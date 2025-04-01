Неделю не разряжаются: названы смартфоны с самыми сильными батареями
Эксперты опубликовали рейтинг смартфонов с лучшими показателями автономности. В него вошли такие модели, как iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Plus, Nothing Phone (2a) Plus, Realme GT 7 Pro и Xiaomi 15.
Первые два места в пятерке лучших заняли флагманы Apple — iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Plus, сообщает ресурс nanoreview.net.
Согласно данным тестов, показатель автономности у iPhone 16 Pro Max достигает 35:01 ч. При этом в режиме ожидания телефон смог провести почти 7 дней, что эквивалентно 163 ч. При этом емкость его аккумулятора не самая большая на рынке — 4685 мАч.
Второе место занял iPhone 16 Plus с показателем общей автономности 34:32 ч. Тоже неплохой результат. Емкость его батареи достигает 4674 мАч.
Тройку лидеров замыкает Nothing Phone (2a) Plus, который проработал в обычном режиме 32:47 ч и 18:52 ч в режиме просмотра видео. Он, как известно, оснащен батареей емкостью 5000 мАч.
|Смартфоны
|Общий рейтинг
|Веб-серфинг
|Просмотр
|Режим
|Батарея
|автономности
|(Wi-Fi)
|видео
|ожидания
|Apple iPhone 16 Pro Max
|35:01 ч.
|14:34 ч.
|22:01 ч.
|163 ч.
|4685 мАч
|Apple iPhone 16 Plus
|34:32 ч.
|15:57 ч.
|21:26 ч.
|148 ч.
|4674 мАч
|Nothing Phone (2a) Plus
|32:47 ч.
|13:26 ч.
|18:52 ч.
|163 ч.
|5000 мАч
|Realme GT 7 Pro
|32:07 ч.
|16:09 ч.
|18:28 ч.
|132 ч.
|6500 мАч
|Xiaomi 15
|31:54 ч.
|13:20 ч.
|19:22 ч.
|150 ч.
|5400 мАч
В топ-5 попали и два китайских смартфона. Так, модель Realme GT 7 Pro порадовала временем автономной работы 32:07 ч (обычный режим), 16:09 ч (интернет-серфинг), 18:28 ч (просмотр видео), 132 ч (режим ожидания). Емкость его аккумулятора достигает 6500 мАч.
Телефон Xiaomi 15 имеет такие показатели: 31:54 ч в обычном режиме, 13:20 ч в режиме серфинга, 19:22 ч при просмотре видео, 150 ч в режиме ожидания. Емкость батареи этого гаджета составляет 5400 мАч.
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