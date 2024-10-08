iPhone, Samsung или Google? Какие флагманские смартфоны работают дольше

Известные бренды часто сосредотачивают внимание на высокой производительности, жертвуя при этом автономностью.

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Популярные бренды Apple, Samsung и Google предлагают смартфоны по немалым ценам, обещая высокие показатели. Аналитики портала Tom's Guide провели тесты и определили флагманские модели, которые дольше всего работают без подзарядки батареи.

Последние годы производители делают акцент на премиальном дизайне, мощности, камерах и других характеристиках. Однако время работы батареи было скорее коммерческим аргументом для игровых телефонов, бюджетных телефонов, которые хотели выделиться среди своих недорогих конкурентов, или сверхпрочных устройств, нацеленных на нишевую аудиторию.

По наблюдениям Tom's Guide, в 2023-2024 годах ситуация изменилась, ведь флагманы чаще демонстрируют хорошую продолжительность работы. Возможно, мобильная электроника стала более энергоэффективной, под корпусом освободилось место для батарей побольше или все это сразу.

Флагманские смартфоны Apple, Samsung, Google Фото: Future

Эксперты проверили флагманские линейки от известных брендов, а конкретно такие модели:

iPhone 16;

iPhone 16 Plus;

iPhone 16 Pro;

iPhone 16 Pro Max;

Galaxy S24;

Galaxy S24 Plus;

Galaxy S24 Ultra;

Pixel 9;

Pixel 9 Pro;

Pixel 9 Pro XL.

Cмартфоны подвергли специальному тесту. Сначала яркость устанавливают на уровне 150 нит, просматривают веб-страниц через мобильный интернет и засекают, сколько аппарат продержится до полной разрядки. Частоту обновления экрана оставили стандартную для каждой модели, однако проверили, влияет ли ее изменение на результат.

Тестирование смартфонов Фото: tomsguide.com

Рейтинг моделей по времени работы

iPhone 16 Pro Max (4685 мАч) — 17:35 Galaxy S24 Ultra (5000 мАч) — 16:45 iPhone 16 Plus (4674 мАч) — 16:29 Galaxy S24 Plus (4900 мАч) — 15:58 iPhone 16 Pro (3582 мАч) — 14:07 Pixel 9 Pro (4700 мАч) — 13:30 Galaxy S24 (4000 мАч) — 13:28 Pixel 9 Pro XL (5060 мАч) — 12:54 iPhone 16 (3561 мАч) — 12:43 Pixel 9 (4700 мАч) — 12:30

Показатели отдельных брендов

Линейка iPhone 16 от Apple представлена четырьмя моделями разного размера, что привело к широкому диапазону результатов тестирования. Неудивительно, что два самых крупных телефона (Pro Max и Pro) оказались самыми выносливыми.

Своей автономностью они во многом обязаны большим батареям, однако процессор A18 также играет свою роль благодаря энергоэффективности. iPhone 16 и iPhone 16 Pro несколько компактнее, но все равно превосходят средний показатель тестов более чем на 2,5 и 4 часа соответственно.

Смартфоны линейки Samsung Galaxy S24 по умолчанию работают с включенной функцией адаптации частоты обновления. Когда ее отключили, то модель S24 продержалась более 14 часов, а Galaxy S24 Plus — на час больше, то есть около 16 часов.

Google в этом рейтинге оказалась в хвосте со своими 6,3-дюймовыми Pixel 9 и Pixel 9 Pro. Но Pixel 9 Pro показывает лучшее время среди всех флагманов Google, даже гораздо более крупного Pixel 9 Pro XL. Также стоит отметить, что вся линейка Pixel 9 показала себя лучше всех телефонов Google, которые СМИ когда-либо тестировало.

В телефонах Pixel 9 по умолчанию включена настройка Smooth Display, но ее отключение приводит к некоторому улучшению времени работы батареи. Наибольший прирост был получен в Pixel 9 Pro XL, время работы батареи которого увеличилось до 14 часов.

В конечном итоге продукция Samsung показала лучший средний результат, ведь семейство Galaxy S24 проработало 15 часов и 23 минуты. Это на 10 минут дольше среднего результата для линейки iPhone 16.

Ранее аналитики назвали пять смартфонов с самыми лучшими батареями в 2024 году. Лидером стал Asus ROG Phone 8 Pro, выдержавший 18 часов и 48 минут.