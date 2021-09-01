Від лампи до ноутбука: в Токіо створили кімнату, яка заряджає будь-які пристрої (фото)
Гаджети отримують енергію в будь-якій точці приміщення, але для цього на них потрібно встановити спеціальні приймачі.
Міжнародна група вчених із Японії та США створила кімнату, яка заряджає електронні пристрої без будь-яких дротів.
Дослідження опубліковане в журналі Nature Electronics.
Співробітники Університету Мічигану й Університету Токіо розробили технологію, яка доставляє електрику прямо в повітрі. Японські інженери збудували тестову кімнату з алюмінію площею 3х3 м. Її стіни змогли забезпечити телефони, лампи й вентилятори живленням потужністю 50 Вт. При цьому пристрої без дротів заряджаються в будь-якій точці цього приміщення, незалежно від розташування меблів і живих істот. Експерименти показали, що система безпечна для людей.
"Ви можете зарядити ноутбук або планшет без розеток і дротів. Ця технологія має й інше застосування. Сучасним серцевим імплантам, наприклад, потрібен дріт, що йде від насоса через тіло до зовнішнього джерела живлення, а наша технологія зробила б живлення імпланта бездротовим, знизивши ризик зараження і поліпшивши якість життя пацієнтів", — пояснив співавтор дослідження Алансон Семпл, професор комп'ютерних наук та інженерії Університету штату Мічиган, цитує сайт вузу.
Як запевняють винахідники, нова система набагато краща за попередні прототипи бездротової зарядки, в яких використовували потенційно небезпечне мікрохвильове випромінювання, або такі прототипи, де було потрібно класти гаджет на спеціальні підкладки. Вчені вбудували спеціальні концентратори всередині алюмінієвих стін, які також є провідниками енергії. Саме вони створюють два потужних тривимірних електричних поля, що циркулюють навколо мідного полюса в центрі кімнати: одна — за годинниковою стрілкою, інша — проти. Смартфони, ноутбуки або інші пристрої можуть уловлювати електроенергію, але для цього їх потрібно обладнати котушковими приймачами.
"Витягування" енергії за допомогою котушки багато в чому схоже на ловлю метеликів сіткою. Хитрість полягає в тому, щоб якомога більше метеликів кружляли по кімнаті в усіх можливих напрямках. Таким чином, ви будете ловити метеликів незалежно від того, де розташована ваша мережа або в який бік вона спрямована", — додав Семпл.
Автори дослідження стверджують, що зарядну кімнату можна масштабувати до розмірів фабрик або складів. Технологія може забезпечувати енергією імплантовані медичні пристрої, а також мобільних роботів у будинках і на промислових підприємствах. Команда також намагається створити бездротову зарядку в меншому просторі, такому як ящик, який зможе постійно заряджати інструменти, що зберігаються в ньому.
"Щось подібне було б найпростіше реалізувати в нових будівлях, але я думаю, що можливі й модифікації. Наприклад, у деяких комерційних будівлях вже є металеві опорні стовпи, і повинна бути можливість розміщення провідної поверхні на стіни, можливо, аналогічно до того, як роблять фактурні стелі", — прокоментував провідний автор із Токійського університету Такуя Сасатані.
Раніше вчені з США придумали, як заряджати акумулятори за допомогою LED-ламп. Як виявилося, кімнатні прості напівпровідникові модулі можуть перетворювати освітлення на електроенергію.