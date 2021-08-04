Чистая энергия Солнца. Через полтора года в космос запустят уникальную солнечную батарею

Новая солнечная батарея будет способна генерировать солнечную энергию в космосе круглосуточно, чтобы отправлять ее на Землю.

Калифорнийский технологический институт объявил о подарке в размере 100 миллионов долларов для финансирования разработки космической солнечной батареи. Этот взнос в развитие новой технологии сделал Дональд Брен, пожизненный член Попечительского совета Калифорнийского технологического института. Пожертвование было сделано анонимно еще в 2013 году, но в настоящее время имя инвестора раскрыли поскольку проект приближается к важной стадии. Готовится тестовый запуск прототипов, которые собирают солнечный свет и преобразуют его в электрическую энергию, а потом передают энергию в открытом космосе на Землю, сообщает caltech.edu

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Дональд Брен впервые узнал о потенциале космического производства солнечной энергии из статьи в журнале Popular Science, а в 2011 году он обратился к тогдашнему президенту Калифорнийского технологического института Жан-Лу Шамо, чтобы обсудить создание проекта по исследованию космической солнечной батареи. В 2013 году он и его жена Бриджит, согласились сделать пожертвование для финансирования проекта в размере более 100 миллионов долларов и началось исследование.

"Дональд Брен подарил возможность создать технологию, которая обещает значительную выгоду для человечества: мир, работающий на бесперебойной возобновляемой энергии", — говорит президент Калифорнийского технологического института Томас Ф. Розенбаум.

"В течение многих лет я был студентом, исследующим возможное получение солнечной энергии в космосе", — говорит Дональд Брен. "Мой интерес обусловлен моей верой в использование естественной силы Солнца на благо всех".

Космическая солнечная батарея будет производить глобальные поставки доступной, возобновляемой, чистой энергии. Ключевым преимуществом получения солнечной энергии из космоса является то, что доступ к Солнцу для создания энергии будет всегда, каждый день, без погодных ограничений или ночной темноты.

Первое испытание в рамках проекта состоится в начале 2023 года. Будут запущены технологические прототипы для генераторов солнечной энергии и беспроводной передачи энергии, включая развертываемую конструкцию размером примерно 2 на 2 метра.

"Солнечная энергия — это самый богатый в мире энергетический ресурс. Однако солнечный свет на поверхность Земли поступает не постоянно. Этот амбициозный проект представляет собой трансформирующий подход к крупномасштабному сбору солнечной энергии для Земли, который преодолевает эту непостоянность, поскольку солнечный свет всегда светит в космосе", — говорит Гарри А. Этуотер, ученый из проекта по разработке космической солнечной батареи.