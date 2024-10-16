Лучшие смартфоны Samsung в 2024 году: плюсы, минусы, результаты тестов (видео)

У Samsung есть хороший вариант для любой ценовой категории: от бюджетного Galaxy A35 до модного складного Galaxy Z Fold 6.

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Южнокорейская компания Samsung выпускает много моделей смартфонов для разных потребителей и ценовых категорий, поэтому даже поклонникам бренда порой бывает сложно остановиться на какой-то одной. Портал Expert Reviews протестировал более 70 телефонов, выпущенных гигантом за последние годы, и определил лучшие среди них.

Samsung выпускает одни из самых качественных смартфонов в мире. В отличие от своего главного конкурента — Apple, она разработала серию Galaxy, которая охватывает широкий ценовой диапазон от дешевого A15 до флагмана S24 Ultra.

Как отмечают эксперты, выбор телефона Samsung должен зависеть от нескольких факторов. Главным из них является цена, нужно понять, сколько денег можно потратить на гаджет, и только после этого стоит обращать внимания на технические показатели: размер экрана, качество дисплея, время работы батареи и характеристики камеры.

Samsung Galaxy S24 Ultra: лучший флагман

Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: Phone Arena

Внешне смартфон не претерпел существенных изменений по сравнению с прошлогодней моделью Galaxy S23 Ultra, за исключением нового корпуса Titanium, но внутри оказался новейший чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Последний повысил не только производительность, но и время работы от батареи.

Значительные изменения получила камера, ведь Galaxy S24 Ultra обзавелся новыми функциями с ИИ. Пара 3-х и 5-кратных телеобъективов (а также основной датчик на 200 МП) обеспечивают впечатляющий зум, захватывая каждую деталь с тонально идеальными цветами, независимо от условий освещения. Качественный 6,8-дюймовый экран с частотой 120 Гц идеально подходит для рисования с помощью фирменного стилуса S Pen.

Главные недостатки Galaxy S24 Ultra — это большой размер, который подходит не каждому, и высокая стоимость — от 39 000 гривен в Украине. Как альтернативу стоит рассмотреть Galaxy S24, у которого попроще камера и послабее процессор, зато и цена на порядок ниже — от 24 000 гривен.

Основные характеристики Galaxy S24 Ultra

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

Экран: 6,8 дюймов, 3120 x 1440;

Камера: 200 МП, 50 МП (5-кратный зум), 10 МП (3-кратный зум), 12 МП (сверхширокоугольная);

Память: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ;

Операционная система: Android 14.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy A55 5G: лучшее соотношение цены и качества

Cмартфон Samsung Galaxy A55 5G среднего класса Фото: Скриншот

Смартфон среднего класса с чипсетом Exynos 1480 хорошо показал себя в тестах, не уступив лучшим моделям от других производителей в этом ценовом диапазоне. Время автономной работы тоже на высоте, хотя у A54 тут даже лучше. По сравнению с предыдущим поколением смартфон не сильно изменился, однако обозревателей приятно удивило качество ночной съемки.

Дополнительные преимущества: яркий дисплей и обещанные четыре года поддержки программного обеспечения. Немного грубый дизайн и значительный вес смущают, но не настолько, чтобы перечеркнуть все положительные стороны. В Украине купить Samsung Galaxy A55 5G можно по цене около 14 000 грн.

Основные характеристики Samsung Galaxy A55 5G

Процессор: Samsung Exynos 1480;

Экран: 6,6 дюйма, 2340 x 1080;

Камера: 50 МП, 12 МП (широкоугольная), 5 МП (макро);

Память: 128 ГБ, 256 ГБ;

Операционная система: Android 14.

Обзор Samsung Galaxy A55 5G

Galaxy Z Fold 6: лучший складной телефон Samsung

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 6 Фото: Скриншот

Модель стала прочнее по сравнению с предыдущей, получила более высокий рейтинг IP48, что говорит о лучше устойчивости к пыли и влаге. При этом смартфон стал гораздо тоньше — 12,1 мм в сложенном и 5,6 мм в разложенном виде. Вес снизился с 253 г до 239 г, что делает его всего на пару граммов тяжелее, чем цельный Galaxy S24 Ultra.

Что касается производительности, Galaxy Z Fold 6 получил новый процессор Snapdragon 8 Gen 3, яркий дисплей и немного лучшее время автономной работы. Камеры осталось примерно на том же уровне. Большой недостаток — отсутствие стилуса S Pen при огромном экране в 7,6 дюйма. Это лучший складной телефон, который Samsung выпустила на данный момент, но доступен он далеко не всем, ведь стоит от 50 000 гривен.

Основные характеристики Samsung Galaxy Z Fold 6

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

Экран: 7,6 дюйма, 2160 x 1856 (крышка: 6,3 дюйма, 2376 x 968);

Камера: 50 МП, 10 МП (3-кратный зум), 12 МП (сверхширокоугольная);

Память: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ;

Операционная система: Android 14.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy A35 5G: лучший бюджетный смартфон

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A35 5G Фото: Скриншот

Отличная замена Galaxy A55 5G, если нужно влезть в бюджет чуть более 10 000 гривен. Он обладает хорошей основной камерой для детализированных и красочных снимков при хорошем освещении. В сумерках и темноте все гораздо хуже, но ни один аппарат из этой ценовой категории не справляется в таких условиях.

Время работы батареи было намного выше среднего для такого дешевого телефона: 24 часа 27 минут, однако уже порядком устаревший процессор Exynos 1380 показал только средние результаты в наших тестах. Корпус довольно массивный, а дополнительные камеры не впечатлили нас так же, как основные.

Основные характеристики Samsung Galaxy A35 5G

Процессор: Samsung Exynos 1380;

Экран: 6,6 дюйма, 2340 x 1080;

Камера: 50 МП, 8 МП (широкоугольная), 5 МП (макро);

Память: 128 ГБ, 256 ГБ;

Операционная система: Android 14.

Samsung Galaxy A35 5G

Samsung Galaxy Z Flip 6: лучший компактный складной смартфон

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 Фото: Скриншот

Если сравнивать, Galaxy Z Flip 6 не сильно отличается от своего предшественника, разве что улучшилась защита от пыли и воды до стандарта IP48, а профиль стал тоньше в сложенном состоянии (14,9 мм). Зато внутри все заметно изменилось в лучшую сторону: процессор обновлен до платформы Snapdragon 8 Gen 3 и обеспечивает самую высокую скорость среди всех складных телефонов, а более крупная батарея емкостью 4000 мАч прослужила на пару часов дольше, чем предыдущее поколение.

Улучшилась и основная камера, получившая 50-мегапиксельный объектив вместо 12 мегапиксельного. В тоге получаются более четкие и красочные ночные фото. Дисплеи стали лучше, поскольку их пиковые уровни яркости увеличились, но складка на внутреннем экране все еще очень заметна и портит впечатление. Стоит такой телефон в Украине от 30 900 гривен.

Основные характеристики Samsung Galaxy Z Flip 6

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

Экран: 7,6 дюйма, 2160 x 1856 (крышка: 6,3 дюйма, 2376 x 968);

Камера: 50 МП, 10 МП (3-кратный зум), 12 МП (сверхширокоугольная);

Память: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ;

Операционная система: Android 14.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Как тестировали смартфоны

Сначала эксперты устанавливают на телефон приложения Geekbench и GFXBench из Google Play Store. Оно тестирует центральный и графический процессор и дает конкретную оценку, которую можно сравнить с оценками других моделей Samsung и конкурентами с похожей ценой. Дисплеи проверили колориметром и программой DisplayCal для измерения точности воспроизведения цветов, а также результатов для коэффициента контрастности и максимальной яркости.

DisplayCal также использовали для установки яркости экрана, чтобы она была одинаковой для всех устройств во время тестирования батареи. Затем эксперты включали режим полета, запускали стандартное циклическое видео и засекали время, когда телефон полностью разрядится. Напоследок они проверили камеры, сделав много разных снимков всеми доступными объективами, включая интерьеры, пейзажи, портреты, кадры при слабом освещении. Создавались также несколько быстрых панорамных видео для оценки эффективности стабилизации.

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