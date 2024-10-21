Флагманы Vivo X200 Pro, X200 Pro mini получат супер быстрый чип Dimensity 9400

X200 Pro предлагает знакомый опыт полноразмерного флагмана, в то время как X200 Pro mini предлагает все те же функции в более компактном дизайне.

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Компания Vivo представила телефоны моделей X200 Pro и X200 Pro mini. Они будут работать на передовом чипе Dimensity 9400. Об этом пишет Gizmo China.

X200 Pro — самая большая модель в серии, оснащенная большим изогнутым дисплеем с минимальными рамками со всех сторон. Экран имеет размер 6,78 дюйма и представляет собой панель LTPO с высокой частотой обновления 120 Гц, превосходной яркостью 4500 нит и поддержкой Dolby Vision для превосходного просмотра. X200 Pro mini выбирает немного меньший и плоский 6,31-дюймовый дисплей, но имеет другие характеристики, схожие с моделью Pro. Это включает частоту обновления LTPO 120 Гц и яркость 4500 нит. Оба телефона доступны в различных цветах, а X200 Pro предлагает уникальный цвет "сапфировый синий", который предположительно имитирует морские волны под воздействием света.

Под "капотом" обоих гаджетов установлен новый процессор MediaTek Dimensity 9400, разработанный совместно с Vivo. Чип использует новейший 3-нм процесс MediaTek и может похвастаться мощным суперядром Cortex-X925 для выполнения сложных задач. Он имеет 12-ядерный графический процессор для обработки графики.

Vivo также удалось оснастить обе модели емкими батареями благодаря технологии Silico Anode третьего поколения. X200 Pro может похвастаться массивным аккумулятором на 6000 мАч, в то время как X200 Pro mini предлагает респектабельный блок на 5700 мАч. Телефоны поддерживают быструю проводную зарядку на 90 Вт и беспроводную зарядку на 30 Вт.

Система камер в серии X200 Pro оснащена тройной задней установкой с оптикой Zeiss и чипом обработки изображений V3+ от Vivo. Это такой же чип, как в X100 Ultra. Основной датчик — Sony LYT-818, 1/1,28-дюймовый датчик с пользовательским объективом f/1,57. Хотя технически это шаг вниз по сравнению с 1-дюймовым датчиком в серии X100 Pro, Vivo утверждает, что этот новый датчик может конкурировать с более крупными датчиками в области фотосъемки и превосходить их в области видеозаписи.

Обновление происходит с включением впечатляющей 200-мегапиксельной телефотокамеры Zeiss APO, позаимствованной у X100 Ultra. Она предлагает 85-мм (3,7-кратный) зум с ярким объективом f/2.67. Завершают систему камер 50-мегапиксельный сверхширокий датчик и 32-мегапиксельная селфи-камера с автофокусом.

Vivo X200 Pro поставляется в четырех конфигурациях хранения: 12 ГБ/256 ГБ, 16 ГБ/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ и специальная версия Satellite Edition 16 ГБ/1 ТБ. Цены начинаются от 5299 юаней (примерно 750 долларов США) за базовую модель, а остальные три модели продаются по цене 5999 юаней, 6499 юаней и 6799 юаней соответственно.

X200 Pro mini выпускается в трех вариантах хранения: 12 ГБ/256 ГБ, 16 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ по цене 4699, 5299 и 5799 юаней соответственно.

Информации о глобальной доступности пока нет, но ожидаем, что Vivo выпустит эти смартфоны на международные рынки.

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