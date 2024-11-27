Samsung стоит бояться конкурентов: смартфоны Motorola Razr получат новую функцию

Компания Motorola оснастит свои смартфоны расширенным ИИ-функционалом, который смогут протестировать пользователи.

Владельцы смартфонов Motorola Razr (2024) или Razr Plus (2024) получили возможность принять участие в тестировании бета-программы Moto AI. Об этом пишет tomsguide.com.

Когда Motorola выпустила обновленные телефоны Razr в июне, они поставлялись с несколькими функциями ИИ, включая интеграцию с чат-ботом Gemini Nano от Google и несколькими инструментами для камеры на основе ИИ, такими как Action Shot. Но другие, более продвинутые функции, должны были появиться позже в этом году, и именно их смогут испытать участники бета-программы, дважды коснувшись задней панели своего Razr.

В бета-версии Moto AI пользователи найдут:

Catch Me Up : используя функцию "catch me up prompt", пользователь получит сводки важных сообщений. Moto AI пришлет уведомления, которые он мог пропустить.

: используя функцию "catch me up prompt", пользователь получит сводки важных сообщений. Moto AI пришлет уведомления, которые он мог пропустить. Pay Attention : с помощью этой подсказки Moto AI записывает, расшифровывает и суммирует аудио. Motorola утверждает, что пользователю нужно всего лишь нажать кнопку записи, а остальное сделает ИИ, что может стать полезным инструментом на встречах.

: с помощью этой подсказки Moto AI записывает, расшифровывает и суммирует аудио. Motorola утверждает, что пользователю нужно всего лишь нажать кнопку записи, а остальное сделает ИИ, что может стать полезным инструментом на встречах. Remember This: эта подсказка, по-видимому, является облегченной версией функции Copilot+ Recall от Microsoft. Демонстрация фотографий или снимков экрана позволяет ИИ предоставлять информацию и контекст для "значимых фактов", хранящихся в "Журнале" на телефоне. К ним относится информация от маршрутов полетов до списков покупок, которые нужно запомнить.

Кроме того, Motorola анонсировала переработанную панель поиска для использования интернета — AI LLM. Панель сама будет просматривать интернет или находить приложения, контакты или настройки на телефоне. По словам Motorola, пользователи смогут использовать естественный язык для выполнения поиска.

В трее приложений также появятся три новые вкладки — "Приложения", "Новости" и "Журнал", — чтобы хранить информацию в одном месте.

"Если у вас есть Motorola Razr (2024), Razr Plus (2024) в США или Motorola Edge 50 в других регионах, вы можете зарегистрироваться для участия в бета-тестировании прямо сейчас. Motorola сообщает, что вы должны увидеть уведомление о регистрации. Если нет, вы также можете посетить Motorola.com, чтобы зарегистрироваться для участия в бета-программе", — пишет СМИ.

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