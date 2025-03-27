Почти флагман: представлен один из самых дешевых телефонов с топовым чипом Qualcomm (фото)

Помимо передового чипа смартфон Poco F7 Ultra получил тройную заднюю камеру, проводную зарядку 120 Вт, а также защиту от пыли и воды IP68.

Related video

Китайский бюджетный бренд Poco, принадлежащий Xiaomi, выпускает смартфон F7 Ultra, который работает на флагманском чипсете Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Об этом пишет портал The Verge.

Сообщается, что это первый телефон Poco с брендингом Ultra. В приоритете компании, как правило, всегда были недорогие модели, однако серия F немного приблизилась к флагманскому уровню.

Poco F7 Ultra Фото: The Verge

Кроме флагманского чипсета, F7 Ultra получил тройную заднюю камеру и защиту от пыли и воды IP68. Несмотря на такие характеристики, он поступит в продажу по цене около 835 долларов США, что делает его одним из самых дешевых телефонов, использующих топовый чип Qualcomm.

Как отмечают в издании, чип Snapdragon здесь работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, поэтому производительность должна быть очень высокой. 6,67-дюймовый OLED-дисплей имеет разрешение 1440p и максимальную частоту обновления 120 Гц, а батарея 5300 мАч поддерживает как проводную зарядку 120 Вт, так и беспроводную зарядку 50 Вт.

Poco F7 Ultra Фото: The Verge

F7 Ultra включает 50-мегапиксельную основную камеру с быстрой диафрагмой f/1.6, 50-мегапиксельную 2,5-кратную телефотокамеру и 32-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру — плюс еще одну 32-мегапиксельную камеру для селфи.

Смартфон выпускается в желтом и черном цветах. Обе версии имеют глянцевую отделку вокруг камеры. Кроме того, данная модель является относительно тонким – его толщина составляет всего 8,39 мм.

Poco F7 Ultra Фото: The Verge

Напомним, эксперты из Threat Analysis Group Google обнаружили в процессорах производства Qualcomm уязвимость "нулевого дня", которая позволила хакерам удаленно взломать десятки чипсетов, установленных в популярных устройствах на базе Android.