iPhone, Samsung чи Google? Які флагманські смартфони працюють довше

Відомі бренди часто зосереджують увагу на високій продуктивності, жертвуючи при цьому автономністю.

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Популярні бренди Apple, Samsung і Google пропонують смартфони за чималими цінами, обіцяючи високі показники. Аналітики порталу Tom's Guide провели тести і визначили флагманські моделі, які найдовше працюють без підзарядки батареї.

Останні роки виробники роблять акцент на преміальному дизайні, потужності, камерах та інших характеристиках. Однак час роботи батареї був радше комерційним аргументом для ігрових телефонів, бюджетних телефонів, які хотіли виділитися серед своїх недорогих конкурентів, або надміцних пристроїв, націлених на нішеву аудиторію.

За спостереженнями Tom's Guide, у 2023-2024 роках ситуація змінилася, адже флагмани частіше демонструють хорошу тривалість роботи. Можливо, мобільна електроніка стала більш енергоефективною, під корпусом звільнилося місце для більших батарей або все це відразу.

Флагманські смартфони Apple, Samsung, Google Фото: Future

Експерти перевірили флагманські лінійки від відомих брендів, а конкретно такі моделі:

iPhone 16;

iPhone 16 Plus;

iPhone 16 Pro;

iPhone 16 Pro Max;

Galaxy S24;

Galaxy S24 Plus;

Galaxy S24 Ultra;

Pixel 9;

Pixel 9 Pro;

Pixel 9 Pro XL.

Смартфони піддали спеціальному тесту. Спочатку яскравість встановлюють на рівні 150 ніт, переглядають вебсторінок через мобільний інтернет і засікають, скільки апарат протримається до повної розрядки. Частоту оновлення екрана залишили стандартну для кожної моделі, однак перевірили, чи впливає її зміна на результат.

Тестування смартфонів Фото: tomsguide.com

Рейтинг моделей за часом роботи

iPhone 16 Pro Max (4685 мАг) — 17:35 Galaxy S24 Ultra (5000 мАг) — 16:45 iPhone 16 Plus (4674 мАг) — 16:29 Galaxy S24 Plus (4900 мАг) — 15:58 iPhone 16 Pro (3582 мАг) — 14:07 Pixel 9 Pro (4700 мАг) — 13:30 Galaxy S24 (4000 мАг) — 13:28 Pixel 9 Pro XL (5060 мАг) — 12:54 iPhone 16 (3561 мАг) — 12:43 Pixel 9 (4700 мАг) — 12:30

Показники окремих брендів

Лінійка iPhone 16 від Apple представлена чотирма моделями різного розміру, що призвело до широкого діапазону результатів тестування. Не дивно, що два найбільші телефони (Pro Max і Pro) виявилися найвитривалішими.

Своєю автономністю вони багато в чому завдячують більшим батареям, однак процесор A18 також відіграє свою роль завдяки енергоефективності. iPhone 16 і iPhone 16 Pro дещо компактніші, але все одно перевершують середній показник тестів більш ніж на 2,5 і 4 години відповідно.

Смартфони лінійки Samsung Galaxy S24 за замовчуванням працюють з увімкненою функцією адаптації частоти оновлення. Коли її відключили, то модель S24 протрималася понад 14 годин, а Galaxy S24 Plus — на годину більше, тобто близько 16 годин.

Google у цьому рейтингу опинилася в хвості зі своїми 6,3-дюймовими Pixel 9 і Pixel 9 Pro. Але Pixel 9 Pro показує найкращий час серед усіх флагманів Google, навіть набагато більшого Pixel 9 Pro XL. Також варто зазначити, що вся лінійка Pixel 9 показала себе краще за всі телефони Google, які ЗМІ коли-небудь тестувало.

У телефонах Pixel 9 за замовчуванням увімкнене налаштування Smooth Display, але його вимкнення призводить до деякого поліпшення часу роботи батареї. Найбільший приріст був отриманий у Pixel 9 Pro XL, час роботи батареї якого збільшився до 14 годин.

Зрештою продукція Samsung показала найкращий середній результат, адже сімейство Galaxy S24 пропрацювало 15 годин і 23 хвилини. Це на 10 хвилин довше за середній результат для лінійки iPhone 16.

Раніше аналітики назвали п'ять смартфонів із найкращими батареями у 2024 році. Лідером став Asus ROG Phone 8 Pro, який витримав 18 годин і 48 хвилин.