Смартфони працюватимуть на рівні ноутбука: що відомо про потужний чип Qualcomm

Чип Oryon буде на 45% швидшим за попередню модель і споживатиме менше енергії.

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Компанія Qualcomm представила потужний процесор, покликаний забезпечити смартфонам можливості рівня ноутбука, допомагаючи пристроям використовувати переваги нових інструментів ШІ. Про це пише South China Morning Post.

Остання версія лінійки Snapdragon від Qualcomm міститиме в собі процесор Oryon власної розробки, заявила компанія в понеділок на заході на Гаваях. Чип буде на 45% швидшим за попередню модель і споживатиме менше енергії.

Продукція Qualcomm домінує на ринку мобільних пристроїв, що використовують операційну систему Android. Це робить технологічні оновлення компанії важливою частиною зусиль багатьох світових виробників смартфонів щодо конкуренції з Apple.

Рішення Qualcomm повернутися до власних розробок процесорів є частиною дій головного виконавчого директора Крістіано Амона щодо збільшення інвестицій у вітчизняні технології. Лінійка Snapdragon стала більше залежати від розробок Arm Holdings за попереднього керівництва.

Oryon, розроблений командою інженерів, яку Амон залучив після придбання Qualcomm стартапу Nuvia, вже є центральною частиною чіпів, які компанія продає для ноутбуків.

Ці розробки були названі AI PCs, і корпорація Microsoft прийняла їх як спосіб продемонструвати нові можливості штучного інтелекту. Вони також становлять загрозу домінуванню Intel у бізнесі процесорів для персональних комп'ютерів.

Раніше ми писали, що флагмани Vivo X200 Pro, X200 Pro mini отримають супер швидкий чіп Dimensity 9400. X200 Pro пропонує знайомий досвід повнорозмірного флагмана, в той час як X200 Pro mini пропонує всі ті ж функції в більш компактному дизайні.