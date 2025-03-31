Телефони Android таємно стежать за користувачами: як це зупинити

Якщо ви підозрюєте, що пристрій Android шпигує за вами і ділиться даними з хакерами, шахраями або рекламодавцями, є кілька варіантів припинити стеження.

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Смартфон містить величезну кількість інформації про користувачів: історія переглядів, місце розташування, контакти, фотографії та листування. Незалежно від того, чи використовується бюджетний телефон, чи флагманський пристрій, немає жодних сумнівів, що він може відстежувати людей через GPS, Bluetooth і Wi-Fi, пише androidpolice.com.

Як телефон шпигує за людьми

Шпигунське ПЗ може відстежувати онлайн-активність без відома користувачів і збирати конфіденційну інформацію про них. Воно може збирати банківські дані, дані кредитної картки, облікові дані, чати та історію переглядів. Шпигунське ПЗ може опинитися на смартфоні, якщо завантажити підозрілий застосунок із Play Store. Фішингові шахрайства також можуть змусити людей завантажити шкідливе ПЗ і розкрити конфіденційну інформацію, пише ЗМІ.

Як запобігти стеженню

Шпигунське ПЗ, як відомо, важко виявити, але є кілька тривожних сигналів, які вказують на те, що телефон заражений. Це випадкові спливаючі вікна, небажана реклама і дивні повідомлення або електронні листи, а також сповільнена продуктивність, зависання застосунків, перезавантаження телефону випадковим чином.

Ви можете перевірити наявність шпигунського ПЗ або підозрілих файлів, переглянувши дозволи додатків і файли в папці завантажень. Якщо нічого не допомагає, спробуйте виконати скидання налаштувань до заводських налаштувань", — підкреслюють автори матеріалу.

Ось кілька способів, щоб уникнути шпигунського ПЗ і зупинити стеження за допомогою телефону.

Перевірте дозволи додатків

Деякі додатки можуть запитувати доступ до контактів, місця розташування, мікрофона і камери, навіть якщо в цьому немає потреби. Можна відкликати ці дозволи, щоб додатки не збирали конфіденційні дані. Для цього

перейдіть у "Налаштування".

Натисніть "Конфіденційність".

Виберіть "Менеджер дозволів".

Виберіть тип дозволу.

Перевірте, у яких додатків є доступ.

Натисніть "Не дозволяти", щоб видалити непотрібні дозволи.

Вимкніть запис голосу Google

Коли ви звертаєтеся до таких служб Google, як "Асистент", "Пошук" і "Карти", вони можуть записувати голос. Ви можете вимкнути голосову й аудіоактивність, якщо не хочете, щоб Google зберігав ваші записи.

Перейдіть на сторінку дій Google.

Виберіть "Історія веб-додатків і веб-сторінок".

Зніміть прапорець "Увімкнути голосову та аудіоактивність".

Вимкніть відстеження місця розташування

Деякі програми можуть відстежувати місце розташування у фоновому режимі навіть після того, як ви їх закриєте. Ось як припинити це:

Відкрийте "Налаштування".

Виберіть "Місцезнаходження".

Виберіть додаток.

Натисніть "Дозволи".

Виберіть "Місцезнаходження".

Виберіть "Дозволити тільки під час використання програми" або "Не дозволяти", якщо програмі не потрібен доступ до місця розташування.

Вимкніть персоналізовану рекламу Google

Не секрет, що Google відстежує все, що користувач робить в інтернеті. Компанія використовує ці дані для показу реклами. Якщо персоналізована реклама здається надто нав'язливою, можна відключити її та обмежити відстеження реклами.

Відкрийте сторінку свого акаунта Google у браузері.

Перейдіть на вкладку Дані та конфіденційність.

Натисніть "Мій центр реклами" в розділі "Персоналізована реклама".

Вимкніть перемикач поруч із "Персоналізована реклама".

Перегляньте налаштування конфіденційності Google

Ви можете переглянути на сторінці перевірки конфіденційності, як Google використовує дані. Ви також можете видалити дані вашої часової шкали, змінити те, як профіль відображається для інших, і закрити доступ до сторонніх сервісів.

Перейдіть на сторінку акаунта Google.

Натисніть "Пройти перевірку конфіденційності" в розділі "Перевірка конфіденційності".

Перевірте налаштування хронології, дані профілю, сторонні підключення, відомості про підписку на YouTube та інші налаштування.

Натисніть "Готово".

Вимкніть виявлення "Привіт, Google"

Телефон може прослуховувати вас, навіть якщо ви не вимовляєте "Привіт, Google" і не використовуєте "Асистента". Ви можете відключити виявлення "Привіт, Google", якщо не хочете випадково викликати "Асистента". Варто зазначити, що ви, як і раніше, можете отримати доступ до нього з застосунку, або утримуючи кнопку "Додому".

Ось як заборонити Google Асистенту постійно прослуховувати ваші розмови:

Відкрийте "Налаштування".

Натисніть "Google".

Перейдіть на вкладку "Усі служби".

Натисніть "Пошук, Асистент і голосове управління".

Виберіть Google Асистент.

Натисніть "Голосове зіставлення".

Вимкніть "Привіт, Google".

Раніше ми повідомляли, що вийшов "дурний" телефон Light Phone III без соцмереж. Компанія Light Phone випустила третє покоління свого однойменного телефону, який дає змогу залишатися далеко від мережі. Незважаючи на свою мінімалістичність, Light Phone III отримав низку продуманих функцій.