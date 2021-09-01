От лампы до ноутбука: в Токио создали комнату, заряжающую любые устройства (фото)

Гаджеты получают энергию в любой точке помещения, но для этого на них нужно установить специальные приемники.

Международная группа ученых из Японии и США создали комнату, которая заряжает электронные устройства без всяких проводов.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Electronics.

Сотрудники Университета Мичигана и Университета Токио разработали технологию, доставляющую электричество прямо по воздуху. Японские инженеры построили тестовую комнату из алюминия площадью 3х3 м. Ее стены смогли обеспечить телефоны, лампы и вентиляторы питанием мощностью 50 Вт. При этом устройства без проводов заряжаются в любой точке данного помещения, независимо от расположения мебели и живых существ. Эксперименты показали, что система безопасна для людей.

"Вы можете подзарядить ноутбук или планшет без розеток и проводов. Данная технология имеет и другое применение. Современным сердечным имплантам, например, требуется провод, идущий от насоса через тело к внешнему источнику питания, а наша технология сделала бы питание импланта беспроводным, снизив риск заражения и улучшив качество жизни пациентов", — объяснил соавтор исследования Алансон Сэмпл, профессор компьютерных наук и инженерии Университета штата Мичиган, цитирует сайт вуза.

[ + – ] Комната из аллюминия для беспроводной зарядки в Токио

Как уверяют изобретатели, новая система намного лучше предыдущих прототипов беспроводной зарядки, в которых использовали потенциально опасное микроволновое излучение или такие прототипы, где требовалось класть гаджет на специальные подложки. Ученые встроили специальные концентраторы внутри алюминиевых стен, которые также являются проводниками энергии. Именно они создают два мощных трехмерных электрических поля, циркулирующих вокруг медного полюса в центре комнаты: одно — по часовой стрелке, другое — против. Смартфоны, ноутбуки или другие устройства могут улавливать электроэнергию, но для этого их нужно оборудовать катушечными приемниками.

"Вытягивание" энергии с помощью катушки во многом похоже на ловлю бабочек сеткой. Хитрость состоит в том, чтобы как можно больше бабочек кружили по комнате во всех возможных направлениях. Таким образом, вы будете ловить бабочек независимо от того, где находится ваша сеть или в какую сторону она направлена", — добавил Сэмпл.

[ + – ] Конденсаторы в стенах

Авторы исследования утверждают, что зарядную комнату можно масштабировать до размеров фабрик или складов. Технология может обеспечивать энергией имплантированные медицинские устройства, а также мобильных роботов в домах и на промышленных предприятиях. Команда также пытается создать беспроводную зарядку в меньшем пространстве, таком как ящик, который сможет постоянно заряжать инструменты, хранящиеся в нем.

"Нечто подобное было бы проще всего реализовать в новых постройках, но я думаю, что возможны и модификации. Например, в некоторых коммерческих зданиях уже есть металлические опорные столбы, и должна быть возможность размещения проводящей поверхности на стены, возможно, аналогично тому, как делают фактурные потолки", — прокомментировал ведущий автор из Токийского университета Такуя Сасатани.

Ранее ученые из США придумали, как заряжать аккумуляторы при помощи LED-ламп. Как оказалось, комнатное простые полупроводниковые модули могут преобразовывать освещение в электроэнергию.