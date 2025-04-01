Неделю не разряжаются: названы смартфоны с самыми сильными батареями

Эксперты опубликовали рейтинг смартфонов с лучшими показателями автономности. В него вошли такие модели, как iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Plus, Nothing Phone (2a) Plus, Realme GT 7 Pro и Xiaomi 15.

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Первые два места в пятерке лучших заняли флагманы Apple — iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Plus, сообщает ресурс nanoreview.net.

Согласно данным тестов, показатель автономности у iPhone 16 Pro Max достигает 35:01 ч. При этом в режиме ожидания телефон смог провести почти 7 дней, что эквивалентно 163 ч. При этом емкость его аккумулятора не самая большая на рынке — 4685 мАч.

Второе место занял iPhone 16 Plus с показателем общей автономности 34:32 ч. Тоже неплохой результат. Емкость его батареи достигает 4674 мАч.

Тройку лидеров замыкает Nothing Phone (2a) Plus, который проработал в обычном режиме 32:47 ч и 18:52 ч в режиме просмотра видео. Он, как известно, оснащен батареей емкостью 5000 мАч.

Смартфоны Общий рейтинг Веб-серфинг Просмотр Режим Батарея автономности (Wi-Fi) видео ожидания Apple iPhone 16 Pro Max 35:01 ч. 14:34 ч. 22:01 ч. 163 ч. 4685 мАч Apple iPhone 16 Plus 34:32 ч. 15:57 ч. 21:26 ч. 148 ч. 4674 мАч Nothing Phone (2a) Plus 32:47 ч. 13:26 ч. 18:52 ч. 163 ч. 5000 мАч Realme GT 7 Pro 32:07 ч. 16:09 ч. 18:28 ч. 132 ч. 6500 мАч Xiaomi 15 31:54 ч. 13:20 ч. 19:22 ч. 150 ч. 5400 мАч

В топ-5 попали и два китайских смартфона. Так, модель Realme GT 7 Pro порадовала временем автономной работы 32:07 ч (обычный режим), 16:09 ч (интернет-серфинг), 18:28 ч (просмотр видео), 132 ч (режим ожидания). Емкость его аккумулятора достигает 6500 мАч.

Телефон Xiaomi 15 имеет такие показатели: 31:54 ч в обычном режиме, 13:20 ч в режиме серфинга, 19:22 ч при просмотре видео, 150 ч в режиме ожидания. Емкость батареи этого гаджета составляет 5400 мАч.

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