также может отпугнуть людей за эту цену, но премиальная сборка и полезный Dynamic Island помогают компенсировать это, наряду с обычной длительной поддержкой программного обеспечения Apple.

Nokia XR20

Плюсы

Прочная и долговечная конструкция

Длительная гарантия

поддержка 5G

Доступный

Минусы

Ограниченная производительность

Отображение только 60 Гц

Старое оборудование

Nokia XR20 — это нишевый телефон. Он был выпущен в 2021 году и предназначен для использования в сложных условиях, а не для повседневного использования.

Но на момент написания статьи он все еще продается, и есть несколько причин, по которым можно захотеть его купить. Время работы аккумулятора — один из главных факторов: для большинства людей это телефон на два дня.

Asus Zenfone 10

Плюсы

Отличительный, компактный дизайн

Фантастическое время работы от батареи

Сильные характеристики

Разъем для наушников

Минусы

Камера только среднего уровня

Обещано всего два обновления Android

Asus Zenfone 10 — самый компактный флагманский смартфон.

За исключением всего двух лет обновлений ПО, этот телефон соответствует всем требованиям. Отличный дизайн с бумажной задней панелью (в отличие от скользкого стекла), первоклассная производительность, отличные камеры и изысканный взгляд Asus на Android.

Это отличный телефон с аккумулятором, который действительно помещается в кармане и даже имеет функции (например, 3,5-мм разъем для наушников), от которых большинство больших телефонов отказались из-за предполагаемой нехватки места. Стоит взглянуть на Zenfone 10 хотя бы по этой причине.

Судя по всему, на смену Zenfone 10 пришла модель Zenfone 11 Ultra, которая отличается гораздо более крупным дизайном и не достигает тех же стандартов времени автономной работы.

Nothing Phone 2a Plus

Плюсы

Уникальные огни "Глиф"

Премиальный металлический корпус

Впечатляющая селфи-камера

Отличная производительность, включая игры

Минусы

Поляризационный дизайн

Другие камеры не так хороши

В коробке нет зарядного устройства

Один из трех смартфонов Nothing в этом списке, Phone (2a) Plus имеет преимущество в плане времени автономной работы.

Его 5000 мАч-аккумулятор не представляет собой ничего особенного, но данные PCMark и реальное использование показывают, что он может работать очень долго на одной зарядке. Однако, главная причина купить Phone (2a) Plus среди конкурентов, не относящихся к Nothing, — это его уникальный интерфейс "Glyph" с подсветкой на задней панели, который можно настроить для рингтонов, уведомлений и многого другого. В сочетании с премиальным металлическим корпусом это действительно выдающийся телефон.

В остальном дисплей и производительность очень хороши, как и селфи-камера. Другие объективы не так хороши, но все равно очень пригодны для использования.

Nothing также имеет уникальный подход к Android, предлагая широкий спектр возможностей настройки и достойную поддержку программного обеспечения.

Nothing Phone 2a

Плюсы

Уникальный дизайн

Премиум-сборка

Отличный дисплей

Удобное, настраиваемое программное обеспечение

Минусы

Понижение версии чипсета по сравнению с (2a) Plus

Хуже селфи-камера, чем (2a) Plus

Камеры с ошибками

Обычный телефон (2a) также заслуживает своего места в этом списке, тем более что он значительно доступнее модели Plus.

И несмотря на немного более низкий балл в тесте на производительность, время работы батареи практически идентично. Это все еще телефон на два дня для многих людей и телефон на целый день для всех.

Samsung Galaxy S24+

Плюсы

Превосходный 6,7-дюймовый дисплей

Высокая производительность (Exynos или Snapdragon)

Отличные камеры

Полезные функции ИИ

Семь лет обновлений

Минусы

Дорогой

Нет поддержки S Pen

Для многих людей S24+ является лучшим выбором в линейке флагманских смартфонов Samsung S24.

Это особенно верно, когда дело доходит до времени работы батареи, где он превосходит даже топовый Galaxy S24 Ultra.

Snapdragon 8 Gen 3 имеет небольшое преимущество в плане производительности, но Exynos 2400 не сильно отстает, представляя собой большой скачок вперед для собственных чипсетов Samsung. Зарядка также была улучшена по сравнению с предыдущими поколениями — теперь она составляет 45 Вт.

Но S24+ — самый сбалансированный телефон в этом списке, с потрясающим 6,7-дюймовым дисплеем, премиальным дизайном и великолепными камерами.

CMF Phone 1

Плюсы

Уникальный, стильный дизайн

Надежная производительность

Забавные аксессуары

Превосходное соотношение цены и качества

Минусы

Нет NFC

Простая настройка камеры

Лучший бюджетный телефон, который можно купить, просто имеет отличное время автономной работы. CMF Phone 1, первый телефон от суббренда Nothing, сочетает в себе отличную выносливость с действительно уникальным дизайном.

Сочетание скромной ячейки 5000 мАч с энергоэффективным чипсетом MediaTek Dimensity 7300 дает достойную производительность, но очень хорошее время автономной работы.

Другим ключевым преимуществом является уникальный дизайн со стильной задней панелью, которую можно заменить на что-то более красочное. Также в правом нижнем углу есть крепление, которое можно использовать для присоединения пользовательских шнурков, подставок или аксессуаров для кошелька.

С отличным дисплеем и уникальным программным обеспечением у него так много сильных сторон. Основные недостатки — базовые камеры и отсутствие NFC, но большинство людей смогут закрыть на них глаза за эту доступную цену.

Недавно стало известно, что новое обновление Android 15 не даст смартфонам заряжаться на 100% для защиты батареи. Такую функцию одними из первых получат модели Pixel.