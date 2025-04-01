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Діджитал

Тиждень не розряджаються: названо смартфони з найсильнішими батареями

iPhone 16 Plus, смартфон
Фото: Connor Jewiss / Foundry | Смартфон iPhone 16 Plus

Експерти опублікували рейтинг смартфонів із найкращими показниками автономності. До нього увійшли такі моделі, як iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Plus, Nothing Phone (2a) Plus, Realme GT 7 Pro і Xiaomi 15.

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Перші два місця в п'ятірці найкращих посіли флагмани Apple — iPhone 16 Pro Max і iPhone 16 Plus, повідомляє ресурс nanoreview.net.

Згідно з даними тестів, показник автономності у iPhone 16 Pro Max досягає 35:01 год. При цьому в режимі очікування телефон зміг провести майже 7 днів, що еквівалентно 163 год. При цьому ємність його акумулятора не найбільша на ринку — 4685 мАг.

Друге місце посів iPhone 16 Plus із показником загальної автономності 34:32 год. Теж непоганий результат. Ємність його батареї сягає 4674 мАг.

Трійку лідерів замикає Nothing Phone (2a) Plus, який пропрацював у звичайному режимі 32:47 год і 18:52 год у режимі перегляду відео. Він, як відомо, оснащений батареєю ємністю 5000 мАг.

Смартфоны Общий рейтинг Веб-серфинг Просмотр Режим Батарея
автономности (Wi-Fi) видео ожидания
Apple iPhone 16 Pro Max 35:01 ч.
14:34 ч.		 22:01 ч. 163 ч. 4685 мАч
Apple iPhone 16 Plus 34:32 ч.
15:57 ч.		 21:26 ч. 148 ч. 4674 мАч
Nothing Phone (2a) Plus 32:47 ч.
13:26 ч.		 18:52 ч. 163 ч. 5000 мАч
Realme GT 7 Pro 32:07 ч.
16:09 ч.		 18:28 ч. 132 ч. 6500 мАч
Xiaomi 15 31:54 ч.
13:20 ч.		 19:22 ч. 150 ч. 5400 мАч

У топ-5 потрапили і два китайські смартфони. Так, модель Realme GT 7 Pro порадувала часом автономної роботи 32:07 год (звичайний режим), 16:09 год (інтернет-серфінг), 18:28 год (перегляд відео), 132 год (режим очікування). Ємність його акумулятора сягає 6500 мАг.

Телефон Xiaomi 15 має такі показники: 31:54 год у звичайному режимі, 13:20 год у режимі серфінгу, 19:22 год при перегляді відео, 150 год у режимі очікування. Ємність батареї цього гаджета становить 5400 мАг.

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