Майже флагман: представлений один із найдешевших телефонів із топовим чипом Qualcomm (фото)

Крім передового чипа смартфон Poco F7 Ultra отримав потрійну задню камеру, дротову зарядку 120 Вт, а також захист від пилу і води IP68.

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Китайський бюджетний бренд Poco, що належить Xiaomi, випускає смартфон F7 Ultra, який працює на флагманському чипсеті Snapdragon 8 Elite від Qualcomm. Про це пише портал The Verge.

Повідомляється, що це перший телефон Poco з брендингом Ultra. У пріоритеті компанії, як правило, завжди були недорогі моделі, однак серія F трохи наблизилася до флагманського рівня.

Poco F7 Ultra Фото: Bridenstine

Крім флагманського чипсета, F7 Ultra отримав потрійну задню камеру і захист від пилу і води IP68. Попри такі характеристики, він надійде в продаж за ціною близько 835 доларів США, що робить його одним з найдешевших телефонів, які використовують топовий чіп Qualcomm.

Як зазначають у виданні, чип Snapdragon тут працює в парі з 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованої пам'яті, тому продуктивність має бути дуже високою. 6,67-дюймовий OLED-дисплей має роздільну здатність 1440p і максимальну частоту оновлення 120 Гц, а батарея 5300 мАг підтримує як дротову зарядку 120 Вт, так і бездротову зарядку 50 Вт.

Poco F7 Ultra Фото: Bridenstine

F7 Ultra включає 50-мегапіксельну основну камеру зі швидкою діафрагмою f/1.6, 50-мегапіксельну 2,5-кратну телефотокамеру і 32-мегапіксельну надширококутну камеру — плюс ще одну 32-мегапіксельну камеру для селфі.

Смартфон випускається в жовтому і чорному кольорах. Обидві версії мають глянсове оздоблення навколо камери. Крім того, дана модель є відносно тонкою — її товщина становить всього 8,39 мм.

Poco F7 Ultra Фото: Bridenstine

Нагадаємо, експерти з Threat Analysis Group Google виявили в процесорах виробництва Qualcomm уразливість "нульового дня", яка дала змогу хакерам віддалено зламати десятки чипсетів, встановлених у популярних пристроях на базі Android.