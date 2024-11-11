Лучшие кнопочные телефоны: для тех, кто хочет отказаться от смартфонов и соцсетей

Вот некоторые из лучших моделей бабушкофонов для цифрового детокса. Они не допустят зависимости от постоянного скроллинга и серфинга в интернете.

Молодое поколение массово отказывается от передовых флагманских смартфонов в пользу простых телефонов. Подборку лучших "кирпичей" для любителей цифрового детокса создал Android Central.​​

Nokia 2780 Flip

Хотя это не совсем глупый телефон, он объединяет лучшее из обоих миров в одном корпусе. Nokia 2780 Flip предлагает четыре дня автономной работы, базовые приложения на KaiOS, зарядку через USB-C, камеру, разъем для наушников, съемный аккумулятор и FM-радио.

Есть также Bluetooth и Wi-Fi-подключение. Можно отключиться от сети, если хотите, с аккумулятором до 18 дней при консервативном использовании. Его большие кнопки и громкоговоритель делают его удобным в использовании.

Nokia 2780 Flip

Технические характеристики:

Процессор: Qualcomm QM215 Snapdragon 215ОС: KaiOS 3.1

Дисплей: 2,7-дюймовый TFT LCD

Память: 4 ГБ, 512 МБ, расширяемая с помощью microSD

Камера: 5 МП (задняя)

Аудио: динамик, разъем для наушников 3,5 мм

Аккумулятор и зарядка: 1450 мАч, USB-C, съемный

Сеть и подключение: 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth

Easyfone Prime A6

Easyfone фокусируется на создании удобных для пользователя телефонов, которые предоставляют необходимые услуги близким. Easyfone Prime A6 создан специально для пожилых людей, поэтому шрифт очень большой, а кнопки огромные. Пользовательский интерфейс очень простой и не требует никаких предварительных знаний или опыта. Нет интернета или камер, но есть кнопка SOS для экстренных случаев.

Easyfone Prime A6

Другие полезные функции включают в себя заметный слайдер сбоку для блокировки кнопок, чтобы избежать случайных нажатий. Наушник и задний динамик громкие и совместимы со слуховыми аппаратами M4/T4. Телефон можно легко зарядить, поместив его в прилагаемую док-станцию, так что не придется возиться с зарядным устройством. Основные функции включают FM-радио, будильник, MP3-плеер, заметки, калькулятор, календарь и фонарик.

Технические характеристики:

Процессор: Не указан

ОС: Nucleus OS

Дисплей: 1,8-дюймовый ЖК-дисплей

Память: 4 ГБ

Память: 16 ГБ, без возможности расширения

Камера: Нет

Аудио: Динамик

Аккумулятор и зарядка: 1050 мАч, зарядная док-станция USB-C

Сеть и подключение: 4G LTE, Bluetooth

BLU Z5

BLU Z5 — это очень дешево, но у него есть несколько необходимых вещей: аудиоразъем, увесистые кнопки, фонарик и слот microSD, хотя больше ничего. В отличие от других полу-smart вариантов в этом списке, мы бы действительно назвали этот телефон "глупым", но некоторые люди сочтут простоту преимуществом.

Аккумулятор на 600 мАч в Z5 обещает до шести часов разговора, а также есть очень простая задняя камера для съемки случайных фотографий. Есть 32 МБ памяти, которую можно расширить до 32 ГБ.

BLU Z5

Технические характеристики:

Процессор: Не указан

ОС: Не указано

Дисплей: 1,8-дюймовый ЖК-дисплей

Память: 32 МБ

Память: 32 ГБ, расширяемая с помощью microSD

Камера: VGAАудио: динамик, разъем для наушников 3,5 мм

Аккумулятор и зарядка: 600 мАч, micro-USB, съемный

Сеть и подключение: GSM 850/900/1800/1900, Bluetooth

Nokia 6300 4G

Nokia 6300 4G на данный момент уже несколько лет, но люди все еще выбирают его, потому что список телефонов Nokia на KaiOS довольно короткий. 6300 4G — отличный вариант телефона с функциями, чтобы преодолеть разрыв с Android и облегчить переход.

Nokia 6300 4G работает на немного более старой версии KaiOS, чем более новая Nokia 2780 Flip, но есть такие приложения, как YouTube, WhatsApp и Facebook, работающие на встроенном Wi-Fi и GPS, а некоторые могут предпочесть его дизайн без раскладушки. Также, в отличие от многих современных телефонов Nokia, он оснащен поддержкой 4G LTE вместо 2G для лучшего качества звонков и скорости передачи данных.

Nokia 6300 4G

Технические характеристики:

Процессор: Qualcomm QC8909 Snapdragon 210ОС: KaiOS 2.5

Дисплей: 2,4-дюймовый TFT LCD

Память: 4 ГБ

Память: 512 МБ, расширяемая с помощью microSD

Камера: VGAАудио: динамик, разъем для наушников 3,5 мм

Аккумулятор и зарядка: 1500 мАч, micro-USB, съемный

Сеть и подключение: 4G LTE, Bluetooth, Wi-Fi

Cat S22 Flip

Cat S22 Flip — один из лучших телефонов по цене до 100 долларов. Несмотря на то, что мы назвали его "лучшим глупым телефоном" в этом ценовом диапазоне, он определенно умнее большинства других в этом списке. Как и Nokia 6300 4G, он также имеет доступ к сервисам Google, но идет на ступеньку выше благодаря Android 11 (Go Edition).

Это, наряду с сенсорным дисплеем, позволяет использовать этот глупый телефон как смартфон, если это нужно, но он также имеет кнопки для навигации и набора номера в перчатках.

Будучи продуктом Cat, он настолько прочен, насколько это возможно. S22 Flip имеет рейтинг IP68 по пыле- и водонепроницаемости, а также рейтинг MIL-SPEC 810H по прочности. Он также подкреплен двухлетней гарантией на случай, если что-то пойдет не так.

Cat S22 Flip

Технические характеристики:

Процессор: Мобильная платформа Qualcomm 215

ОС: Android 11 (версия Go)

Дисплей: 2,80-дюймовый ЖК-дисплей 480x640 (внутренний сенсорный дисплей), 1,44-дюймовый внешний дисплей

Память: 2 ГБ

Память: 16 ГБ, расширяемая с помощью microSD

Камера: 5 МП задняя, ​​2 МП фронтальная

Аудио: Динамик

Аккумулятор и зарядка: 2000 мАч (съемный), USB-C

Сеть и подключение: 4G LTE, Bluetooth, Wi-Fi

Nokia 110 4G

Это базовый простой телефон без дополнительных функций. Здесь нет мяса вокруг костей. Элегантный Nokia 110 4G имеет физические кнопки, 1,8-дюймовый TFT LCD-дисплей, базовые функции звонков и текстовых сообщений, обычную камеру, зарядку micro-USB и больше ничего. Поскольку есть 3,5-мм разъем для наушников, Bluetooth и слот microSD, можно использовать его как MP3-плеер, а также как телефон.

Первая Nokia 110 4G (2021) и более новая Nokia 110 4G (2023) не слишком отличаются друг от друга. У модели 2021 года было больше цветов, а в 2023 году добавили более текстурированную, устойчивую к царапинам отделку. Nokia также дала ей новый процессор и дополнительную емкость аккумулятора. Но в любом случае это – доступный, простой телефон с функциями, который слабо можно представить для чего-то большего, чем звонки и текстовые сообщения.

Nokia 110 4G

Технические характеристики:

Процессор: Unisoc T107ОС: Серия 30+

Дисплей: 1,8-дюймовый QQVGA TFT LCD

Память: 128 МБ

Память: 1 ГБ, слот microSD 32 ГБ

Камера: Да, 1 МП

Аудио: динамик, разъем для наушников 3,5 мм

Аккумулятор и зарядка: 1450 мАч, micro-USB, съемный

Сеть и подключение: 4G VoLTE

TracFone TCL Flip 2

Он имеет 2,8-дюймовый внутренний и 1,4-дюймовый внешний дисплеи, упрощенное программное обеспечение Android 11 AOSP и дни работы батареи. Технически можно просматривать интернет на этом телефоне, но на самом деле он заключается в том, чтобы все было упрощено и просто, и он отлично справляется с основами.

TracFone TCL Flip 2

Технические характеристики

Установленный размер оперативной памяти: 1 ГБ

Скорость ЦП1,5 ГГц

Емкость памяти 16 Гб

Размер экрана 1,44 дюйма

Название модели: TCL Flip 2

Сотовые технологии: 4G

Технология связи: Bluetooth, Wi-Fi, USB

Sunbeam F1 Pro

Большинство людей покупают телефоны-кирпичики, чтобы сэкономить деньги, но некоторые носят его простоту как знак гордости и хотят модный телефон-тупицу. В этом случае линейка Sunbeam может подходит.

Она продает разные версии Pro в зависимости от конкретных функций, которые могут понадобиться — например, навигация Waze или приложение погоды — но по сути это прочный раскладной телефон с сенсорным и клавиатурным управлением, многодневной батареей и всем необходимым.

Sunbeam F1 Pro

Технические характеристики:

Процессор: MediaTek MT6739

Размер дисплея: 2.8 дюйма

Разрешение экрана: 240 by 320 пикселей

Камера: 2 МП

Период работы батареи: 5 часов, 45 минут

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