Тиждень не розряджаються: названо смартфони з найсильнішими батареями
Експерти опублікували рейтинг смартфонів із найкращими показниками автономності. До нього увійшли такі моделі, як iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Plus, Nothing Phone (2a) Plus, Realme GT 7 Pro і Xiaomi 15.
Перші два місця в п'ятірці найкращих посіли флагмани Apple — iPhone 16 Pro Max і iPhone 16 Plus, повідомляє ресурс nanoreview.net.
Згідно з даними тестів, показник автономності у iPhone 16 Pro Max досягає 35:01 год. При цьому в режимі очікування телефон зміг провести майже 7 днів, що еквівалентно 163 год. При цьому ємність його акумулятора не найбільша на ринку — 4685 мАг.
Друге місце посів iPhone 16 Plus із показником загальної автономності 34:32 год. Теж непоганий результат. Ємність його батареї сягає 4674 мАг.
Трійку лідерів замикає Nothing Phone (2a) Plus, який пропрацював у звичайному режимі 32:47 год і 18:52 год у режимі перегляду відео. Він, як відомо, оснащений батареєю ємністю 5000 мАг.
|Смартфоны
|Общий рейтинг
|Веб-серфинг
|Просмотр
|Режим
|Батарея
|автономности
|(Wi-Fi)
|видео
|ожидания
|Apple iPhone 16 Pro Max
|35:01 ч.
|14:34 ч.
|22:01 ч.
|163 ч.
|4685 мАч
|Apple iPhone 16 Plus
|34:32 ч.
|15:57 ч.
|21:26 ч.
|148 ч.
|4674 мАч
|Nothing Phone (2a) Plus
|32:47 ч.
|13:26 ч.
|18:52 ч.
|163 ч.
|5000 мАч
|Realme GT 7 Pro
|32:07 ч.
|16:09 ч.
|18:28 ч.
|132 ч.
|6500 мАч
|Xiaomi 15
|31:54 ч.
|13:20 ч.
|19:22 ч.
|150 ч.
|5400 мАч
У топ-5 потрапили і два китайські смартфони. Так, модель Realme GT 7 Pro порадувала часом автономної роботи 32:07 год (звичайний режим), 16:09 год (інтернет-серфінг), 18:28 год (перегляд відео), 132 год (режим очікування). Ємність його акумулятора сягає 6500 мАг.
Телефон Xiaomi 15 має такі показники: 31:54 год у звичайному режимі, 13:20 год у режимі серфінгу, 19:22 год при перегляді відео, 150 год у режимі очікування. Ємність батареї цього гаджета становить 5400 мАг.
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