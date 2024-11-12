Ера "тупих" телефонів: чому суспільство втомилося від розумних гаджетів і готове їх викинути

Кнопкові прості бабушкофони дедалі популярніші серед молоді, яка втомилася від великої кількості контенту. Чи варто переходити зі смартфона на "тупий" телефон, щоб знайти спокій і влаштувати собі цифровий детокс, розповість Фокус.

У 2024 році стався доволі несподіваний поворот у бік відродження "тупих" телефонів, що виконують лише функції голосових викликів і передавання текстових повідомлень. У США та Європі молодь обирає бабушкофони, які не відволікають рясними стрічками соцмереж. Про те, чому люди хочуть відпочити від радощів інтернету, розповість Фокус.

"Відключення" від технологій і пристроїв, які тримають користувачів на гачку, стає дедалі важливішим для людей у Великій Британії, Іспанії, США, та й в усьому іншому світі. Переваги відмови від постійного впливу соцмереж і новинних стрічок добре відомі, і люди прагнуть витягти з цього користь і насолодитися перевагами диджитал-детоксу для свого психічного здоров'я", — прокоментувала для techround.co.uk Лорен Девіс із компанії bOnline, яка надає VoIP і широкосмуговий сервіс для малого бізнесу у Великій Британії.

Що таке "тупий" телефон

"Дурний" телефон є протилежністю смартфона, пропонуючи лише базові функції, такі як дзвінки та текстові повідомлення. Пристрої такого орієнтовані на простоту і розроблені так, щоб менше відволікати користувачів, на відміну від багатофункціональних смартфонів.

Хоча їм не вистачає розширених можливостей сучасних телефонів, мінімалістичний дизайн бабушкофонів забезпечує більш простий досвід, що менш затягує. Згодом багато користувачів почали тяжіти до цих базових моделей, шукаючи полегшення від складнощів і постійних повідомлень сучасних цифрових пристроїв, пише euronews.com.

Чи потребуєте ви діджитал-детоксу

Цифровий перехід і 5G

З виходом міжнародних мереж на рівень 5G відбувається кілька віддалених переходів, які ізолюють країни від ринку старих мобільних пристроїв у певних областях. Ця технологічна трансформація створює свого роду поділ серед споживачів.

Традиційні телефони, які позбавлені непотрібних функцій і покладаються винятково на базові дзвінки та текстові повідомлення, стали притулком для людей, втомлених від онлайн-платформ.

Перехід до наступного покоління бездротових мереж, відомого як 5G, припинив доступність деяких старих телефонів, змусивши користувачів запитувати себе, чи є взагалі потреба в ще одному такому пристрої, або ж буде достатньо простого телефону для основних потреб. Ця зміна створила новий простір для функціональних і ретро-телефонів, що призвело до відродження колись втрачених брендів, таких як Nokia, який тепер може похвалитися легким і простим дизайном з тривалим терміном служби батареї.

З точки зору бізнесу, популярність "тупих" телефонів несе як ризики, так і можливості. Так, відхід від "розумних" гаджетів може завдати шкоди бізнес-процесам, які інтегрують соціальні мережі, інструменти віддаленої роботи, ШІ, обмін миттєвими повідомленнями, чат-боти.

Смартфони та кнопковий телефон Фото: androidcentral.com

Цифровий детокс

Багато дослідників зазначають, що надмірне використанням смартфона, спричиняє стрес, занепокоєння та інші стани, які погіршують психіку людини, йдеться в матеріалі webmd.com.

Існує багато "білого шуму", сповіщень, що постійно потребують уваги, і соціальних мереж, у які доводиться заходити навіть у вихідні. Життя в постійному стресі, схоже, стало новою нормою. Як стверджує Американська психологічна асоціація, термін "екранна втома" став більш поширеним зараз, ніж раніше, особливо в роки пандемії, коли більшість дій виконували на комп'ютері, планшеті, смартфоні.

Як бабушкофони знімають стрес

"Тупі" телефони знімають такий стрес, позбавляючи від тисяч непотрібних дій, постійного скролінгу стрічки, свайпів, перевірки е-мейлів, ігор, що затягують. У результаті користувач дедалі частіше залишається в стані спокою.

Оскільки додатків не так багато, а отже, і повідомлень для перевірки теж небагато, ці прості кнопкові пристрої спонукають людей не загострювати увагу на гаджетах, вести розмову особисто з іншими людьми замість того, щоб поступово збільшувати кількість часу, проведеного в месенджерах, пише techround.co.uk.

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Найкращі кнопкові телефони: для тих, хто хоче відмовитися від смартфонів і соцмереж

Чи можуть "тупі" телефони поліпшити якість життя

Дослідження показали, що надмірне використання технологій, як правило, знижує якість сну, підвищує рівень гормонів стресу і негативно впливає на концентрацію уваги. І тут на допомогу можуть прийти "тупі" телефони, які допоможуть відновити більш здорові звички, як-от читання книжок чи заняття спортом, або просто відпочинок без гаджета в руках.

Молоде покоління змінює спосіб спілкування

Ресурс Euro News пише, що одним із найцікавіших аспектів зростаючої популярності кнопкових телефонів є їхній вплив на спілкування, особливо серед молодого покоління. Спілкування в месенджерах і через відеозв'язок у представників покоління Z і міленіалів не користується популярністю, а використання електронної пошти і телефонних дзвінків стає дедалі менш поширеним (покоління Z — термін, що називає покоління людей, народжених з 1997 по 2012 рік. Міленіали — покоління людей, які народилися, за різними класифікаціями, приблизно з початку 1980-х до середини 1990-х років, — ред.).

Представники старших поколінь звикли використовувати дзвінки як основний засіб зв'язку, проте молодь живе в епоху, коли суспільство перенаситилося месенджерами та соцмережами, а тому вони просто хочуть цього перепочити, або ж позбутися зовсім.

Раніше ми писали про те, що створено "тупий" пейджер, який надсилає як повідомлення тільки емодзі. Пристрій підтримує понад 1400 емодзі, які можна надсилати в особистих повідомленнях або в групових чатах до 5-ти осіб.