Пора выбросить: Samsung прощается с одним из культовых смартфонов Galaxy

Когда Samsung выпустила Galaxy S20 в начале 2020 года, она обещала 3 года обновлений ОС и 4 года исправлений безопасности. Исходя из этого срока, поддержка ПО должна была закончиться в апреле 2024 года. Однако компания решила предоставлять исправления безопасности еще год. Теперь этот срок истек.

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Об этом сообщает ресурс androidpolice.com.

Samsung больше не будет поддерживать Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Для компании типично понижать цикл обновления своих устройств до ежеквартального в последний год поддержки программного обеспечения.

Серии Galaxy S20 FE и Note 20 все еще упоминаются как поддерживаемые, так как они были выпущены позже в 2020 году. Эти устройства, вероятно, получат исправления безопасности в течение следующих двух кварталов, прежде чем Samsung прекратит и их поддержку тоже.

Samsung выпустила Galaxy S20 с Android 10 и One UI 2.1, причем Android 13 и One UI 5.1 стали ее последним крупным обновлением ОС, выпущенным в конце 2022 года. И были еще два года исправлений безопасности.

Поскольку серии Galaxy S20 и Note 20 имеют одинаковые внутренние компоненты, Samsung могла бы снова продлить цикл поддержки программного обеспечения первой на несколько месяцев. Но этого не случилось.

Galaxy S20 выделяется в линейке флагманских смартфонов как первый, дебютировавший с моделью Ultra. Он также ознаменовал собой дебют компании, предлагающей функцию 100-кратного зума на своих телефонах.

Прекращение поддержки программного обеспечения Samsung для Galaxy S20 означает, что пользователям следует купить новый телефон, так как есть риск заражения вредоносным ПО, риск взлома и пр.

СМИ рекомендует присмотреться к новейшим флагманам, которые теперь обещают 7 лет обновлений. Есть даже специальная версия Galaxy S25, которая будет получать 8 лет обновлений ОС — до Android 23 в 2032 году.

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