Маловідоме налаштування миттєво змусить старий телефон працювати швидше: що потрібно зробити

Спеціальне налаштування iPhone може змусити смартфон працювати трохи швидше. Є ще кілька трюків для підвищення швидкості, які варто спробувати

Про це повідомляє видання thesun.co.uk.

Про налаштування розповів користувач соцмережі Reddit. Ця порада стала дуже популярною, зібравши сотні коментарів і тисячі лайків. Користувач написав: "Це налаштування просто змінило моє життя. Я її сам випадково виявив. Дивно, що виробник про нього нічого не говорить".

Щоб знайти її, спочатку потрібно переконатися, що використовується остання версія iOS, перейшовши в Налаштування — Основні — Оновлення ПЗ. Потім потрібно відкрити Налаштування — Універсальний доступ — Дотик — Тактильний дотик.

Тактильний дотик — це налаштування, яке дає своєрідний зворотний зв'язок, коли користувач торкається й утримує що-небудь. Його можна змінити, вибравши серед таких параметрів, як "Швидко", "За замовчуванням" і "Повільно". Це допоможе відрегулювати час, необхідний для відображення попереднього перегляду контенту, дій і контекстних меню.

Тож якщо ви коли-небудь утримували щось на iPhone, спробуйте змінити це налаштування на "Швидко".

У розділі "Тест тривалості торкання" можна змінити налаштування "Тривалість торкання", потім натиснути й утримувати, щоб зрозуміти, як це відчувається. Фактично це просто прискорює час, необхідний для завершення анімації. І це означає, що реакція iPhone буде відчуватися набагато швидше.

Найефективніший спосіб змусити старий iPhone працювати швидше — замінити акумулятор. З плином часу батарея деградує (те саме стосується і будь-якого іншого смартфона), а тому тримає менше заряду. Якщо телефон функціонує нормально, варто подумати про заміну акумулятора, перш ніж ухвалювати рішення про купівлю нового гаджета, пише ЗМІ.

Ще один спосіб змусити iPhone працювати швидше — налаштувати функцію Apple Reduce Motion. Це мінімізує рух на екрані, який ви бачите (наприклад, анімацію інтерфейсу). Перейдіть у Налаштування — Універсальний доступ — Рух і ввімкніть Reduce Motion.

Нарешті, переконайтеся, що всі оновлення ОС встановлені, перейшовши в Налаштування — Загальні — Оновлення ПЗ. Також слід оновлювати і додатки, які були завантажені через App Store. Це поліпшить продуктивність пристрою, особливо якщо він схильний до зависань.

