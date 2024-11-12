Створили "тупий" пейджер, який не надсилає повідомлення — лише емодзі (відео)

Пристрій підтримує понад 1400 емодзі, які можна надсилати в особистих повідомленнях або в групових чатах за участю до п'яти осіб.

Sega переосмислює пейджер для епохи емодзі. Японська компанія відеоігор анонсувала "Emojam" — крихітний портативний гаджет із підтримкою Wi-Fi, який може обмінюватися даними з п'ятьма емодзі одночасно. Про це пише Fast Company.

Це не ваші стандартні емодзі, схвалені Unicode Consortium, а користувацькі емодзі кішок, кроликів, роботів, роботів та інших істот із безліччю виразів обличчя. Функція "лабораторія емодзі" дозволяє користувачам об'єднувати два емодзі в один.

Emojam управляється як тамагочі, і з трьома кнопками на передній панелі він є останнім у тенденції до ретро-технологій, корисність яких навмисно обмежена. Зростання так званих "тупих телефонів", які роблять лише більше, ніж надсилають текстові повідомлення та дзвонять, свідчить про те, що дорослі втомилися від свого необмеженого екранного часу, а також є ринок дитячих технологій, який недостатньо освоюють та яким батьки можуть довірити своїх дітей.

У рекламних матеріалах Sega позиціонує Emojam як кумедний і безпечний. Пристрої повинні фізично під'єднатися, перш ніж користувачі зможуть почати чат, функція безпеки, яка не дає змоги невідомим незнайомцям надсилати повідомлення, а чат, що складається тільки з емодзі, обмежує шкідливий або образливий контент, яким можна було б легше поділитися на інших стандартних платформах обміну повідомленнями.

Emojam надійде в продаж у Японії 10 грудня за ціною 7150 єн або близько 46 доларів. Sega of America не відповіла на запит про коментар, але якщо іграшка виявиться успішною в Японії, то, можливо, ринок для цієї іграшки або чогось подібного з'явиться і в США, і за їхніми межами.

Нагадаємо, Фокус розповідав думку психолога про те, як телефони непомітно поневолили наш мозок. За словами фахівця, електронні пристрої заглибилися в наше життя набагато більше, підсвідомо контролюючи його і цьому навіть є наукове визначення.

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