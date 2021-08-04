Чиста енергія Сонця. Через півтора року в космос запустять унікальну сонячну батарею

Нова сонячна батарея буде здатна генерувати сонячну енергію в космосі цілодобово, щоб відправляти її на Землю.

Каліфорнійський технологічний інститут оголосив про подарунок у розмірі 100 мільйонів доларів для фінансування розробки космічної сонячної батареї. Цей внесок у розвиток нової технології зробив Дональд Брен, довічний член Опікунської ради Каліфорнійського технологічного інституту. Пожертвування було зроблено анонімно ще в 2013 році, але зараз ім'я інвестора розкрили, оскільки проект наближається до важливої стадії. Готується тестовий запуск прототипів, які збирають сонячне світло та перетворюють його в електричну енергію, а потім передають енергію в відкритому космосі на Землю, повідомляє caltech.edu

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Дональд Брен уперше дізнався про потенціал космічного виробництва сонячної енергії зі статті в журналі Popular Science, а в 2011 році він звернувся до тодішнього президента Каліфорнійського технологічного інституту Жана-Лу Шамо, щоб обговорити створення проекту з дослідження космічної сонячної батареї. У 2013 році він і його дружина Бріджит погодилися зробити пожертвування для фінансування проекту в розмірі понад 100 мільйонів доларів, і почалося дослідження.

"Дональд Брен подарував можливість створити технологію, яка обіцяє значну вигоду для людства: світ, який працює на безперебійній відновлюваній енергії", — говорить президент Каліфорнійського технологічного інституту Томас Ф. Розенбаум.

"Протягом багатьох років я був студентом, що досліджує можливе отримання сонячної енергії в космосі, — говорить Дональд Брен. — Мій інтерес обумовлений моєю вірою в використання природної сили Сонця на благо всіх".

Космічна сонячна батарея буде виробляти глобальні поставки доступної, відновлюваної, чистої енергії. Ключовою перевагою отримання сонячної енергії з космосу є те, що доступ до Сонця для створення енергії буде завжди, кожен день, без погодних обмежень або нічної темряви.

Перше випробування в межах проекту відбудеться на початку 2023 року. Будуть запущені технологічні прототипи для генераторів сонячної енергії та бездротової передачі енергії, включаючи конструкцію, яка розгортається, розміром приблизно 2 на 2 метри.

"Сонячна енергія — це найбагатший на світі енергетичний ресурс. Однак сонячне світло на поверхню Землі надходить не постійно. Цей амбітний проект являє собою трансформувальний підхід до великомасштабного збору сонячної енергії для Землі, який долає цю нестабільність, оскільки сонячне світло завжди світить у космосі", — говорить Гаррі А. Етвотер, учений із проекту з розробки космічної сонячної батареї.