Больше минусов, чем плюсов: почему не стоит использовать беспроводную зарядку

Многие производители предлагают беспроводную зарядку для смартфонов, однако технология до сих пор имеет ряд недостатков, делающих ее почти бесполезной.

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Идея просто класть телефон на беспроводную зарядную платформу и брать его обратно, когда нужно, кажется заманчивой, однако при для полной зарядки телефона нужно ждать несколько часов, что не так уж и удобно. Стандарт Qi2 увеличил выходную мощность таких устройств в три раза по сравнению с первым поколением, но 15 Вт — это все еще очень мало, если сравнивать с проводами.

Некоторые технологические компании уже предлагают проводные зарядки мощностью 100 Вт и более. Например, смартфон OnePlus 13 имеет большую батарею емкостью 6000 мАч, и она может заряжаться от нуля до 50% всего за 13 минут и полностью заряжаться за 36 минут со штатным зарядным устройством.

Беспроводная зарядка вряд ли догонит проводную по скорости, но она должна быть хотя бы достаточно быстрой, чтобы не доставлять много неудобств. Никакая передача энергии не является эффективной на 100%, но проводная зарядка — лучшее, что есть сегодня. При подключении телефона, энергия поступает напрямую из розетки в устройство по кабелю, что минимизирует потери.

Беспроводная зарядка использует электромагнитные поля для передачи энергии, и ток должен пройти через несколько слоев от сети до батареи, каждый из которых создает большее сопротивление. Пластиковый корпус самой площадки, силиконовый чехол MagSafe, стеклянная крышка телефона и тонкий пластик, покрывающий медные катушки — все это задерживает электричество и снижает общую эффективность передачи энергии. Таким образом даже при прочих равных условиях беспроводная зарядка на 15 Вт будет работать медленнее и потреблять больше энергии, чем проводная такой же мощности.

Энергия, не поглощенная вашим телефоном, теряется и рассеивается в виде тепла, и поскольку беспроводная зарядка менее эффективна, она более подвержена этому эффекту. Чрезмерное тепло вредит аккумуляторам, и примерно через год беспроводного заряжания емкость заметно снизится. Вот почему Apple отменила AirPower еще в 2019 году.

По проводам энергия передается быстрее и тоже может нагреть смартфон, но производители уже приняли много хитрых мер против этого. Многие современные проводные зарядные устройства используют нитрид галлия (GaN) для значительного повышения энергоэффективности и даже имеют охлаждающие механизмы, встроенные в сам адаптер для дальнейшего снижения нагрева. Некоторые из более дорогих зарядных устройств, такие как этот 140-ваттный GaN-адаптер для нескольких устройств от Anker , даже поставляются с экраном, который позволяет вам видеть мощность и температуру.

Беспроводные зарядные устройства также часто не оправдывают ожиданий, когда дело доходит до соотношения цены и качества. Вы можете найти плетеный кабель USB-C всего за $3 на Amazon, в то время как сертифицированная беспроводная зарядная панель Qi обычно стоит около $15 или больше (не включая сетевой адаптер). Аналогично, кабель USB-C мощностью 60 Вт от Apple стоит $19, но ее зарядное устройство MagSafe стоит $39. Приходится больше платить за меньшую скорость зарядки.

Еще один минус беспроводной зарядки — низкая совместимость устройств. Сегодня все смартфоны оснащены стандартным разъемом USB-C, поэтому любую модель можно заряжать с помощью любого кабеля USB-C. Стандарт Qi2 улучшил совместимость беспроводной зарядки, которая фактически делает аксессуары типа MagSafe доступными даже пользователям телефонов на Android, но он еще не так широко распространен.

Самое интересное, что станции для беспроводной зарядки все еще нуждаются в кабеле для подключения к розетке. Настоящая беспроводная зарядка, или воздушная зарядка, как ее называет Xiaomi, это если смартфон автоматически заряжается, как только попадает в комнату. Такие технологии уже разрабатывают, но появятся они только в будущем.

Например, в Токио создали комнату, заряжающую любые устройства по воздуху благодаря специальным стенам. Для этого на телефон, ноутбук, лампу и другую технику необходимо установить специальный приемник энергии.