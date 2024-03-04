Як перестати постійно заглядати в смартфон: один простий трюк назавжди змінить життя

Без надокучливих сповіщень з'являється більше часу на відпочинок і справи, які дійсно мають значення.

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Багато людей часто відволікаються від важливих справ або навіть розмови з близькою людиною, аби перевірити чергове сповіщення на смартфоні, іноді це може сильно зіпсувати життя. Журнал Vogue знайшов досить легкий спосіб, як побороти цю звичку.

Усім власникам смартфонів знайома історія, коли раптове сповіщення займає всі думки та змушує відірватися від справ і перевірити, що ж там таке. Раптом прийшло важливе повідомлення від коханого або оцінили фото в соцмережі. Відомо, що лайки під постами активують центр винагороди в мозку та викликають короткочасну ейфорію, але дуже часто сповіщення виявляються просто спамом, який не має значення.

У цьому випадку вони викликають роздратування та призводять до стресу, що довела Асоціація американських психологів. Інше дослідження виявило ще одну важливу деталь: людині потрібно в середньому 25 хвилин для відновлення концентрації після того, як вона відволіклася.

Ашутош Шах, психіатр-консультант у лікарні Sir HN Reliance Foundation у Мумбаї, пояснив Vogue, що постійна перевірка смартфонів пов'язана зі страхом пропустити щось важливе (Fear of Missing Out, або скорочено FOMO). Це психологічний стан, коли людина боїться, що не дізнається якусь інформацію, здатну поліпшити її життя.

"FOMO може призвести до нав'язливої перевірки сповіщень і реагування на них, що ускладнює продовження продуктивної діяльності в повсякденній діяльності, що ще більше посилює тривогу та призводить до утворення порочного кола. Це погіршує увагу та перериває роботу, навчання й інші повсякденні справи, через що стає важко повернутися до поставленої задачі та завершити її", — зазначив доктор.

Журналістка Хасіна Джилані почала шукати способи, як упоратися з цією проблемою. В підсумку вона вимкнула повідомлення про листи на електронній пошті, текстові повідомлення й дії в соціальних мережах, дозволивши виводити їх тільки месенджеру WhatsApp на випадок, якщо трапиться щось дійсно серйозне.

"Перше, що я помітила, коли вимкнула сповіщення, — це тиша — чиста, благословенна тиша. Хоча я, якщо була молодшою, здригнулася б від такої перспективи, тепер у мене є докази того, що навіть найнагальніші робочі питання можуть — і будуть — чекати, доки я не ввійду в систему наступного ранку. А у вихідні, без його постійних сигналів, я часто на кілька годин випускаю з поля зору телефон, зосереджуючись натомість на фільмі, телешоу або книжці, що є під рукою", — поділилася враженнями Хасіна Джилані.

Психіатр Ашутош Шах підтримав вимкнення сповіщень, адже, на його думку, це допомагає людям менше відволікатися й турбуватися. Додатково до цього він порадив встановити чіткі межі робочого часу й дотримуватися їх, обмежуючи коло спілкування у вільний час. Потрібно звикнути до такого способу життя, ізольованішого від інтернету й інших людей, але жодні соціальні витрати не можуть бути важливішими за спокій і комфорт.

Раніше Фокус представив 10 порад, як перестати залипати в смартфон і поліпшити життя. Сьогодні гаджети стали майже невід'ємною частиною будь-якої людини, але часом вони більше шкодять, ніж допомагають.

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