Найкращі кнопкові телефони: для тих, хто хоче відмовитися від смартфонів і соцмереж

Ось деякі з найкращих моделей бабушкофонів для цифрового детоксу. Вони не допустять залежності від постійного скролінгу та серфінгу в інтернеті.

Молоде покоління масово відмовляється від передових флагманських смартфонів на користь простих телефонів. Добірку найкращих "цеглин" для любителів цифрового детоксу створив Android Central.

Nokia 2780 Flip

Хоча це не зовсім дурний телефон, він поєднує найкраще з обох світів в одному корпусі. Nokia 2780 Flip пропонує чотири дні автономної роботи, базові додатки на KaiOS, зарядку через USB-C, камеру, роз'єм для навушників, знімний акумулятор і FM-радіо.

Є також Bluetooth і Wi-Fi-підключення. Можна відключитися від мережі, якщо хочете, з акумулятором до 18 днів при консервативному використанні. Його великі кнопки і гучномовець роблять його зручним у використанні.

Nokia 2780 Flip

Технічні характеристики:

Процесор: Qualcomm QM215 Snapdragon 215ОС: KaiOS 3.1

Дисплей: 2,7-дюймовий TFT LCD

Пам'ять: 4 ГБ, 512 МБ, розширювана за допомогою microSD

Камера: 5 МП (задня)

Аудіо: динамік, роз'єм для навушників 3,5 мм

Акумулятор і зарядка: 1450 мАг, USB-C, знімний

Мережа та підключення: 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth

Easyfone Prime A6

Easyfone фокусується на створенні зручних для користувача телефонів, які надають необхідні послуги близьким. Easyfone Prime A6 створений спеціально для літніх людей, тому шрифт дуже великий, а кнопки величезні. Користувацький інтерфейс дуже простий і не потребує жодних попередніх знань чи досвіду. Немає інтернету або камер, але є кнопка SOS для екстрених випадків.

Easyfone Prime A6

Інші корисні функції включають в себе помітний слайдер збоку для блокування кнопок, щоб уникнути випадкових натискань. Навушник і задній динамік гучні та сумісні зі слуховими апаратами M4/T4. Телефон можна легко зарядити, помістивши його в док-станцію, що додається, тож не доведеться возитися із зарядним пристроєм. Основні функції включають FM-радіо, будильник, MP3-плеєр, нотатки, калькулятор, календар і ліхтарик.

Технічні характеристики:

Процесор: Не вказано

ОС: Nucleus OS

Дисплей: 1,8-дюймовий РК-дисплей

Пам'ять: 4 ГБ

Пам'ять: 16 ГБ, без можливості розширення

Камера: Ні

Аудіо: Динамік

Акумулятор і зарядка: 1050 мАг, зарядна док-станція USB-C

Мережа та підключення: 4G LTE, Bluetooth

BLU Z5

BLU Z5 — це дуже дешево, але у нього є кілька необхідних речей: аудіороз'єм, важкі кнопки, ліхтарик і слот microSD, хоча більше нічого. На відміну від інших напів-smart варіантів у цьому списку, ми б справді назвали цей телефон "дурним", але деякі люди вважатимуть простоту перевагою.

Акумулятор на 600 мАг у Z5 обіцяє до шести годин розмови, а також є дуже проста задня камера для зйомки випадкових фотографій. Є 32 МБ пам'яті, яку можна розширити до 32 ГБ.

BLU Z5

Технічні характеристики:

Процесор: Не вказано

ОС: Не вказано

Дисплей: 1,8-дюймовий РК-дисплей

Пам'ять: 32 МБ

Пам'ять: 32 ГБ, розширювана за допомогою microSD

Камера: VGAАудіо: динамік, роз'єм для навушників 3,5 мм

Акумулятор і зарядка: 600 мАг, micro-USB, знімний

Мережа та підключення: GSM 850/900/1800/1900, Bluetooth

Nokia 6300 4G

Nokia 6300 4G наразі вже кілька років, але люди все ще обирають його, тому що список телефонів Nokia на KaiOS досить короткий. 6300 4G — чудовий варіант телефону з функціями, щоб подолати розрив з Android і полегшити перехід.

Nokia 6300 4G працює на трохи старішій версії KaiOS, ніж новіша Nokia 2780 Flip, але є такі додатки, як YouTube, WhatsApp і Facebook, що працюють на вбудованому Wi-Fi і GPS, а деякі можуть віддати перевагу його дизайну без розкладачки. Також, на відміну від багатьох сучасних телефонів Nokia, він оснащений підтримкою 4G LTE замість 2G для кращої якості дзвінків і швидкості передачі даних.

Nokia 6300 4G

Технічні характеристики:

Процесор: Qualcomm QC8909 Snapdragon 210ОС: KaiOS 2.5

Дисплей: 2,4-дюймовий TFT LCD

Пам'ять: 4 ГБ

Пам'ять: 512 МБ, розширювана за допомогою microSD

Камера: VGAАудіо: динамік, роз'єм для навушників 3,5 мм

Акумулятор і зарядка: 1500 мАг, micro-USB, знімний

Мережа та підключення: 4G LTE, Bluetooth, Wi-Fi

Cat S22 Flip

Cat S22 Flip — один із найкращих телефонів за ціною до 100 доларів. Незважаючи на те, що ми назвали його "найкращим дурним телефоном" у цьому ціновому діапазоні, він, безумовно, розумніший за більшість інших у цьому списку. Як і Nokia 6300 4G, він також має доступ до сервісів Google, але йде на сходинку вище завдяки Android 11 (Go Edition).

Це, поряд із сенсорним дисплеєм, дає змогу використовувати цей дурний телефон як смартфон, якщо це потрібно, але він також має кнопки для навігації та набору номера в рукавичках.

Будучи продуктом Cat, він настільки міцний, наскільки це можливо. S22 Flip має рейтинг IP68 з пило- та водонепроникності, а також рейтинг MIL-SPEC 810H з міцності. Він також підкріплений дворічною гарантією на випадок, якщо щось піде не так.

Cat S22 Flip

Технічні характеристики:

Процесор: Мобільна платформа Qualcomm 215

ОС: Android 11 (версія Go)

Дисплей: 2,80-дюймовий РК-дисплей 480x640 (внутрішній сенсорний дисплей), 1,44-дюймовий зовнішній дисплей

Пам'ять: 2 ГБ

Пам'ять: 16 ГБ, розширювана за допомогою microSD

Камера: 5 МП задня, 2 МП фронтальна

Аудіо: Динамік

Акумулятор і зарядка: 2000 мАг (знімний), USB-C

Мережа та підключення: 4G LTE, Bluetooth, Wi-Fi

Nokia 110 4G

Це базовий простий телефон без додаткових функцій. Тут немає м'яса навколо кісток. Елегантний Nokia 110 4G має фізичні кнопки, 1,8-дюймовий TFT LCD-дисплей, базові функції дзвінків і текстових повідомлень, звичайну камеру, зарядку micro-USB і більше нічого. Оскільки є 3,5-мм роз'єм для навушників, Bluetooth і слот microSD, можна використовувати його як MP3-плеєр, а також як телефон.

Перша Nokia 110 4G (2021) і новіша Nokia 110 4G (2023) не надто відрізняються одна від одної. У моделі 2021 року було більше кольорів, а у 2023 році додали більш текстуроване, стійке до подряпин оздоблення. Nokia також дала їй новий процесор і додаткову ємність акумулятора. Але в будь-якому разі це — доступний, простий телефон із функціями, який слабко можна уявити для чогось більшого, ніж дзвінки та текстові повідомлення.

Nokia 110 4G

Технічні характеристики:

Процесор: Unisoc T107ОС: Серія 30+

Дисплей: 1,8-дюймовий QQVGA TFT LCD

Пам'ять: 128 МБ

Пам'ять: 1 ГБ, слот microSD 32 ГБ

Камера: Так, 1 МП

Аудіо: динамік, роз'єм для навушників 3,5 мм

Акумулятор і зарядка: 1450 мАг, micro-USB, знімний

Мережа та підключення: 4G VoLTE

TracFone TCL Flip 2

Він має 2,8-дюймовий внутрішній і 1,4-дюймовий зовнішній дисплеї, спрощене програмне забезпечення Android 11 AOSP і дні роботи батареї. Технічно можна переглядати інтернет на цьому телефоні, але насправді він полягає в тому, щоб усе було спрощено і просто, і він чудово справляється з основами.

TracFone TCL Flip 2

Технічні характеристики

Встановлений розмір оперативної пам'яті: 1 ГБ

Швидкість ЦП1,5 ГГц

Ємність пам'яті 16 Гб

Розмір екрана 1,44 дюйма

Назва моделі: TCL Flip 2

Стільникові технології: 4G

Технологія зв'язку: Bluetooth, Wi-Fi, USB

Sunbeam F1 Pro

Більшість людей купують телефони-цеглинки, щоб заощадити гроші, але деякі носять його простоту як знак гордості і хочуть модний телефон-тупицю. У цьому випадку лінійка Sunbeam може підходить.

Вона продає різні версії Pro залежно від конкретних функцій, які можуть знадобитися — наприклад, навігація Waze або застосунок погоди — але по суті це міцний розкладний телефон із сенсорним і клавіатурним керуванням, багатоденною батареєю і всім необхідним.

Sunbeam F1 Pro

Технічні характеристики:

Процесор: MediaTek MT6739

Розмір дисплея: 2.8 дюйма

Роздільна здатність екрана: 240 by 320 пікселів

Камера: 2 МП

Період роботи батареї: 5 годин, 45 хвилин

Раніше ми писали, що мільярди гаджетів у небезпеці, тому варто видалити деякі додатки, щоб не втратити контроль. Нова вразливість ОС Android дає змогу захопити контроль над додатками за допомогою шкідливого ПЗ Dirty Stream.