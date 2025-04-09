Час викинути: Samsung прощається з одним із культових смартфонів Galaxy

Коли Samsung випустила Galaxy S20 на початку 2020 року, вона обіцяла 3 роки оновлень ОС і 4 роки виправлень безпеки. Виходячи з цього терміну, підтримка ПЗ мала закінчитися у квітні 2024 року. Однак компанія вирішила надавати виправлення безпеки ще рік. Тепер цей термін закінчився.

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Про це повідомляє ресурс androidpolice.com.

Samsung більше не буде підтримувати Galaxy S20, S20+ і S20 Ultra. Для компанії типово знижувати цикл оновлення своїх пристроїв до щоквартального в останній рік підтримки програмного забезпечення.

Серії Galaxy S20 FE і Note 20 все ще згадуються як підтримувані, оскільки вони були випущені пізніше в 2020 році. Ці пристрої, ймовірно, отримають виправлення безпеки протягом наступних двох кварталів, перш ніж Samsung припинить і їхню підтримку теж.

Samsung випустила Galaxy S20 з Android 10 і One UI 2.1, причому Android 13 і One UI 5.1 стали її останнім великим оновленням ОС, випущеним наприкінці 2022 року. І були ще два роки виправлень безпеки.

Оскільки серії Galaxy S20 і Note 20 мають однакові внутрішні компоненти, Samsung могла б знову продовжити цикл підтримки програмного забезпечення першої на кілька місяців. Але цього не сталося.

Galaxy S20 виділяється в лінійці флагманських смартфонів як перший, що дебютував з моделлю Ultra. Він також ознаменував собою дебют компанії, що пропонує функцію 100-кратного зуму на своїх телефонах.

Припинення підтримки програмного забезпечення Samsung для Galaxy S20 означає, що користувачам слід купити новий телефон, оскільки є ризик зараження шкідливим ПЗ, ризик злому тощо.

ЗМІ рекомендує придивитися до новітніх флагманів, які тепер обіцяють 7 років оновлень. Є навіть спеціальна версія Galaxy S25, яка отримуватиме 8 років оновлень ОС — до Android 23 у 2032 році.

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