Малоизвестная настройка мгновенно заставит старый телефон работать быстрее: что нужно сделать

Специальная настройка iPhone может заставить смартфон работать немного быстрее. Есть еще несколько трюков для повышения скорости, которые стоит попробовать

Related video

Об этом сообщает издание thesun.co.uk.

О настройке рассказал пользователь соцсети Reddit. Этот совет стал очень популярным, собрав сотни комментариев и тысячи лайков. Пользователь написал: "Эта настройка просто изменила мою жизнь. Я ее сам случайно обнаружил. Странно, что производитель о ней ничего не говорит".

Чтобы найти ее, сначала нужно убедиться, что используется последняя версия iOS, перейдя в Настройки — Основные — Обновление ПО. Затем нужно открыть Настройки — Универсальный доступ — Касание — Тактильное касание.

Тактильное касание — это настройка, которая дает своего рода обратную связь, когда юзер касается и удерживает что-либо. Ее можно изменить, выбрав среди таких параметров, как "Быстро", "По умолчанию" и "Медленно". Это поможет отрегулировать время, необходимое для отображения предпросмотра контента, действий и контекстных меню.

Так что если вы когда-либо удерживали что-то на iPhone, попробуйте изменить эту настройку на "Быстро".

В разделе "Тест длительности касания" можно изменить настройку "Длительность касания", затем нажать и удерживать, чтобы понять, как это ощущается. Фактически это просто ускоряет время, необходимое для завершения анимации. И это означает, что реакция iPhone будет ощущаться намного быстрее.

Самый эффективный способ заставить старый iPhone работать быстрее — заменить аккумулятор. С течением времени батарея деградирует (то же касается и любого другого смартфона), а потому держит меньше заряда. Если телефон функционирует нормально, стоит подумать о замене аккумулятора, прежде чем принимать решение о покупке нового гаджета, пишет СМИ.

Еще один способ заставить iPhone работать быстрее — настроить функцию Apple Reduce Motion. Это минимизирует движение на экране, которое вы видите (например, анимацию интерфейса). Перейдите в Настройки — Универсальный доступ — Движение и включите Reduce Motion.

Наконец, убедитесь, что все обновления ОС установлены, перейдя в Настройки — Общие — Обновление ПО. Также следует обновлять и приложения, которые были загружены через App Store. Это улучшит производительность устройства, особенно если оно подвержено зависаниям.

Ранее мы писали, что Android-смартфоны всегда лгут пользователям. Обновления системы Google Play важны, но часто они скрыты и пользователи просто не знают о них.

Также сообщали, что названы смартфоны с самыми сильными батареями. Эксперты опубликовали рейтинг смартфонов с лучшими показателями автономности. В него вошли такие модели, как iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Plus, Nothing Phone (2a) Plus, Realme GT 7 Pro и Xiaomi 15.