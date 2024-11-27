Samsung варто боятися конкурентів: смартфони Motorola Razr отримають нову функцію

Компанія Motorola оснастить свої смартфони розширеним ШІ-функціоналом, який зможуть протестувати користувачі.

Власники смартфонів Motorola Razr (2024) або Razr Plus (2024) отримали можливість взяти участь у тестуванні бета-програми Moto AI. Про це пише tomsguide.com.

Коли Motorola випустила оновлені телефони Razr у червні, вони постачалися з кількома функціями ШІ, включно з інтеграцією з чат-ботом Gemini Nano від Google і кількома інструментами для камери на основі ШІ, такими як Action Shot. Але інші, більш просунуті функції, мали з'явитися пізніше цього року, і саме їх зможуть випробувати учасники бета-програми, двічі торкнувшись задньої панелі свого Razr.

У бета-версії Moto AI користувачі знайдуть:

Catch Me Up : використовуючи функцію "catch me up prompt", користувач отримає зведення важливих повідомлень. Moto AI надішле повідомлення, які він міг пропустити.

: використовуючи функцію "catch me up prompt", користувач отримає зведення важливих повідомлень. Moto AI надішле повідомлення, які він міг пропустити. Pay Attention : за допомогою цієї підказки Moto AI записує, розшифровує і підсумовує аудіо. Motorola стверджує, що користувачеві потрібно лише натиснути кнопку запису, а решту зробить ШІ, що може стати корисним інструментом на зустрічах.

: за допомогою цієї підказки Moto AI записує, розшифровує і підсумовує аудіо. Motorola стверджує, що користувачеві потрібно лише натиснути кнопку запису, а решту зробить ШІ, що може стати корисним інструментом на зустрічах. Remember This: ця підказка, мабуть, є полегшеною версією функції Copilot+ Recall від Microsoft. Демонстрація фотографій або знімків екрана дає змогу ШІ надавати інформацію та контекст для "значущих фактів", що зберігаються в "Журналі" на телефоні. До них належить інформація від маршрутів польотів до списків покупок, які потрібно запам'ятати.

Крім того, Motorola анонсувала перероблену панель пошуку для використання інтернету — AI LLM. Панель сама переглядатиме інтернет або знаходитиме додатки, контакти чи налаштування на телефоні. За словами Motorola, користувачі зможуть використовувати природну мову для виконання пошуку.

У треї застосунків також з'являться три нові вкладки — "Застосунки", "Новини" і "Журнал", — щоб зберігати інформацію в одному місці.

"Якщо у вас є Motorola Razr (2024), Razr Plus (2024) у США або Motorola Edge 50 в інших регіонах, ви можете зареєструватися для участі в бета-тестуванні просто зараз. Motorola повідомляє, що ви повинні побачити повідомлення про реєстрацію. Якщо ні, ви також можете відвідати Motorola.com, щоб зареєструватися для участі в бета-програмі", — пише ЗМІ.

Раніше ми писали, що старі смартфони Samsung не порозумнішають, отримавши ШІ. Штучний інтелект уже псує обіцяну політику довгострокових оновлень телефонів.