Тиждень не розряджаються: названо смартфони з найсильнішими батареями

Експерти опублікували рейтинг смартфонів із найкращими показниками автономності. До нього увійшли такі моделі, як iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Plus, Nothing Phone (2a) Plus, Realme GT 7 Pro і Xiaomi 15.

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Перші два місця в п'ятірці найкращих посіли флагмани Apple — iPhone 16 Pro Max і iPhone 16 Plus, повідомляє ресурс nanoreview.net.

Згідно з даними тестів, показник автономності у iPhone 16 Pro Max досягає 35:01 год. При цьому в режимі очікування телефон зміг провести майже 7 днів, що еквівалентно 163 год. При цьому ємність його акумулятора не найбільша на ринку — 4685 мАг.

Друге місце посів iPhone 16 Plus із показником загальної автономності 34:32 год. Теж непоганий результат. Ємність його батареї сягає 4674 мАг.

Трійку лідерів замикає Nothing Phone (2a) Plus, який пропрацював у звичайному режимі 32:47 год і 18:52 год у режимі перегляду відео. Він, як відомо, оснащений батареєю ємністю 5000 мАг.

Смартфоны Общий рейтинг Веб-серфинг Просмотр Режим Батарея автономности (Wi-Fi) видео ожидания Apple iPhone 16 Pro Max 35:01 ч. 14:34 ч. 22:01 ч. 163 ч. 4685 мАч Apple iPhone 16 Plus 34:32 ч. 15:57 ч. 21:26 ч. 148 ч. 4674 мАч Nothing Phone (2a) Plus 32:47 ч. 13:26 ч. 18:52 ч. 163 ч. 5000 мАч Realme GT 7 Pro 32:07 ч. 16:09 ч. 18:28 ч. 132 ч. 6500 мАч Xiaomi 15 31:54 ч. 13:20 ч. 19:22 ч. 150 ч. 5400 мАч

У топ-5 потрапили і два китайські смартфони. Так, модель Realme GT 7 Pro порадувала часом автономної роботи 32:07 год (звичайний режим), 16:09 год (інтернет-серфінг), 18:28 год (перегляд відео), 132 год (режим очікування). Ємність його акумулятора сягає 6500 мАг.

Телефон Xiaomi 15 має такі показники: 31:54 год у звичайному режимі, 13:20 год у режимі серфінгу, 19:22 год при перегляді відео, 150 год у режимі очікування. Ємність батареї цього гаджета становить 5400 мАг.

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