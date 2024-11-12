Эра "тупых" телефонов: почему общество устало от умных гаджетов и готово их выбросить

Кнопочные простые бабушкофоны все более популярны среди молодежи, которая устала от обилия контента. Стоит ли переходить со смартфона на "тупой" телефон, чтобы обрести покой и устроить себе цифровой детокс, расскажет Фокус.

В 2024 году произошел довольно неожиданный поворот в сторону возрождения "тупых" телефонов, которые выполняют только функции голосовых вызовов и передачи текстовых сообщений. В США и Европе молодежь выбирает бабушкофоны, которые не отвлекают пестрящими лентами соцсетей. О том, почему люди хотят отдохнуть от радостей интернета, расскажет Фокус.

"Отключение" от технологий и устройств, которые держат пользователей на крючке, становится все более важным для людей в Великобритании, Испании, США, да и во всем остальном мире. Преимущества отказа от постоянного воздействия соцсетей и новостных лент хорошо известны, и люди стремятся извлечь из этого пользу и насладиться преимуществами диджитал-детокса для своего психического здоровья", — прокомментировала для techround.co.uk Лорен Дэвис из компании bOnline, предоставляющей VoIP и широкополосный сервис для малого бизнеса в Великобритании.

Что такое "тупой" телефон

"Глупый" телефон является противоположностью смартфона, предлагая только базовые функции, такие как звонки и текстовые сообщения. Устройства такого ориентированы на простоту и разработаны так, чтобы меньше отвлекать пользователей, в отличие от многофункциональных смартфонов.

Хотя им не хватает расширенных возможностей современных телефонов, минималистичный дизайн бабушкофонов обеспечивает более простой и менее затягивающий опыт. Со временем многие пользователи начали тяготеть к этим базовым моделям, ища облегчения от сложностей и постоянных уведомлений современных цифровых устройств, пишет euronews.com.

Нуждаетесь ли вы в диджитал-детоксе

Цифровой переход и 5G

С выходом международных сетей на уровень 5G происходит несколько удаленных переходов, которые изолируют страны от рынка старых мобильных устройств в определенных областях. Эта технологическая трансформация создает своего рода разделение среди потребителей.

Традиционные телефоны, которые лишены ненужных функций и полагаются исключительно на базовые звонки и текстовые сообщения, стали убежищем для людей, уставших от онлайн-платформ.

Переход к следующему поколению беспроводных сетей, известному как 5G, прекратил доступность некоторых старых телефонов, заставив пользователей задаваться вопросом, есть ли вообще необходимость в еще одном таком устройстве или будет ли достаточно простого телефона для основных нужд. Это изменение создало новое пространство для функциональных и ретро-телефонов, что привело к возрождению некогда потерянных брендов, таких как Nokia, который теперь может похвастаться легким и простым дизайном с длительным сроком службы батареи.

С точки зрения бизнеса, популярность "тупых" телефонов несет как риски, так и возможности. Так, отход от "умных" гаджетов может нанести ущерб бизнес-процессам, которые интегрируют социальные сети, инструменты удаленной работы, ИИ, обмен мгновенными сообщениями, чат-боты.

Смартфоны и кнопочный телефон Фото: androidcentral.com

Цифровой детокс

Многие исследователи отмечают, что чрезмерное использованием смартфона, вызывает стресс, беспокойство и другие состояния, которые ухудшают психику человека, говорится в материале webmd.com.

Существует много "белого шума", постоянно требующих внимания уведомлений и социальных сетей, в которые приходится заходить даже по выходным. Жизнь в постоянном стрессе, похоже, стала новой нормой. Как утверждает Американская психологическая ассоциация, термин "экранная усталость" стал более распространенным сейчас, чем раньше, особенно в годы пандемии, когда большинство действий выполнялось на компьютере, планшете, смартфоне.

Как бабушкофоны снимают стресс

"Тупые" телефоны снимают такой стресс, избавляя от тысяч ненужных действий, постоянного скроллинга ленты, свайпов, проверки е-мейлов, затягивающих игр. В результате пользователь все чаще остается в состоянии покоя.

Поскольку приложений не так много, а значит, и уведомлений для проверки тоже немного, эти простые кнопочные устройства побуждают людей не заострять внимание на гаджетах, вести разговор лично с другими людьми вместо того, чтобы постепенно увеличивать количество времени, проводимого в мессенджерах, пишет techround.co.uk.

Важно

Лучшие кнопочные телефоны: для тех, кто хочет отказаться от смартфонов и соцсетей

Могут ли "тупые" телефоны улучшить качество жизни

Исследования показали, что чрезмерное использование технологий, как правило, снижает качество сна, повышает уровень гормонов стресса и отрицательно влияет на концентрацию внимания. И тут на помощь могут прийти "тупые" телефоны, которые помогут восстановить более здоровые привычки, такие как чтение книг или занятия спортом, или просто отдых без гаджета в руках.

Молодое поколение меняет способ общения

Ресурс Euro News пишет, что одним из самых интересных аспектов возросшей популярности кнопочных телефонов является их влияние на общение, особенно среди молодого поколения. Общение в мессенджерах и по видеосвязи у представителей поколения Z и миллениалов не пользуется популярностью, а использование электронной почты и телефонных звонков становится все менее распространенным (поколение Z — термин, называющий поколение людей, родившихся с 1997 по 2012 год. Миллениалы — поколение людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с начала 1980-х до середины 1990-х годов, — ред.).

Представители старших поколений привыкли использовать звонки в качестве основного средства связи, однако молодежь живет в эпоху, когда общество пресытилось мессенджерами и соцсетями, а потому они просто хотят от этого отдохнуть, или избавиться вовсе.

Ранее мы писали о том, что создан "тупой" пейджер, который посылает в качестве сообщений только эмодзи. Устройство поддерживает более 1400 эмодзи, которые можно отправлять в личных сообщениях или в групповых чатах до 5-ти человек.