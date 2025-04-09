Топ 5 смартфонів, які не варто купувати: за що експерти не злюбили ці моделі (відео)

В антирейтинг, складений тестувальниками hotline.ua, потрапили такі телефони, як Microsoft Surface Duo 2, Infinix Zero Flip, iPhone 16 Pro Max, Huawei Mate X3, Sony Xperia 1 VI.

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Про це hotline.ua пише у своєму матеріалі.

Смартфон Microsoft Surface Duo 2

Незважаючи на те, що Microsoft Surface Duo 2 може похвалитися величезним дисплеєм (8,3 дюйма за діагоналлю), він багато в чому поступається розкладним моделям, які коштують стільки ж. Ціна "книжки" варіюється від 28 тис. грн до 53 тис. грн залежно від обсягу пам'яті. Експерти пишуть, що за подібні суми можна придбати, наприклад, Samsung Galaxy Fold 4, який має значно кращий процесор, якісніші камери і більше гігабайт вбудованої та оперативної пам'яті.

Телефон iPhone 16 Pro Max на 1 ТБ

Експерти нарікають на надто вже великий обсяг пам'яті у iPhone 16 Pro Мах. У багатьох смартфонів за замовчуванням встановлені кодеки, що дають змогу знизити "вагу" фото- і відеофайлів без втрати в якості. Тестувальники запевняють, що якщо робити знімки щодня, то через 6 місяців сховище буде заповнено на 256 ГБ. Але ж у реальності мало хто так чинить.

Великий обсяг пам'яті можуть оцінити ті, хто займається зйомкою на професійному рівні. А якщо потрібне додаткове сховище, то простіше придбати не смартфон за максимум 107 тис. грн, а телефон зі сховищем на 512 ГБ (47 тис. грн) і MagSafe SSD на 1 ТБ за 4,6 тис. грн.

Розкладачка Huawei Mate X3

Мінусом смартфонів від цього виробника є відсутність доступу до магазину додатків Google Play Store і платіжного сервісу Google Pay, оскільки компанія перебуває під санкціями США. Телефон Huawei Mate X3 коштує понад 50 тис. грн, але навіть розплатитися з його допомогою в магазині користувач не зможе. Експерти рекомендують звернути увагу на апарати, які підтримуються в Європі та в Україні.

Телефон Infinix Zero Flip

Тестувальників розчарував малопотужний чипсет даної моделі, а саме — Dimensity 8020. вона настільки слабка, що працює гірше, ніж Snapdragon 888, випущений у 2021 році, відзначають фахівці. Вони також вважають, що чип програє в пух і прах новому флагманському процесору Snapdragon 8 Gen 3.

Можливо, такий смартфон підійде користувачам, які не потребують високої продуктивності, але досить додати буквально кілька тисяч гривень, і можна буде придбати Galaxy Flip 6 з новим чіпом 8 Gen 3. Також у Flip 6 більший обсяг оперативної пам'яті і присутня оптична стабілізація камери, на відміну від Infinix Zero Flip.

Смартфон Sony Xperia 1 VI

Xperia 1 VI відрізняє хороша камера з оптичним зумом, здатна знімати 4К-відео. Тож цю модель можна було б включити до списку найкращих камерофонів. Однак тестувальники нагадують, що на ринку існує Xiaomi Mi 14 Ultra, який теж має вражаючу камеру з оптикою від фірми Leica, але коштує дешевше. Xperia 1 VI коштує дорожче за китайський смартфон щонайменше на 5 тис. грн.

Раніше ми писали, що маловідоме налаштування миттєво змусить старий телефон працювати швидше. Спеціальне налаштування iPhone може змусити смартфон працювати трохи швидше. Є ще кілька трюків для підвищення швидкості, які варто спробувати.