Більше мінусів, ніж плюсів: чому не варто використовувати бездротову зарядку

Багато виробників пропонують бездротову зарядку для смартфонів, проте технологія досі має низку недоліків, які роблять її майже марною.

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Видання How To Geek пояснило, чому не варто купувати бездротові зарядні пристрої.

Ідея просто класти телефон на бездротову зарядну платформу і брати його назад, коли потрібно, видається привабливою, однак для повного заряджання телефону потрібно чекати кілька годин, що не так вже й зручно. Стандарт Qi2 збільшив вихідну потужність таких пристроїв утричі порівняно з першим поколінням, але 15 Вт — це все ще дуже мало, якщо порівнювати з дротами.

Деякі технологічні компанії вже пропонують провідні зарядки потужністю 100 Вт і більше. Наприклад, смартфон OnePlus 13 має велику батарею ємністю 6000 мАг, і вона може заряджатися від нуля до 50% всього за 13 хвилин і повністю заряджатися за 36 хвилин зі штатним зарядним пристроєм.

Бездротова зарядка навряд чи наздожене дротову за швидкістю, але вона має бути принаймні достатньо швидкою, щоб не доставляти багато незручностей. Жодна передача енергії не є ефективною на 100%, але дротова зарядка — найкраще, що є сьогодні. Під час під'єднання телефона, енергія надходить безпосередньо з розетки в пристрій по кабелю, що мінімізує втрати.

Бездротова зарядка використовує електромагнітні поля для передавання енергії, і струм має пройти через кілька шарів від мережі до батареї, кожен з яких створює більший опір. Пластиковий корпус самого майданчика, силіконовий чохол MagSafe, скляна кришка телефону і тонкий пластик, що покриває мідні котушки, — все це затримує електрику і знижує загальну ефективність передачі енергії. Таким чином навіть за інших рівних умов бездротова зарядка на 15 Вт працюватиме повільніше і споживатиме більше енергії, ніж дротова такої ж потужності.

Енергія, не поглинена вашим телефоном, втрачається і розсіюється у вигляді тепла, і оскільки бездротова зарядка менш ефективна, вона більш схильна до цього ефекту. Надмірне тепло шкодить акумуляторам, і приблизно через рік бездротового заряджання ємність помітно знизиться. Ось чому Apple скасувала AirPower ще в 2019 році.

Дротами енергія передається швидше і теж може нагріти смартфон, але виробники вже вжили багато хитрих заходів проти цього. Багато сучасних дротових зарядних пристроїв використовують нітрид галію (GaN) для значного підвищення енергоефективності та навіть мають охолоджувальні механізми, вбудовані в сам адаптер для подальшого зниження нагріву. Деякі з дорожчих зарядних пристроїв, як-от цей 140-ватний GaN-адаптер для кількох пристроїв від Anker, навіть постачаються з екраном, який дає змогу вам бачити потужність і температуру.

Бездротові зарядні пристрої також часто не виправдовують очікувань, коли справа доходить до співвідношення ціни і якості. Ви можете знайти плетений кабель USB-C лише за $3 на Amazon, тоді як сертифікована бездротова зарядна панель Qi зазвичай коштує близько $15 або більше (не включаючи мережевий адаптер). Аналогічно, кабель USB-C потужністю 60 Вт від Apple коштує $19, але її зарядний пристрій MagSafe коштує $39. Доводиться більше платити за меншу швидкість зарядки.

Ще один мінус бездротової зарядки — низька сумісність пристроїв. Сьогодні всі смартфони оснащені стандартним роз'ємом USB-C, тому будь-яку модель можна заряджати за допомогою будь-якого кабелю USB-C. Стандарт Qi2 поліпшив сумісність бездротової зарядки, яка фактично робить аксесуари типу MagSafe доступними навіть користувачам телефонів на Android, але він ще не так широко поширений.

Найцікавіше, що станції для бездротової зарядки все ще потребують кабелю для підключення до розетки. Справжня бездротова зарядка, або повітряна зарядка, як її називає Xiaomi, це якщо смартфон автоматично заряджається, щойно потрапляє в кімнату. Такі технології вже розробляють, але з'являться вони тільки в майбутньому.

Наприклад, у Токіо створили кімнату, що заряджає будь-які пристрої повітрям завдяки спеціальним стінам. Для цього на телефон, ноутбук, лампу та іншу техніку необхідно встановити спеціальний приймач енергії.