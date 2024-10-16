Лучшие бюджетные смартфоны 2024 года от Motorola, Honor, Apple: характеристики (видео)

Cреди актуальных моделей смартфонов в 2024 году — Honor 200 Lite, Apple iPhone 11, Motorola Moto G84 5G. Среди достоинств — аккумуляторы и чипсеты.

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Подборку лучших смартфонов 2024 года собрал ресурс Expert Reviews. В список вошли Motorola Moto G54 5G с высококачественным экраном и Motorola Moto G13 с мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч, а также другие гаджеты.

Motorola Moto G54 5G

Motorola Moto G54 5G дешевле своего предшественника, но при этом предлагает впечатляющие улучшения дисплея и общей производительности. Приятно видеть, что дисплей снова поднялся до 1080p. Контрастность и уровень черного значительно улучшены, а точность цветопередачи, зафиксированная в нашем тестировании, была просто выдающейся.

Производительность также делает огромный скачок. Чипсет MediaTek Dimensity 7020, на котором работает G54 5G, обеспечивает скорость, которая конкурирует с телефонами в ценовом диапазоне £200–£300. В результате время работы батареи немного сократилось по сравнению с предыдущей моделью, составив 21 час вместо 23, но это все еще достаточно прилично для этой цены.

Honor Magic 6 Lite

Как и Magic 5 Lite до него, Honor Magic 6 Lite начал свою жизнь как телефон среднего класса, прежде чем быстро был уценен в бюджетной зоне и стал лучшим вариантом менее чем за 300 фунтов стерлингов по времени автономной работы.

Вдобавок он имеет четкий и точный по цветопередаче AMOLED-дисплей, впечатляющую основную камеру и стильный дизайн, и Magic 6 Lite предлагает качество намного выше своей цены. Производительность просто адекватна по сравнению с конкурентами по схожей цене, а резервные камеры не представляют собой ничего особенного.

Motorola Moto G13

Хотя бюджетные телефоны часто ассоциируются с вялой производительностью, Motorola Moto G13 ломает эту тенденцию, включая более плавную частоту обновления 90 Гц для своего 6,5-дюймового дисплея.

Разрешение по-прежнему составляет 720p, поэтому он не будет выглядеть таким же четким, как флагманские телефоны, но смахивание и прокрутка кажутся более плавными, чем альтернативы с частотой 60 Гц, используемые подавляющим большинством бюджетных телефонов.

Процессор Mediatek Helio G85 обеспечивает достойную производительность для бюджетного телефона, а аккумулятор емкостью 5000 мАч показал себя еще лучше, продержавшись около 20 часов в стандартном циклическом видеотесте.

Honor 200 Lite

Honor 200 Lite или вышеупомянутый Magic 6 Lite станут нашим лучшим бюджетным выбором для фотографии, так как оба имеют отличные 108-мегапиксельные основные камеры, которые захватывают много деталей и приятно нейтральные цвета. Но Honor 200 почти закрепил это, добавив также массивную 50-мегапиксельную селфи-камеру. Этот объектив нацелен на любителей портретов, создавая естественные тона кожи и эффективно размывая фон — хотя вам захочется отключить чрезмерное украшение.

Сборка также удивительно легкая: при толщине 6,8 мм и весе всего 168 г это один из самых тонких и легких телефонов, которые вы можете получить прямо сейчас. Несмотря на это, время работы от батареи — огромный шаг вперед по сравнению с Honor 90 Lite, достигнув более 25 часов в тестировании.

Apple iPhone 11

iPhone 11 по-прежнему является надежной покупкой. Если ваш бюджет не позволяет вам купить совершенно новый смартфон Apple, то iPhone 11, несмотря на то, что он был выпущен в 2019 году, по-прежнему будет хорошо служить.

Качество сборки iPhone 11 по-прежнему на высоте, как и его прекрасный дисплей Retina 6.1", обеспечивающий фантастическую точность цветопередачи в нашем тестировании. Аналогично, процессор A13 Bionic, хотя и не совсем соответствует последним чипсетам Apple, все еще более чем способен выполнять различные интенсивные задачи.

iPhone 11 также поддерживает новейшую версию мобильной операционной системы Apple, iOS 17.

Motorola Moto G84 5G

OLED-дисплеи редко встречаются на бюджетном рынке, но экран Moto G84 все равно был бы исключительным, даже если бы он стоил вдвое дороже. Яркость и точность цветопередачи были особенно впечатляющими при тестировании: с помощью колориметра мы зафиксировали пиковую яркость 747 кд/м2 и средний показатель дисперсии цвета Delta E 0,63, оба из которых являются выдающимися.

Motorola обещала только одно обновление ОС — до Android 14 — и старый процессор был опередлен более дешевым Moto G54 5G в тестировании. Тем не менее, безупречный дисплей, впечатляющая выносливость и компетентные камеры легко перевешивают эти недостатки. За эту цену Moto G84 5G — фантастическая сделка.

Nokia G42 5G

G42 5G — второй в линейке ремонтируемых телефонов Nokia, и снова можно выполнить ремонт, например, заменить аккумулятор или порт зарядки самостоятельно, с помощью доступных запасных частей, инструментов и руководств, доступных на сайте iFixit. Ремонт можно выполнить всего за пять минут — включая замену аккумулятора.

В дополнение к удобному для ремонта дизайну, Nokia G42 5G демонстрирует солидные результаты для своего ценового диапазона, демонстрируя конкурентоспособную производительность в тестах CPU и GPU, а также особенно впечатляющее время работы от батареи.

iPhone SE 3

iPhone SE 3 (2022) может быть и расширяет определение бюджетного смартфона, но представление Apple о том, что является дешевым, не совсем такое же, как у всех остальных. Среди новых iPhone лучший вариант по соотношению цены и качества — iPhone SE.

Несмотря на то, что iPhone SE 3 выглядит и ощущается как телефон из давно минувших дней, это грозный малогабаритный телефон, который выигрывает от быстрого чипсета Apple A15 Bionic. Это тот же процессор, что и в iPhone 13, который изначально стоил более чем в два раза дороже.

Ранее мы писали про лучшие смартфоны Samsung в 2024 году. У Samsung есть хороший вариант для любой ценовой категории: от бюджетного Galaxy A35 до модного складного Galaxy Z Fold 6.