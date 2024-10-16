Найкращі смартфони Samsung у 2024 році: плюси, мінуси, результати тестів (відео)

У Samsung є хороший варіант для будь-якої цінової категорії: від бюджетного Galaxy A35 до модного складного Galaxy Z Fold 6.

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Південнокорейська компанія Samsung випускає багато моделей смартфонів для різних споживачів і цінових категорій, тому навіть шанувальникам бренду часом буває складно зупинитися на якійсь одній. Портал Expert Reviews протестував понад 70 телефонів, випущених гігантом за останні роки, і визначив найкращі серед них.

Samsung випускає одні з найякісніших смартфонів у світі. На відміну від свого головного конкурента — Apple, вона розробила серію Galaxy, яка охоплює широкий ціновий діапазон від дешевого A15 до флагмана S24 Ultra.

Як зазначають експерти, вибір телефону Samsung має залежати від кількох факторів. Головним з них є ціна, потрібно зрозуміти, скільки грошей можна витратити на гаджет, і тільки після цього варто звертати увагу на технічні показники: розмір екрана, якість дисплея, час роботи батареї та характеристики камери.

Samsung Galaxy S24 Ultra: найкращий флагман

Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: Phone Arena

Зовні смартфон не зазнав істотних змін порівняно з торішньою моделлю Galaxy S23 Ultra, за винятком нового корпусу Titanium, але всередині опинився новітній чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Останній підвищив не тільки продуктивність, а й час роботи від батареї.

Значних змін зазнала камера, адже Galaxy S24 Ultra обзавівся новими функціями з ШІ. Пара 3-х і 5-кратних телеоб'єктивів (а також основний датчик на 200 МП) забезпечують вражаючий зум, захоплюючи кожну деталь з тонально ідеальними кольорами, незалежно від умов освітлення. Якісний 6,8-дюймовий екран з частотою 120 Гц ідеально підходить для малювання за допомогою фірмового стилуса S Pen.

Головні недоліки Galaxy S24 Ultra — це великий розмір, який підходить не кожному, і висока вартість — від 39 000 гривень в Україні. Як альтернативу варто розглянути Galaxy S24, у якого простіша камера і слабший процесор, зате і ціна на порядок нижча — від 24 000 гривень.

Основні характеристики Galaxy S24 Ultra

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

Екран: 6,8 дюймів, 3120 x 1440;

Камера: 200 МП, 50 МП (5-кратний зум), 10 МП (3-кратний зум), 12 МП (надширококутна);

Пам'ять: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ;

Операційна система: Android 14.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy A55 5G: найкраще співвідношення ціни та якості

Смартфон Samsung Galaxy A55 5G середнього класу Фото: Скриншот

Смартфон середнього класу з чипсетом Exynos 1480 добре показав себе в тестах, не поступившись кращим моделям від інших виробників у цьому ціновому діапазоні. Час автономної роботи теж на висоті, хоча у A54 тут навіть краще. Порівняно з попереднім поколінням смартфон не сильно змінився, проте оглядачів приємно здивувала якість нічної зйомки.

Додаткові переваги: яскравий дисплей і обіцяні чотири роки підтримки програмного забезпечення. Трохи грубий дизайн і значна вага бентежать, але не настільки, щоб перекреслити всі позитивні сторони. В Україні купити Samsung Galaxy A55 5G можна за ціною близько 14 000 грн.

Основні характеристики Samsung Galaxy A55 5G

Процесор: Samsung Exynos 1480;

Екран: 6,6 дюйма, 2340 x 1080;

Камера: 50 МП, 12 МП (ширококутна), 5 МП (макро);

Пам'ять: 128 ГБ, 256 ГБ;

Операційна система: Android 14.

Огляд Samsung Galaxy A55 5G

Galaxy Z Fold 6: найкращий складаний телефон Samsung

Складаний смартфон Samsung Galaxy Z Fold 6 Фото: Скриншот

Модель стала міцнішою порівняно з попередньою, отримала вищий рейтинг IP48, що свідчить про кращу стійкість до пилу та вологи. При цьому смартфон став набагато тоншим — 12,1 мм у складеному і 5,6 мм у розкладеному вигляді. Вага знизилася з 253 г до 239 г, що робить його всього на пару грамів важчим, ніж цілісний Galaxy S24 Ultra.

Що стосується продуктивності, Galaxy Z Fold 6 отримав новий процесор Snapdragon 8 Gen 3, яскравий дисплей і трохи кращий час автономної роботи. Камери залишилося приблизно на тому ж рівні. Великий недолік — відсутність стилуса S Pen при величезному екрані в 7,6 дюйма. Це найкращий складаний телефон, який Samsung випустила на цей момент, але доступний він далеко не всім, адже коштує від 50 000 гривень.

Основні характеристики Samsung Galaxy Z Fold 6

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

Екран: 7,6 дюйма, 2160 x 1856 (кришка: 6,3 дюйма, 2376 x 968);

Камера: 50 МП, 10 МП (3-кратний зум), 12 МП (надширококутна);

Пам'ять: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ;

Операційна система: Android 14.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy A35 5G: найкращий бюджетний смартфон

Бюджетний смартфон Samsung Galaxy A35 5G Фото: Скриншот

Відмінна заміна Galaxy A55 5G, якщо потрібно влізти в бюджет трохи більше 10 000 гривень. Він має хорошу основну камеру для деталізованих і барвистих знімків при хорошому освітленні. У сутінках і темряві все набагато гірше, але жоден апарат з цієї цінової категорії не справляється в таких умовах.

Час роботи батареї був набагато вищим за середній для такого дешевого телефона: 24 години 27 хвилин, проте вже порядком застарілий процесор Exynos 1380 показав лише середні результати в наших тестах. Корпус доволі масивний, а додаткові камери не вразили нас так само, як основні.

Основні характеристики Samsung Galaxy A35 5G

Процесор: Samsung Exynos 1380;

Екран: 6,6 дюйма, 2340 x 1080;

Камера: 50 МП, 8 МП (ширококутна), 5 МП (макро);

Пам'ять: 128 ГБ, 256 ГБ;

Операційна система: Android 14.

Samsung Galaxy A35 5G

Samsung Galaxy Z Flip 6: найкращий компактний складаний смартфон

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 Фото: Скриншот

Якщо порівнювати, Galaxy Z Flip 6 не сильно відрізняється від свого попередника, хіба що покращився захист від пилу і води до стандарту IP48, а профіль став тоншим у складеному стані (14,9 мм). Зате всередині все помітно змінилося в кращий бік: процесор оновлений до платформи Snapdragon 8 Gen 3 і забезпечує найвищу швидкість серед усіх складних телефонів, а більша батарея ємністю 4000 мАг прослужила на пару годин довше, ніж попереднє покоління.

Покращилася і основна камера, що отримала 50-мегапіксельний об'єктив замість 12 мегапіксельного. Завдяки цьому виходять більш чіткі і барвисті нічні фото. Дисплеї стали кращими, оскільки їхні пікові рівні яскравості збільшилися, але складка на внутрішньому екрані все ще дуже помітна і псує враження. Коштує такий телефон в Україні від 30 900 гривень.

Основні характеристики Samsung Galaxy Z Flip 6

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

Екран: 7,6 дюйма, 2160 x 1856 (кришка: 6,3 дюйма, 2376 x 968);

Камера: 50 МП, 10 МП (3-кратний зум), 12 МП (надширококутна);

Пам'ять: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ;

Операційна система: Android 14.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Як тестували смартфони

Спочатку експерти встановлюють на телефон додатки Geekbench і GFXBench з Google Play Store. Він тестує центральний і графічний процесор і дає конкретну оцінку, яку можна порівняти з оцінками інших моделей Samsung і конкурентами зі схожою ціною. Дисплеї перевірили колориметром і програмою DisplayCal для вимірювання точності відтворення кольорів, а також результатів для коефіцієнта контрастності та максимальної яскравості.

DisplayCal також використовували для встановлення яскравості екрана, щоб вона була однаковою для всіх пристроїв під час тестування батареї. Потім експерти вмикали режим польоту, запускали стандартне циклічне відео і засікали час, коли телефон повністю розрядиться. Наостанок вони перевірили камери, зробивши багато різних знімків усіма доступними об'єктивами, включно з інтер'єрами, пейзажами, портретами, кадрами при слабкому освітленні. Створювалися також кілька швидких панорамних відео для оцінки ефективності стабілізації.

Раніше експерти визначили найвитриваліші смартфони у 2024 році. Вони протестували популярні моделі від Apple, Samsung і Google.