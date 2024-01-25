Запалення, розриви, заніміння: чому використання смартфонів губить здоров'я і як запобігти

Тривале використання смартфоном у незручних позах спричиняє фізіологічні проблеми, про причину яких люди не здогадуються. Але є дієві способи цьому запобігти.

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Постійне користування телефоном спричиняє не тільки психологічний, але й фізіологічний вплив на тіло людини, про який користувач може не здогадуватися. Про шкоду смартфонів для здоров'я користувачів розповіли The Guardian лікарі та експерти.

Одна з пацієнток лікарки зазвичай клала смартфон або планшет собі на коліна та дивилася на них вниз. Якось вона звернулась до фізіотерапевтки Терези Марко зі скаргами на біль у шиї – відповіді на запитання дозволили встановити, що винний саме смартфон. За словами лікарки, пацієнти зазвичай не здогадуються, що їхні гаджети є коренем проблеми.

Поширені проблеми від використання смартфона

Дівчина-підліток прийшла до лікарні з головним болем, запамороченням та атаксією. МРТ показало викривлення шиї. Лікарі підозрювали, що принаймні частково це сталося через телефон, та наказали пацієнтці обмежити споглядання сенсорного екрана двома годинами на день.

Подібні випадки стали настільки поширеними, що викликані ними симптоми отримали такі прізвиська, як "кіготь тексту" та "шия тексту". Оптики також задокументували напругу очей від впливу синього світла.

Сидіти з телефоном теж шкідливо Фото: pexels.com

Цього року у дослідженні з використанням лікарських даних вчені підрахували, що з 2011 по 2019 рік травми рук та зап’ястя внаслідок використання мобільних телефонів у США майже подвоїлися до приблизно 7300 випадків на рік. Паралельно з тим опитування Gallup показало, що кількість людей, котрі вважають, що занадто багато користуються смартфоном, зросла з 39% у 2015 році до 58% у 2022-му. Серед тих людей 84% – від 20 до 29 років.

Експерти стверджують, що більшість проблем виникає через те, що люди тривалий час тримають своє тіло в неприродній позі. М’язи шиї, наприклад, не повинні напружуватися, коли голова людини балансує над тілом. Але під час використання смартфона люди часто тримають голову під кутом, що призводить до напруження м’язів.

Інша проблема полягає в тому, що люди часто тримають свої лікті у формі V під час використання смартфона, каже Брендон Доннеллі, хірург з Нового Орлеана, який спеціалізується на верхніх кінцівках. Це розтягує ліктьовий нерв, що може призвести до оніміння безіменного пальця та мізинця.

Тримання смартфона з зігнутими ліктями Фото: Freepik

"Якщо я сиджу з телефоном вночі та читаю в ліжку, мій мізинець німіє і говорить мені, що мені потрібно випрямити лікоть", — каже хірург. Хоча рідко коли у подібних випадках доходить до операції, лікар регулярно зустрічає з людей з симптомами використання мобільного телефону. Він додав, що більшість проблем, які він бачить, стосуються дорослих у віці 30-40 років: "Я не бачу цього у молодших дітей. Їхні тканини більш податливі".

Але проблеми, пов’язані зі смартфонами, можуть виникнути у людей будь-якого віку, Наприклад, інтенсивний захоплення може призвести до болю в м'язах долоні, а також запалення тканин (тендиніту) або навіть розриву сухожилля. У літніх пацієнтів тривале утримання може посилити артрит, особливо біля основи великого пальця.

Як користуватися смартфоном, щоб зберегти здоров'я

Найнадійнішим рішенням для усунення цих хвороб є припинення користування телефонами, але більшість експертів погоджуються, що це нереально.

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"Найкраще, що ми можемо зробити, це повідомити людям про ризики, щоб вони могли змінити свою поведінку", — каже Гвансеоб Шин, дослідник ергономіки в Ульсанському національному інституті науки та технологій у Південній Кореї.

Одна з найбільших змін, яку Шин хотів би побачити — щоб люди припинили користуватися телефонами під час прогулянок. Така звичка підвищує ризик зіткнутися з перешкодами, машинами, чи іншими людьми. Згідно з дослідженням лікарняних даних 2023 року, падіння спричинили майже третину всіх травм, пов’язаних з використанням мобільних телефонів.

Ходіння під час користування телефоном також змушує людей дивитися вниз, створюючи навантаження не лише на шию, а й на спину. Дослідження Шина виявили, що активація м’язів шиї приблизно на 21–42% вища під час користування телефоном під час ходьби, ніж у положенні сидячи чи стоячи. Це особливо актуально під час надсилання текстових повідомлень порівняно зі звичайним переглядом вебсторінок.

Шия та спина напружуються під час ходіння з телефоном Фото: Unsplash

На думку дослідника, можливим рішенням був би застосунок або функція смартфона, які б попереджали користувачів, коли їхня поза наражає їх на небезпеку. За його словами, смартфони мають для цього достатньо даних та датчиків.

Є багато інших кроків, які люди можуть зробити, щоб уникнути фізичного впливу використання смартфона. Наприклад, клейкі ручки можуть допомогти людям не стискати телефони під час тримання у руках. Важливо пам’ятати про те, наскільки зігнуті лікті, а також робити перерви на відпочинок, щоб не залишатися в одному положенні занадто довго. Перетворення голосу в текст також може бути альтернативою набору тексту.

Найвпливовіша зміна для вашої шиї – підняти телефон на рівень очей. "Якщо ви збираєтеся постійно говорити телефоном, вам потрібно дивитися прямо у телефон", — розповідає Джеремі Джеймс, хірург-ортопед з Луїзіани. "Так ваша шия може залишатися в нейтральному положенні".

Фізіотерапевтка Марко є великою шанувальницею використання підставки для підняття телефонів та інших пристроїв. Це те, що вона порекомендувала пацієнтці, яка тримала смартфон на колінах, і це спрацювало. Але вона усвідомлює, що це не останній її пацієнт з болем, пов’язаним з телефоном. "Я весь час говорю про смартфони".

Фокус раніше писав про деякі проблеми зі здоров’ям, пов’язані зі смартфонами. Зокрема, про згубний вплив сяйва екранів гаджетів у ночі, а також про підвищення тиску через постійні тривалі розмови.