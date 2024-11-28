Забудьте о Samsung: первый смартфон на чипе Snapdragon 8 Elite появился из неожиданного источника

Китайский производитель Nubia первым выпустил телефон с чипсетом Snapdragon 8 Elite, который уже сейчас доступен для заказа.

Мобильный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite был официально представлен в прошлом месяце, и каждый раз, когда компания представляет новинку, всегда начинается гонка за то, какой производитель Android первым установит его в коммерчески доступный телефон. На этот раз бренд Nubia обогнал всех, пишет tomsguide.com.

Китайский производитель Nubia первым выпустил телефон, который уже сейчас доступен для заказа. Смартфон Nubia Z70 Ultrа, помимо чипсета Snapdragon 8 Elite, оснащен 6,85-дюймовым полноэкранным дисплеем 2688 x 1216 пикселей с частотой обновления 144 Гц и аккумулятором емкостью 6150 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт.

Его тройная камера включает телеобъектив на 64 МП, а также два объектива по 50 МП для обычных и сверхширокоугольных снимков. Nubia отмечает, что 35-миллиметровая основная камера имеет "регулируемую физическую диафрагму".

Телефон может иметь 12 ГБ, 16 ГБ или 24 ГБ оперативной памяти, и каждое обновление совпадает с увеличением объема хранилища, доступны емкости 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ (нет упоминания о расширяемом хранилище). Примечательно, что смартфон работает на ОС Android 15.

Snapdragon 8 Elite — это 3-нм чип с двумя основными ядрами, работающими на частоте 4,3 ГГц, и шестью ядрами производительности, однако без ядер эффективности. Данный процессор обеспечивает серьезный прирост производительности по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3: улучшение на 45% как в одноядерных, так и в многоядерных задачах. Несмотря на отсутствие ядер эффективности, компания заявляет, что энергоэффективность также должна улучшиться на 44%.

Эксперты провели тесты на эталонных устройствах, оснащенных чипами Qualcomm, "и результаты были действительно впечатляющими", — говорят они.

Device Geekbench 6(single/multicore) Speedometer 3 (Chrome) Snapdragon 8 Elite reference device 3,212 / 10,318 33.2 Galaxy S24 Ultra (Snapdragon 8 Gen 3) 2,300 / 7,249 16.3 iPhone 16 Pro (A18 Pro) 3,400 / 8,391 28.1 iPhone 16 Pro Max (A18 Pro) 3,386 / 8306 27.8

Samsung Galaxy S25 будет запущен с новым чипсетом в начале следующего года, но если пользователи не могут ждать так долго, Nubia — это вариант для заказа сегодня. Цены начинаются от $829, а отправка стартует с 5 декабря.

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