Флагмани Vivo X200 Pro, X200 Pro mini отримають супершвидкий чіп Dimensity 9400

X200 Pro пропонує знайомий досвід повнорозмірного флагмана, в той час як X200 Pro mini пропонує всі ті ж функції в більш компактному дизайні.

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Компанія Vivo представила телефони моделей X200 Pro і X200 Pro mini. Вони працюватимуть на передовому чипі Dimensity 9400. Про це пише Gizmo China.

X200 Pro — найбільша модель у серії, оснащена великим вигнутим дисплеєм з мінімальними рамками з усіх боків. Екран має розмір 6,78 дюйма і являє собою панель LTPO з високою частотою оновлення 120 Гц, чудовою яскравістю 4500 ніт і підтримкою Dolby Vision для чудового перегляду. X200 Pro mini вибирає трохи менший і плоский 6,31-дюймовий дисплей, але має інші характеристики, схожі з моделлю Pro. Це включає частоту оновлення LTPO 120 Гц і яскравість 4500 ніт. Обидва телефони доступні в різних кольорах, а X200 Pro пропонує унікальний колір "сапфіровий синій", який імовірно імітує морські хвилі під впливом світла.

Під "капотом" обох гаджетів встановлено новий процесор MediaTek Dimensity 9400, розроблений спільно з Vivo. Чип використовує новітній 3-нм процес MediaTek і може похвалитися потужним супер'ядром Cortex-X925 для виконання складних завдань. Він має 12-ядерний графічний процесор для обробки графіки.

Vivo також вдалося оснастити обидві моделі ємними батареями завдяки технології Silico Anode третього покоління. X200 Pro може похвалитися масивним акумулятором на 6000 мАг, тоді як X200 Pro mini пропонує респектабельний блок на 5700 мАг. Телефони підтримують швидку дротову зарядку на 90 Вт і бездротову зарядку на 30 Вт.

Система камер у серії X200 Pro оснащена потрійною задньою установкою з оптикою Zeiss і чипом обробки зображень V3+ від Vivo. Це такий самий чип, як у X100 Ultra. Основний датчик — Sony LYT-818, 1/1,28-дюймовий датчик з користувацьким об'єктивом f/1,57. Хоча технічно це крок вниз порівняно з 1-дюймовим датчиком у серії X100 Pro, Vivo стверджує, що цей новий датчик може конкурувати з більшими датчиками в галузі фотографування та перевершувати їх у галузі відеозапису.

Оновлення відбувається з включенням вражаючої 200-мегапіксельної телефотокамери Zeiss APO, запозиченої у X100 Ultra. Вона пропонує 85-мм (3,7-кратний) зум з яскравим об'єктивом f/2.67. Завершують систему камер 50-мегапіксельний надширокий датчик і 32-мегапіксельна селфі-камера з автофокусом.

Vivo X200 Pro поставляється в чотирьох конфігураціях зберігання: 12 ГБ/256 ГБ, 16 ГБ/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ і спеціальна версія Satellite Edition 16 ГБ/1 ТБ. Ціни починаються від 5299 юанів (приблизно 750 доларів США) за базову модель, а інші три моделі продаються за ціною 5999 юанів, 6499 юанів і 6799 юанів відповідно.

X200 Pro mini випускається в трьох варіантах зберігання: 12 ГБ/256 ГБ, 16 ГБ/512 ГБ і 16 ГБ/1 ТБ за ціною 4699, 5299 і 5799 юанів відповідно.

Інформації про глобальну доступність поки немає, але очікуємо, що Vivo випустить ці смартфони на міжнародні ринки.

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