Для втомлених від смартфонів: вийшов "дурний" телефон Light Phone III без соцмереж (фото)

Компанія Light Phone випустила третє покоління свого однойменного телефону, який дає змогу залишатися далеко від мережі. Попри свою мінімалістичність, Light Phone III отримав низку продуманих функцій.

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Основна перевага Light Phone III полягає в тому, що користувачеві не потрібно мати справ із купою відволікаючих застосунків, які повідомляють про вхідні повідомлення, показують рекламу непотрібних речей і передають особисті дані третім особам.

Телефон Light Phone III Фото: The Light Phone Inc

Телефон Light Phone III більш квадратний, ніж попередня модель, і оснащений 3,92-дюймовим монохромним AMOLED-дисплеєм за матовим склом замість старого екрана E Ink. Усе це обрамлено чорною металевою рамкою, а решітка динаміка з переробленого пластику закруглює нижню частину передньої панелі.

"Дурний" телефон також уперше отримав камеру. За словами автора огляду, якість фото не зрівняється з суміщеними смартфонами, проте камера виконує свою основну функцію — робити знімки.

Новинка отримала порт зарядки USB-C, вбудований у кнопку живлення сканер відбитків пальців, ліхтарик і чип NFC для платежів. Телефон підтримує 5G у більшості діапазонів, тому має добре працювати з багатьма міжнародними операторами по всьому світу, і він доступний тільки в розблокованому вигляді. При цьому в комплекті немає зарядного пристрою, а в самому телефоні — роз'єму для навушників.

Телефон Light Phone III Фото: The Light Phone Inc

Як і попередні моделі, Light Phone III працює на базі мінімалістської Android-системи LightOS компанії з кількома додатками. До списку входять будильник, калькулятор, календар, додаток для обміну повідомленнями, а також програвачі музики та подкастів. Картографічна платформа Here підтримує навігаційний додаток, розроблений для забезпечення конфіденційності. Це означає, що місце розташування та історія пошуку нікому не передаються.

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Телефон також отримав 6 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ вбудованої пам'яті, оновлений процесор Qualcomm (SM4450) і замінну користувачем батарею місткістю 1800 мАг. За словами виробника, апарат може працювати цілий день без підзарядки.

На цей час Light Phone III доступний для попереднього замовлення за ціною в 599 доларів США. Компанія також встановила досить-таки високу передбачувану роздрібну ціну в 799 доларів.

Телефон Light Phone III Фото: The Light Phone Inc

Нагадаємо, ще торік стався несподіваний поворот у бік "дурних" телефонів, що виконують лише функції голосових дзвінків і передавання текстових повідомлень. Так, у США та Європі молоді люди почали віддавати перевагу моделям, які не підтримують соціальні мережі.

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