Енергія зі світла: інженери навчилися заряджати акумулятори за допомогою LED-ламп

Виявилося, можна перетворювати освітлення від звичайних світлодіодів на електроенергію для заряду батарей. Технологію пропонують використовувати для живлення гаджетів.

Учені довели можливість зарядки пристроїв від штучного світла в приміщеннях, завдяки вбудованим напівпровідниковим модулям.

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Про це пише портал SciTechDaily.

У світі з'являється все більше мобільних пристроїв, що вимагають регулярної підзарядки. Ендрю Шор і Бехранг Хамадані з Національного інституту стандартів і технологій CША (NIST) прийшли до висновку, що штучне освітлення можна використовувати для вироблення невеликої кількості електроенергії за допомогою фотогальванічних елементів — такі вже використовуються в зовнішніх сонячних батареях.

Під час експериментів вони використовували білий світлодіод із колірною координатою температурою 3000К (визначається температурою ідеально чорного тіла, що випромінює світло такого ж відтінку, — ред.) та освітленістю 1000 люкс, близькою до нормальної яскравості для освітлення приміщень. За допомогою такого джерела вчені спробували зарядити три різних міні-модулі на основі напівпровідників: перший складався з фосфіду галію-індію (GaInP) і галію, другий — арсеніду (GaAs), третій був кремнієвим.

[ + – ] Фотогальванічні елементи для зарядки батарей Фото: Mouthwash

Джерело показало максимальну ефективність із хвилями коротшої довжини. За словами Шора, у таких умовах найефективніше світло в електроенергію перетворив модуль з арсеніду, а найгірше — з кремнію. Оскільки в приміщенні зазвичай багато світла від різних джерел, стельового світильника вистачить для зарядки будь-якого із зазначених модулів. Це робить їх перспективними джерелами живлення для батарей, проте не всі світильники в кімнатах працюють на світлодіодах.

"У різних джерел світла різні спектри. Наприклад, у ламп розжарювання велика частина випромінювання знаходиться в ближній інфрачервоній області. У флуоресцентних ламп фіксується кілька сплесків інтенсивності в різних місцях видимого спектру. LED-лампи зазвичай мають один короткий пік, який виступає, близько 450 нм, та інший, більш плавний, пік близько 600 нм. Кожне з цих джерел світла впливає на ефективність перетворення енергії за допомогою фотоелектричної технології", — пояснив Ендрю Шор.

Він додав, що разом із колегами планує протестувати міні-модулі в реальних умовах, наприклад, коли людина вмикає та вимикає світло через певні проміжки часу.

Якщо дослідження американських учених увінчаються успіхом, люди зможуть забути про підзарядку мобільних пристроїв або хоча б зможуть робити це набагато рідше. У теорії, досить великий LED-світильник зможе постійно заряджати робота-пилососа прямо під час прибирання. Таким чином з'явиться можливість економити електроенергію, зберігаючи гарне освітлення.

Раніше стало відомо, про унікальну сонячну батарею, яку скоро запустять у космос. Вона буде цілодобово виробляти електроенергію від Сонця та передавати її на Землю. На такий проект у США виділили $ 100 млн.