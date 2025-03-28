Для уставших от смартфонов: вышел "глупый" телефон Light Phone III без соцсетей (фото)

Компания Light Phone выпустила третье поколение своего одноименного телефона, который позволяет оставаться вдали от сети. Несмотря на свою минималистичность, Light Phone III получил ряд продуманных функций.

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Основное преимущество Light Phone III заключается в том, что пользователю не нужно иметь дел с кучей отвлекающих приложений, которые уведомляют о входящих сообщениях, показывают рекламу ненужных вещей и передающих личные данные третьим лицам.

Телефон Light Phone III Фото: The Light Phone Inc

Телефон Light Phone III более квадратный, чем предыдущая модель, и оснащен 3,92-дюймовым монохромным AMOLED-дисплеем за матовым стеклом вместо старого экрана E Ink. Все это обрамлено черной металлической рамкой, а решетка динамика из переработанного пластика закругляет нижнюю часть передней панели.

"Глупый" телефон также впервые получил камеру. По словам автора обзора, качество фото не сравнится с совмещенными смартфонами, однако камера выполняет свою основную функцию – делать снимки.

Новинка получила порт зарядки USB-C, встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев, фонарик и чип NFC для платежей. Телефон поддерживает 5G в большинстве диапазонов, поэтому должен хорошо работать со многими международными операторами по всему миру, и он доступен только в разблокированном виде. При этом в комплекте нет зарядного устройства, а в самом телефоне – разъема для наушников.

Телефон Light Phone III Фото: The Light Phone Inc

Как и предыдущие модели, Light Phone III работает на базе минималистской Android-системы LightOS компании с несколькими приложениями. В список входят будильник, калькулятор, календарь, приложение для обмена сообщениями, а также проигрыватели музыки и подкастов. Картографическая платформа Here поддерживает навигационное приложение, разработанное для обеспечения конфиденциальности. Это значит, что местоположение и история поиска никому не передаются.

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Телефон также получил 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, обновленный процессор Qualcomm (SM4450) и заменяемую пользователем батарею емкостью 1800 мАч. По словам производителя, аппарат может работать целый день без подзарядки.

На данный момент Light Phone III доступен для предварительного заказа по цене в 599 долларов США. Компания также установила довольно-таки высокую предполагаемую розничную цену в 799 долларов.

Телефон Light Phone III Фото: The Light Phone Inc

Напомним, еще в прошлом году произошел неожиданный поворот в сторону "глупых" телефонов, которые выполняют только функции голосовых вызовов и передачи текстовых сообщений. Так, в США и Европе молодые люди начали отдавать предпочтение моделям, которые не поддерживают социальные сети.

Также сообщалось, что китайский бюджетный бренд Poco, принадлежащий Xiaomi, выпускает смартфон F7 Ultra, который работает на флагманском чипсете Snapdragon 8 Elite от Qualcomm.