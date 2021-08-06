Энергия из света: инженеры научились заряжать аккумуляторы при помощи LED-ламп

Оказалось, можно преобразовывать освещение от обычных светодиодов в электроэнергию для заряда батарей. Технологию предлагают использовать для питания гаджетов.

Ученые доказали возможность зарядки устройств от искусственного света в помещениях, благодаря встроенным полупроводниковым модулям.

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Об этом пишет портал SciTechDaily.

В мире появляется все больше мобильных устройств, требующих регулярной подзарядки. Эндрю Шор и Бехранг Хамадани из Национального института стандартов и технологий CША (NIST) пришли к выводу, что искусственное освещение можно использовать для выработки небольшого количества электроэнергии при помощи фотогальванических элементов — такие уже используются в наружных солнечных батареях.

Во время экспериментов они использовали белый светодиод с цветовой координатой температурой 3000 К (определяется температурой идеально черного тела, излучающего свет такого же оттенка, — ред.) и освещенностью 1000 люкс, близкой к нормальной яркости для освещения помещений. При помощи такого источника ученые попытались зарядить три различных мини-модуля на основе полупроводников: первый состоял из фосфида галлия-индия (GaInP) и галлия, второй — арсенида (GaAs), третий был кремниевым.

[ + – ] Фотогальванические элементы для зарядки батарей Фото: SciTechDaily

Источник показал максимальную эффективность с волнами более короткой длины. По словам Шора, в таких условиях эффективнее всего свет в электроэнергию преобразовал модуль из арсенида, а хуже всего — из кремния. Поскольку в помещении обычно много света от разных источников, потолочного светильника хватит для зарядки любого из указанных модулей. Это делает их перспективными источниками питания для батарей, однако не все светильники в комнатах работают на светодиодах.

"У разных источников света разные спектры. Например, у ламп накаливания большая часть излучения находится в ближней инфракрасной области. У флуоресцентных ламп фиксируется несколько всплесков интенсивности в разных местах видимого спектра. LED-лампы обычно имеют один короткий выступающий пик, около 450 нм, и другой, более плавный, пик около 600 нм. Каждый из этих источников света влияет на эффективность преобразования энергии при помощи фотоэлектрической технологии", — объяснил Эндрю Шор.

Он добавил, что вместе с коллегами планирует протестировать мини-модули в реальных условиях, например, когда человек включает и выключает свет через определенные промежутки времени.

Если исследование американских ученых увенчаются успехом, люди смогут забыть о подзарядке мобильных устройств или хотя бы смогут делать это гораздо реже. В теории, достаточно большой LED-светильник сможет постоянно заряжать робота-пылесоса прямо во время уборки. Таким образом появится возможность экономить электроэнергию, сохраняя хорошее освещение.

Ранее стало известно, об уникальной солнечной батарее, которую скоро запустят в космос. Она будет круглосуточно производить электроэнергию от Солнца и передавать ее на Землю. На такой проект в США выделили $100 млн.