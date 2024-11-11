Лучшие кнопочные телефоны: для тех, кто хочет отказаться от смартфонов и соцсетей
Вот некоторые из лучших моделей бабушкофонов для цифрового детокса. Они не допустят зависимости от постоянного скроллинга и серфинга в интернете.
Молодое поколение массово отказывается от передовых флагманских смартфонов в пользу простых телефонов. Подборку лучших "кирпичей" для любителей цифрового детокса создал Android Central.
Nokia 2780 Flip
Хотя это не совсем глупый телефон, он объединяет лучшее из обоих миров в одном корпусе. Nokia 2780 Flip предлагает четыре дня автономной работы, базовые приложения на KaiOS, зарядку через USB-C, камеру, разъем для наушников, съемный аккумулятор и FM-радио.
Есть также Bluetooth и Wi-Fi-подключение. Можно отключиться от сети, если хотите, с аккумулятором до 18 дней при консервативном использовании. Его большие кнопки и громкоговоритель делают его удобным в использовании.
Технические характеристики:
- Процессор: Qualcomm QM215 Snapdragon 215ОС: KaiOS 3.1
- Дисплей: 2,7-дюймовый TFT LCD
- Память: 4 ГБ, 512 МБ, расширяемая с помощью microSD
- Камера: 5 МП (задняя)
- Аудио: динамик, разъем для наушников 3,5 мм
- Аккумулятор и зарядка: 1450 мАч, USB-C, съемный
- Сеть и подключение: 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth
Easyfone Prime A6
Easyfone фокусируется на создании удобных для пользователя телефонов, которые предоставляют необходимые услуги близким. Easyfone Prime A6 создан специально для пожилых людей, поэтому шрифт очень большой, а кнопки огромные. Пользовательский интерфейс очень простой и не требует никаких предварительных знаний или опыта. Нет интернета или камер, но есть кнопка SOS для экстренных случаев.
Другие полезные функции включают в себя заметный слайдер сбоку для блокировки кнопок, чтобы избежать случайных нажатий. Наушник и задний динамик громкие и совместимы со слуховыми аппаратами M4/T4. Телефон можно легко зарядить, поместив его в прилагаемую док-станцию, так что не придется возиться с зарядным устройством. Основные функции включают FM-радио, будильник, MP3-плеер, заметки, калькулятор, календарь и фонарик.
Технические характеристики:
- Процессор: Не указан
- ОС: Nucleus OS
- Дисплей: 1,8-дюймовый ЖК-дисплей
- Память: 4 ГБ
- Память: 16 ГБ, без возможности расширения
- Камера: Нет
- Аудио: Динамик
- Аккумулятор и зарядка: 1050 мАч, зарядная док-станция USB-C
- Сеть и подключение: 4G LTE, Bluetooth
BLU Z5
BLU Z5 — это очень дешево, но у него есть несколько необходимых вещей: аудиоразъем, увесистые кнопки, фонарик и слот microSD, хотя больше ничего. В отличие от других полу-smart вариантов в этом списке, мы бы действительно назвали этот телефон "глупым", но некоторые люди сочтут простоту преимуществом.
Аккумулятор на 600 мАч в Z5 обещает до шести часов разговора, а также есть очень простая задняя камера для съемки случайных фотографий. Есть 32 МБ памяти, которую можно расширить до 32 ГБ.
Технические характеристики:
- Процессор: Не указан
- ОС: Не указано
- Дисплей: 1,8-дюймовый ЖК-дисплей
- Память: 32 МБ
- Память: 32 ГБ, расширяемая с помощью microSD
- Камера: VGAАудио: динамик, разъем для наушников 3,5 мм
- Аккумулятор и зарядка: 600 мАч, micro-USB, съемный
- Сеть и подключение: GSM 850/900/1800/1900, Bluetooth
Nokia 6300 4G
Nokia 6300 4G на данный момент уже несколько лет, но люди все еще выбирают его, потому что список телефонов Nokia на KaiOS довольно короткий. 6300 4G — отличный вариант телефона с функциями, чтобы преодолеть разрыв с Android и облегчить переход.
Nokia 6300 4G работает на немного более старой версии KaiOS, чем более новая Nokia 2780 Flip, но есть такие приложения, как YouTube, WhatsApp и Facebook, работающие на встроенном Wi-Fi и GPS, а некоторые могут предпочесть его дизайн без раскладушки. Также, в отличие от многих современных телефонов Nokia, он оснащен поддержкой 4G LTE вместо 2G для лучшего качества звонков и скорости передачи данных.
Технические характеристики:
- Процессор: Qualcomm QC8909 Snapdragon 210ОС: KaiOS 2.5
- Дисплей: 2,4-дюймовый TFT LCD
- Память: 4 ГБ
- Память: 512 МБ, расширяемая с помощью microSD
- Камера: VGAАудио: динамик, разъем для наушников 3,5 мм
- Аккумулятор и зарядка: 1500 мАч, micro-USB, съемный
- Сеть и подключение: 4G LTE, Bluetooth, Wi-Fi
Cat S22 Flip
Cat S22 Flip — один из лучших телефонов по цене до 100 долларов. Несмотря на то, что мы назвали его "лучшим глупым телефоном" в этом ценовом диапазоне, он определенно умнее большинства других в этом списке. Как и Nokia 6300 4G, он также имеет доступ к сервисам Google, но идет на ступеньку выше благодаря Android 11 (Go Edition).
Это, наряду с сенсорным дисплеем, позволяет использовать этот глупый телефон как смартфон, если это нужно, но он также имеет кнопки для навигации и набора номера в перчатках.
Будучи продуктом Cat, он настолько прочен, насколько это возможно. S22 Flip имеет рейтинг IP68 по пыле- и водонепроницаемости, а также рейтинг MIL-SPEC 810H по прочности. Он также подкреплен двухлетней гарантией на случай, если что-то пойдет не так.
Технические характеристики:
- Процессор: Мобильная платформа Qualcomm 215
- ОС: Android 11 (версия Go)
- Дисплей: 2,80-дюймовый ЖК-дисплей 480x640 (внутренний сенсорный дисплей), 1,44-дюймовый внешний дисплей
- Память: 2 ГБ
- Память: 16 ГБ, расширяемая с помощью microSD
- Камера: 5 МП задняя, 2 МП фронтальная
- Аудио: Динамик
- Аккумулятор и зарядка: 2000 мАч (съемный), USB-C
- Сеть и подключение: 4G LTE, Bluetooth, Wi-Fi
Nokia 110 4G
Это базовый простой телефон без дополнительных функций. Здесь нет мяса вокруг костей. Элегантный Nokia 110 4G имеет физические кнопки, 1,8-дюймовый TFT LCD-дисплей, базовые функции звонков и текстовых сообщений, обычную камеру, зарядку micro-USB и больше ничего. Поскольку есть 3,5-мм разъем для наушников, Bluetooth и слот microSD, можно использовать его как MP3-плеер, а также как телефон.
Первая Nokia 110 4G (2021) и более новая Nokia 110 4G (2023) не слишком отличаются друг от друга. У модели 2021 года было больше цветов, а в 2023 году добавили более текстурированную, устойчивую к царапинам отделку. Nokia также дала ей новый процессор и дополнительную емкость аккумулятора. Но в любом случае это – доступный, простой телефон с функциями, который слабо можно представить для чего-то большего, чем звонки и текстовые сообщения.
Технические характеристики:
- Процессор: Unisoc T107ОС: Серия 30+
- Дисплей: 1,8-дюймовый QQVGA TFT LCD
- Память: 128 МБ
- Память: 1 ГБ, слот microSD 32 ГБ
- Камера: Да, 1 МП
- Аудио: динамик, разъем для наушников 3,5 мм
- Аккумулятор и зарядка: 1450 мАч, micro-USB, съемный
- Сеть и подключение: 4G VoLTE
TracFone TCL Flip 2
Он имеет 2,8-дюймовый внутренний и 1,4-дюймовый внешний дисплеи, упрощенное программное обеспечение Android 11 AOSP и дни работы батареи. Технически можно просматривать интернет на этом телефоне, но на самом деле он заключается в том, чтобы все было упрощено и просто, и он отлично справляется с основами.
Технические характеристики
- Установленный размер оперативной памяти: 1 ГБ
- Скорость ЦП1,5 ГГц
- Емкость памяти 16 Гб
- Размер экрана 1,44 дюйма
- Название модели: TCL Flip 2
- Сотовые технологии: 4G
- Технология связи: Bluetooth, Wi-Fi, USB
Sunbeam F1 Pro
Большинство людей покупают телефоны-кирпичики, чтобы сэкономить деньги, но некоторые носят его простоту как знак гордости и хотят модный телефон-тупицу. В этом случае линейка Sunbeam может подходит.
Она продает разные версии Pro в зависимости от конкретных функций, которые могут понадобиться — например, навигация Waze или приложение погоды — но по сути это прочный раскладной телефон с сенсорным и клавиатурным управлением, многодневной батареей и всем необходимым.
Технические характеристики:
- Процессор: MediaTek MT6739
- Размер дисплея: 2.8 дюйма
- Разрешение экрана: 240 by 320 пикселей
- Камера: 2 МП
- Период работы батареи: 5 часов, 45 минут
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