Смартфоны будут работать на уровне ноутбука: что известно о мощном чипе Qualcomm

Чип Oryon будет на 45% быстрее предыдущей модели и будет потреблять меньше энергии.

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Компания Qualcomm представила мощный процессор, призванный обеспечить смартфонам возможности уровня ноутбука, помогая устройствам использовать преимущества новых инструментов ИИ. Об этом пишет South China Morning Post.

Последняя версия линейки Snapdragon от Qualcomm будет включать в себя процессор Oryon собственной разработки, заявила компания в понедельник на мероприятии на Гавайях. Чип будет на 45% быстрее предыдущей модели и будет потреблять меньше энергии.

Продукция Qualcomm доминирует на рынке мобильных устройств, использующих операционную систему Android. Это делает технологические обновления компании важной частью усилий многих мировых производителей смартфонов по конкуренции с Apple.

Решение Qualcomm вернуться к собственным разработкам процессоров является частью действий главного исполнительного директора Кристиано Амона по увеличению инвестиций в отечественные технологии. Линейка Snapdragon стала больше зависеть от разработок Arm Holdings при предыдущем руководстве.

Oryon, разработанный командой инженеров, которую Амон привлек после приобретения Qualcomm стартапа Nuvia, уже является центральной частью чипов, которые компания продает для ноутбуков.

Эти разработки были названы AI PCs, и корпорация Microsoft приняла их как способ продемонстрировать новые возможности искусственного интеллекта. Они также представляют угрозу доминированию Intel в бизнесе процессоров для персональных компьютеров.

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