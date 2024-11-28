Забудьте про Samsung: перший смартфон на чипі Snapdragon 8 Elite з'явився з несподіваного джерела

Китайський виробник Nubia першим випустив телефон із чипсетом Snapdragon 8 Elite, який уже зараз доступний для замовлення.

Мобільний чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite був офіційно представлений минулого місяця, і щоразу, коли компанія презентує новинку, завжди починаються перегони за те, який виробник Android першим встановить його в комерційно доступний телефон. Цього разу бренд Nubia обігнав усіх, пише tomsguide.com.

Китайський виробник Nubia першим випустив телефон, який вже зараз доступний для замовлення. Смартфон Nubia Z70 Ultrа, крім чипсета Snapdragon 8 Elite, оснащений 6,85-дюймовим повноекранним дисплеєм 2688 x 1216 пікселів з частотою оновлення 144 Гц і акумулятором ємністю 6150 мАг зі швидкою зарядкою 80 Вт.

Його потрійна камера включає телеоб'єктив на 64 МП, а також два об'єктиви по 50 МП для звичайних і надширококутних знімків. Nubia зазначає, що 35-міліметрова основна камера має "регульовану фізичну діафрагму".

Телефон може мати 12 ГБ, 16 ГБ або 24 ГБ оперативної пам'яті, і кожне оновлення збігається зі збільшенням обсягу сховища, доступні ємності 256 ГБ, 512 ГБ і 1 ТБ (немає згадки про розширюване сховище). Примітно, що смартфон працює на ОС Android 15.

Snapdragon 8 Elite — це 3-нм чип із двома основними ядрами, що працюють на частоті 4,3 ГГц, і шістьма ядрами продуктивності, однак без ядер ефективності. Цей процесор забезпечує серйозний приріст продуктивності порівняно зі Snapdragon 8 Gen 3: поліпшення на 45% як в одноядерних, так і в багатоядерних завданнях. Попри відсутність ядер ефективності, компанія заявляє, що енергоефективність також повинна покращитися на 44%.

Експерти провели тести на еталонних пристроях, оснащених чипами Qualcomm, "і результати були справді вражаючими", — кажуть вони.

Device Geekbench 6(single/multicore) Speedometer 3 (Chrome) Snapdragon 8 Elite reference device 3,212 / 10,318 33.2 Galaxy S24 Ultra (Snapdragon 8 Gen 3) 2,300 / 7,249 16.3 iPhone 16 Pro (A18 Pro) 3,400 / 8,391 28.1 iPhone 16 Pro Max (A18 Pro) 3,386 / 8306 27.8

Samsung Galaxy S25 буде запущено з новим чипсетом на початку наступного року, але якщо користувачі не можуть чекати так довго, Nubia — це варіант для замовлення сьогодні. Ціни починаються від $829, а відправка стартує з 5 грудня.

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