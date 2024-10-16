Найкращі бюджетні смартфони 2024 року від Motorola, Honor, Apple: характеристики (відео)

Серед актуальних моделей смартфонів у 2024 році — Honor 200 Lite, Apple iPhone 11, Motorola Moto G84 5G. Серед переваг — акумулятори та чіпсети.

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Добірку найкращих смартфонів 2024 року зібрав ресурс Expert Reviews. До списку увійшли Motorola Moto G54 5G з високоякісним екраном і Motorola Moto G13 з потужним акумулятором ємністю 5000 мАг, а також інші гаджети.

Motorola Moto G54 5G

Motorola Moto G54 5G дешевше за свого попередника, але при цьому пропонує вражаючі поліпшення дисплея і загальної продуктивності. Приємно бачити, що дисплей знову піднявся до 1080p. Контрастність і рівень чорного значно поліпшені, а точність передачі кольору, зафіксована в нашому тестуванні, була просто видатною.

Продуктивність також робить величезний стрибок. Чипсет MediaTek Dimensity 7020, на якому працює G54 5G, забезпечує швидкість, яка конкурує з телефонами в ціновому діапазоні £200-£300. У результаті час роботи батареї трохи скоротився порівняно з попередньою моделлю, склавши 21 годину замість 23, але це все ще досить пристойно для цієї ціни.

Honor Magic 6 Lite

Як і Magic 5 Lite до нього, Honor Magic 6 Lite розпочав своє життя як телефон середнього класу, перш ніж швидко був знижений у ціні в бюджетній зоні і став найкращим варіантом менш ніж за 300 фунтів стерлінгів за часом автономної роботи.

До того ж він має чіткий і точний за кольоропередачею AMOLED-дисплей, вражаючу основну камеру і стильний дизайн, і Magic 6 Lite пропонує якість, яка набагато вища за свою ціну. Продуктивність просто адекватна порівняно з конкурентами за схожою ціною, а резервні камери не являють собою нічого особливого.

Motorola Moto G13

Хоча бюджетні телефони часто асоціюються з млявою продуктивністю, Motorola Moto G13 ламає цю тенденцію, включаючи більш плавну частоту оновлення 90 Гц для свого 6,5-дюймового дисплея.

Роздільна здатність, як і раніше, становить 720p, тому він не буде виглядати таким же чітким, як флагманські телефони, але змахування і прокрутка здаються більш плавними, ніж альтернативи з частотою 60 Гц, які використовуються переважною більшістю бюджетних телефонів.

Процесор Mediatek Helio G85 забезпечує гідну продуктивність для бюджетного телефону, а акумулятор ємністю 5000 мАг показав себе ще краще, протримавшись близько 20 годин у стандартному циклічному відеотесті.

Honor 200 Lite

Honor 200 Lite або вищезгаданий Magic 6 Lite стануть нашим найкращим бюджетним вибором для фотографії, оскільки обидва мають чудові 108-мегапіксельні основні камери, які захоплюють багато деталей і приємно нейтральні кольори. Але Honor 200 майже закріпив це, додавши також масивну 50-мегапіксельну селфі-камеру. Цей об'єктив націлений на любителів портретів, створюючи природні тони шкіри та ефективно розмиваючи тло — хоча вам захочеться відключити надмірне прикрашання.

Збірка також напрочуд легка: при товщині 6,8 мм і вазі всього 168 г це один із найтонших і найлегших телефонів, які ви можете отримати просто зараз. Незважаючи на це, час роботи від батареї — величезний крок вперед порівняно з Honor 90 Lite, досягнувши понад 25 годин у тестуванні.

Apple iPhone 11

iPhone 11, як і раніше, є надійною покупкою. Якщо ваш бюджет не дає змоги вам купити абсолютно новий смартфон Apple, то iPhone 11, незважаючи на те, що його випустили у 2019 році, як і раніше, буде добре служити.

Якість збірки iPhone 11, як і раніше, на висоті, як і його прекрасний дисплей Retina 6.1", що забезпечує фантастичну точність передачі кольору в нашому тестуванні. Аналогічно, процесор A13 Bionic, хоча і не зовсім відповідає останнім чіпсетам Apple, все ще більш ніж здатний виконувати різні інтенсивні завдання.

iPhone 11 також підтримує новітню версію мобільної операційної системи Apple, iOS 17.

Motorola Moto G84 5G

OLED-дисплеї рідко зустрічаються на бюджетному ринку, але екран Moto G84 все одно був би винятковим, навіть якби він коштував удвічі дорожче. Яскравість і точність кольоропередачі були особливо вражаючими при тестуванні: за допомогою колориметра ми зафіксували пікову яскравість 747 кд/м2 і середній показник дисперсії кольору Delta E 0,63, обидва з яких є видатними.

Motorola обіцяла тільки одне оновлення ОС — до Android 14 — і старий процесор був випереджений дешевшим Moto G54 5G у тестуванні. Проте, бездоганний дисплей, вражаюча витривалість і компетентні камери легко переважують ці недоліки. За цю ціну Moto G84 5G — фантастична угода.

Nokia G42 5G

G42 5G — другий у лінійці ремонтованих телефонів Nokia, і знову можна виконати ремонт, наприклад, замінити акумулятор або порт зарядки самостійно, за допомогою доступних запасних частин, інструментів і посібників, доступних на сайті iFixit. Ремонт можна виконати всього за п'ять хвилин — включно із заміною акумулятора.

На додаток до зручного для ремонту дизайну, Nokia G42 5G демонструє солідні результати для свого цінового діапазону, демонструючи конкурентоспроможну продуктивність у тестах CPU і GPU, а також особливо вражаючий час роботи від батареї.

iPhone SE 3

iPhone SE 3 (2022), можливо, і розширює визначення бюджетного смартфона, але уявлення Apple про те, що є дешевим, не зовсім таке ж, як у всіх інших. Серед нових iPhone найкращий варіант за співвідношенням ціни та якості — iPhone SE.

Незважаючи на те, що iPhone SE 3 виглядає і відчувається як телефон з давно минулих днів, це грізний малогабаритний телефон, який виграє від швидкого чипсета Apple A15 Bionic. Це той самий процесор, що і в iPhone 13, який спочатку коштував більш ніж удвічі дорожче.

Раніше ми писали про найкращі смартфони Samsung у 2024 році. У Samsung є хороший варіант для будь-якої цінової категорії: від бюджетного Galaxy A35 до модного складного Galaxy Z Fold 6.